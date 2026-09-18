ICI București a fost prezent la reuniunea Grupului de reflecție strategică „România în UE”

Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI București, a participat la reuniunea Grupului de reflecție strategică „România în UE” (RUE), desfășurată miercuri, 16 septembrie 2026, la Palatul Cotroceni. Întâlnirea a fost dedicată temei „România în era inteligenței artificiale și a tehnologiilor avansate. O abordare în context național, european și global”, iar la prima parte a discuțiilor a participat și președintele României, Nicușor Dan.

Potrivit unui comunicat al insititutului, discuțiile au vizat prioritățile României în domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiilor avansate, cu accent pe infrastructura de calcul, centrele de date, capacitatea de inovare și accesul la resurse tehnologice.

Printre subiectele abordate s-au numărat investițiile în centre de date și infrastructura de calcul, valorificarea oportunităților oferite de cadrul european, dezvoltarea ecosistemului național de AI și modul în care România poate genera și păstra valoare economică în acest domeniu. Au fost discutate și riscurile asociate noilor tehnologii, precum și direcțiile de acțiune pentru perioada următoare.

Pentru ICI București, aceste teme sunt direct legate de activitatea desfășurată în domenii precum inteligența artificială, calculul de înaltă performanță, infrastructurile digitale și securitatea cibernetică.

RO AI Factory este unul dintre proiectele relevante în acest context, ICI București având rolul de Hosting Entity. Proiectul urmărește dezvoltarea unei infrastructuri și a unor servicii dedicate inteligenței artificiale, cu acces pentru cercetare, administrația publică, IMM-uri și startup-uri.

La întâlnire au participat reprezentanți ai mediului de afaceri, ai sectorului IT și energetic, ai universităților și ai mediului de cercetare, precum și experți din domenii relevante pentru dezvoltarea tehnologică și economică a României. Raportul-sinteză al reuniunii urmează să fie publicat de Administrația Prezidențială.