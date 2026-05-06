ICI București a găzduit o întâlnire de lucru dedicată proiectului SETRE – Serviciul European de Taxare Rutieră Electronică

Andreea Radu
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București) a găzduit marți, 5 mai 2026, o întâlnire de lucru dedicată proiectului SETRE – Serviciul European de Taxare Rutieră Electronică.

La reuniune au participat operatori din domeniu, Directorul Direcției Venituri și Încasări Comerciale din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR, Cosmin Popescu, și directorul general al ICI București, Adrian-Victor Vevera.

Întâlnirea a vizat discuții privind funcționarea serviciului, rolul Registrului Electronic Național – SETRE și colaborarea dintre instituțiile și operatorii implicați.

Au fost abordate teme legate de administrarea și actualizarea informațiilor din registru, precum și aspecte tehnice și operaționale care țin de aplicarea cerințelor europene în domeniul taxării rutiere electronice.

Participanții au discutat despre modul în care poate fi îmbunătățită comunicarea între părțile implicate și despre pașii necesari pentru ca activitățile legate de SETRE să se desfășoare cât mai eficient.

Întâlnirea a oferit, totodată, ocazia clarificării unor aspecte procedurale și a schimbului de opinii între operatori și reprezentanții instituțiilor prezente.

Comisia Europeană a prezentat Strategia UE de combatere a sărăciei: Locuințe mai accesibile și drepturi consolidate pentru persoanele cu dizabilități
Alexandru Nazare a prezentat agenției de rating Fitch datele referitoare la execuția bugetară din primul trimestru: Există îngrijorări cu privire la situația din România
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

