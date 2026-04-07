ICI București a găzduit sesiunea de onboarding pentru BSC AI Factory Incubation Program

ICI București, în calitate de membru al BSC AI Factory, a organizat marți, 7 aprilie, sesiunea de onboarding dedicată startup-urilor selectate în cadrul Incubation Space Program, marcând debutul oficial al activităților pentru participanți, potrivit comunicatului oficial.

Evenimentul s-a desfășurat într-un format conectat la nivel internațional, reunind online toate hub-urile implicate în program. Astfel, participanții din Spania, Portugalia și România au avut oportunitatea de a interacționa încă de la început într-un cadru comun, reflectând caracterul colaborativ și european al inițiativei.

În cadrul sesiunii, reprezentanții din Barcelona au susținut o prezentare dedicată BSC AI Factory, oferind o imagine de ansamblu asupra obiectivelor programului, a structurii acestuia și a rolului fiecărui hub național. A fost subliniată existența spațiilor de incubare în trei țări partenere, inclusiv în București, care pun la dispoziția startup-urilor un mediu de lucru dedicat și resurse adaptate dezvoltării soluțiilor bazate pe inteligență artificială.

Startup-urile participante au primit informații despre etapele programului de incubare și tipurile de suport disponibile, de la mentorat și expertiză tehnică în AI până la sesiuni aplicate, workshop-uri și oportunități de conectare cu ecosistemul de inovare.

Incubation Space Program se desfășoară în perioada 1 aprilie – 30 septembrie 2026 și este dedicat startup-urilor aflate la început de drum care dezvoltă sau utilizează tehnologii de inteligență artificială, oferindu-le acces la infrastructură, expertiză și o rețea europeană de sprijin.