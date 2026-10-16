ICI București a găzduit un seminar național privind Spațiul Comun European de Date Agricole

ROMÂNIA
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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© ICI București/ Facebook

ICI București a găzduit pe 15 octombrie seminarul național privind Spațiul Comun European de Date Agricole (Common European Agricultural Data Space – CEADS).

În cadrul acestui eveniment au fost discutate aspecte legate de schimbul de date între organizațiile din sectorul agroalimentar, care presupune reguli clare de acces, sisteme compatibile și măsuri de protecție a informațiilor. 

Evenimentul, organizat cu sprijinul institutului, a avut ca scop consultarea autorităților publice din România în procesul de definire a modelului de guvernanță al CEADS, o inițiativă europeană care urmărește să faciliteze partajarea și reutilizarea datelor în sectorul agroalimentar.

CEADS își propune să conecteze inițiativele și infrastructurile existente, astfel încât datele să poată fi utilizate în siguranță de companii, autorități publice, furnizori de tehnologie și organizații de cercetare, inclusiv la nivel transfrontalier.

Seminarul a vizat aspecte practice ale viitorului model de guvernanță, precum condițiile de acces la date, responsabilitățile organizațiilor implicate, gestionarea riscurilor, confidențialitatea și respectarea cerințelor legislative.

Consultările naționale oferă autorităților române posibilitatea de a transmite observații și de a contribui la definirea regulilor de funcționare a CEADS înainte de finalizarea acestora.

Scopul este ca viitorul spațiu european de date să țină cont și de nevoile și particularitățile existente la nivel național

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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