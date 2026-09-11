ICI București a organizat evenimentul online „Connecting EDIHs, SMEs and Start-ups to HPC Opportunities”

ICI București, prin Centrul Național de Competență pentru Calcul de Înaltă Performanță – EUROCC-Romania, a organizat joi, 10 septembrie 2026, evenimentul online „Connecting EDIHs, SMEs and Start-ups to HPC Opportunities”.

Potirivt unei informări a institutului, evenimentul a marcat intrarea RoNCC în faza a treia a proiectului EuroCC și a pus accent pe noile servicii prin care organizațiile pot fi sprijinite să înțeleagă și să utilizeze mai bine calculul de înaltă performanță și tehnologiile digitale avansate.

Programul a inclus prezentarea „RoNCC Faza 3: noi servicii și oportunități”, intervenții din partea huburilor europene de inovare digitală invitate, FIT – Digital Innovation Hub 2.0, Cityinnohub – European Digital Innovation Hub și Wallachia eHUB, privind sprijinul acordat IMM-urilor și start-up-urilor, precum și o sesiune interactivă dedicată evaluării nivelului de pregătire tehnologică și de inovare.

Sesiunea interactivă a arătat că interesul pentru aceste teme vine din zone diferite, de la IMM-uri și start-up-uri până la EDIH-uri, universități și organizații de cercetare, instituții publice și ONG-uri.

Răspunsurile participanților au indicat interes pentru utilizarea unor tehnologii precum inteligența artificială, analiza datelor, serviciile cloud și sistemele de date structurate, acestea numărându-se printre cele mai menționate instrumente folosite în prezent.

Totodată, rezultatele au arătat că participanții sunt interesați de formate aplicate de sprijin, precum workshopuri practice, sesiuni individuale de consultanță, mentorat tehnic, proiecte pilot și sprijin pentru dezvoltarea unei dovezi de concept. A fost menționată și nevoia de sprijin pentru identificarea oportunităților de finanțare sau colaborare.

Discuțiile au evidențiat importanța colaborării dintre RoNCC și EDIH-uri pentru conectarea organizațiilor interesate de digitalizare cu expertiza, infrastructura și serviciile disponibile la nivel național și european.

ICI București, prin EuroCC România, va continua să dezvolte activități dedicate organizațiilor interesate de calcul de înaltă performanță și tehnologii digitale avansate, pornind de la concluziile desprinse în cadrul evenimentului și de la nevoile identificate prin sesiunea interactivă