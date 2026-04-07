ICI București a găzduit sesiunea de onboarding pentru BSC AI Factory Incubation Program

ROMÂNIA
Autor: Andreea Radu
de citit in1 min.
© ICI București

ICI București, în calitate de membru al BSC AI Factory, a organizat marți, 7 aprilie, sesiunea de onboarding dedicată startup-urilor selectate în cadrul Incubation Space Program, marcând debutul oficial al activităților pentru participanți, potrivit comunicatului oficial.

Evenimentul s-a desfășurat într-un format conectat la nivel internațional, reunind online toate hub-urile implicate în program. Astfel, participanții din Spania, Portugalia și România au avut oportunitatea de a interacționa încă de la început într-un cadru comun, reflectând caracterul colaborativ și european al inițiativei.

În cadrul sesiunii, reprezentanții din Barcelona au susținut o prezentare dedicată BSC AI Factory, oferind o imagine de ansamblu asupra obiectivelor programului, a structurii acestuia și a rolului fiecărui hub național. A fost subliniată existența spațiilor de incubare în trei țări partenere, inclusiv în București, care pun la dispoziția startup-urilor un mediu de lucru dedicat și resurse adaptate dezvoltării soluțiilor bazate pe inteligență artificială.

Startup-urile participante au primit informații despre etapele programului de incubare și tipurile de suport disponibile, de la mentorat și expertiză tehnică în AI până la sesiuni aplicate, workshop-uri și oportunități de conectare cu ecosistemul de inovare.

Incubation Space Program se desfășoară în perioada 1 aprilie – 30 septembrie 2026 și este dedicat startup-urilor aflate la început de drum care dezvoltă sau utilizează tehnologii de inteligență artificială, oferindu-le acces la infrastructură, expertiză și o rețea europeană de sprijin.

Ultimele Articole

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Articolul următor
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

Articole Populare