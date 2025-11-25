ROMÂNIA
ICI București a organizat evenimentul online „Criminalitatea cibernetică sub control: Tehnologia portabilă pentru investigațiile digitale”
ICI București a organizat marți evenimentul online „Criminalitatea cibernetică sub control: Tehnologia portabilă pentru investigațiile digitale”, dedicat prezentării stadiului actual al proiectului „Unitatea portabilă multifuncțională destinată combaterii criminalității digitale”.
Potrivit unui comunicat al institutului, sesiunea a reunit reprezentanți ai instituțiilor și specialiști interesați de evoluțiile din domeniul investigațiilor digitale.
Participanții au fost informați cu privire la progresul intermediar al proiectului, elementele aflate în dezvoltare și direcțiile planificate pentru perioada următoare.
Au fost discutate aspecte privind contextul actual al criminalității cibernetice, evoluția componentelor tehnice ale proiectului și obiectivele vizate pentru următoarele etape de lucru.
Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri, care a oferit participanților posibilitatea de a solicita clarificări.
ICI București sprijină inovarea în domeniul securității cibernetice și contribuie la consolidarea capacităților naționale de investigare digitală.
Proiectul prezentat reprezintă un pas important în direcția dezvoltării unei tehnologii portabile integrate, menite să faciliteze activitățile de analiză și colectare a probelor în cadrul combaterii criminalității informatice.
ROMÂNIA
România trebuie să fie un stat care își privește trecutul în față, fără rezerve și fără ocolișuri, afirmă Nicușor Dan la 25 de ani de la înființarea CNSAS: “adevărul istoric nu se negociază și nu se ascunde”
România trebuie să fie un stat care își privește trecutul în față, fără rezerve și fără ocolișuri și rolul CNSAS rămâne fundamental pentru studierea istoriei recente, a transmis, marți, președintele Nicușor Dan.
Șeful statului a transmis marți un mesaj în cadrul Conferinței „CNSAS – 25 de ani de la deschiderea arhivelor Securității. Postcomunismul românesc”, organizată la Palatul Parlamentului. Mesajul a fost prezentat de Valentin-Sorin Costreie, Consilier Prezidențial în cadrul Departamentului Educație și Cercetare.
În mesajul său, șeful statului a subliniat importanța momentului aniversar, arătând că deschiderea arhivelor Securității și înființarea CNSAS, în urmă cu 25 de ani, au reprezentat o schimbare fundamentală în modul în care România democratică se raportează la propriul trecut.
„A fost o decizie majoră, întârziată, dar decisivă pentru a construi o societate în care adevărul istoric nu se negociază și nu se ascunde”, se arată în mesaj.
Președintele a evidențiat rolul CNSAS în oferirea accesului liber la dosarele fostei Securități, contribuind la clarificarea și asumarea trecutului totalitar, la protejarea memoriei victimelor și la sprijinirea cercetării academice. El a arătat că, alături de instituțiile partenere – Arhivele Naționale, mediul universitar și instituțiile dedicate studiului totalitarismului –, CNSAS a devenit un pilon esențial al efortului de clarificare a abuzurilor și mecanismelor de represiune din timpul regimului comunist.
„Fără acces la documente, istoria rămâne la presupoziții și ipoteze. Cu acces la documente și dovezi, poate deveni cunoaștere, responsabilitate și învățare instituțională”, a transmis șeful statului.
Nicușor Dan a subliniat că deschiderea, chiar și parțială, a arhivelor a reprezentat începutul unei veritabile reforme a statului, oferind cetățenilor acces la adevărul despre funcționarea poliției politice comuniste și despre victimele acesteia. El a transmis că statul român are datoria de a asigura resursele necesare instituțiilor care gestionează arhivele, pentru a sprijini cercetătorii și pentru a contracara fenomene precum nostalgia față de trecutul totalitar.
Mesajul prezidențial a subliniat rolul fundamental al CNSAS la un sfert de secol de la înființare.
„Adevărul istoric nu se golește de sens odată cu trecerea timpului. Dimpotrivă, într-o societate democratică matură, el trebuie readus constant în atenția publică – în școală, în cultură, în spațiul civic”, a mai subliniat Nicușor Dan.
Președintele a afirmat că arhivele și instituțiile care le administrează fac parte din infrastructura democratică a României, la fel ca Parlamentul, justiția sau presa liberă, iar protejarea și profesionalizarea lor reprezintă condiții esențiale pentru asumarea clară a trecutului. El a mulțumit tuturor celor care, în ultimii 25 de ani, au lucrat „cu discreție și rigoare” pentru ca documentele să fie accesibile publicului și a evidențiat progresul înregistrat recent.
În final, președintele a transmis că cele două zile de dezbateri organizate la Palatul Parlamentului reprezintă cadrul potrivit pentru o reflecție asupra realizărilor și provocărilor în gestionarea memoriei colective. „România trebuie să fie un stat care își privește trecutul în față, fără rezerve și fără ocolișuri. Înțelegerea și asumarea istoriei noastre recente reprezintă o condiție pentru maturizarea democrației românești”, a punctat Nicușor Dan.
„CNSAS este parte din această obligație națională”, a mai afirmat șeful statului, arătând că funcționarea transparentă și rezultatele instituției reprezintă „un câștig democratic real ce trebuie întreținut și consolidat cu orice preț”.
ENERGIE
România și Ungaria își consolidează cooperarea energetică pentru stabilitatea regiunii. Bogdan Ivan: Energia nu ține cont de frontiere
În marja Romanian International Energy Conference, un eveniment organizat Federația Patronală în Energie, ministrul energiei, Bogdan Ivan a avut o întrevedere cu ministrul ungar de externe, Szijjarto Peter, prilej cu care a reafirmat importanța colaborării româno-ungare în sectorul energetic pentru stabilitatea regiunii.
„Astăzi am avut o discuție foarte aplicată cu Szijjártó Péter, ministrul Comerțului și Afacerilor Externe al Ungariei, despre parteneriatul solid dintre țările noastre. Este o colaborare pragmatică, construită pe interese comune, care întărește securitatea energetică a întregii regiuni”, a transmis ministrul energiei, Bogdan Ivan.
Potrivit acestuia, prețul ridicat al energiei este o provocare pentru toți, afectând competitivitatea companiilor și bugetele familiilor: „De aceea, România accelerează investițiile strategice în producție (energie nucleară — construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă și gaze naturale — dezvoltarea Neptun Deep, cel mai mare proiect offshore din Uniunea Europeană.)
„Aceste proiecte vor aduce mai multă stabilitate, prețuri mai predictibile și un plus de siguranță energetică pentru întreaga regiune, inclusiv pentru partenerii noștri”, a mai adăugat acesta.
Citiți și: Ministrul Energiei confirmă că trei companii sunt interesate să achiziționeze activele Lukoil în România
ENERGIE
Ministrul Energiei confirmă că trei companii sunt interesate să achiziționeze activele Lukoil în România
Prezent la Ediția a 7-a a Romanian International Energy Conference (RIEC) 2025, organizată de Federația Patronală a Energiei (FPE), ministrul energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că trei companii și-au manifestat intenția de a achiziționa activele Lukoil în România, atât rafinăria cât și rețelele de benzinării, relatează Agerpres.
„În momentul de față sunt trei companii care și-au manifestat intenția de a achiziționa activele Lukoil în România, atât rafinăria cât și rețelele de benzinării, care poartă negocieri direct cu concernul încă de acum câteva săptămâni. Am fost notificați, suntem în legătură cu ei și urmează să se parafeze această tranzacție între două companii private, în care este evident că interesul nostru e ca această tranzacție să fie făcută cât mai rapid”, a precizat ministrul în intervenția sa.
Referindu-se la sancțiunule SUA impuse Federației Ruse, ministrul energiei a precizat ca România respectă pe deplin sancțiunile americane și nu cere excepții, având în vedere că este o țară care nu depinde de petrolul și gazele din Rusia și că autoritățile doresc ca această tranzacție să de facă rapid, pregătind în acest timp un cadru legal pentru a supraveghea tot procesul.
„Prin urmare, România nu a cerut această prelungire și poziția noastră este foarte clară și foarte fermă. În momentul de față, așteptăm să existe aplicarea sancțiunilor, urmând ca imediat după, această companie să găsească un cumpărător și să încheie tranzacția pentru a nu perturba activitatea economică. (…) Între timp, Ministerul de Externe, care este responsabil cu implementarea acestor tipuri de sancțiuni, împreună cu celelalte ministere de resort, pentru că e o acțiune guvernamentală, nu doar a unui minister, are în elaborare un act normativ, la care am contribuit și noi încă de săptămâna trecută cu expertiză tehnică a Ministerului Energiei, tocmai pentru a se asigura crearea unui cadru legal prin care să existe o formă de supraveghere pentru respectivele active și activități economice”, a adăugat ministrul.
Citiți și: Ministrul Energiei: Protejăm securitatea energetică a României și aplicăm ferm sancțiunile internaționale ce vizează Lukoil. Voi susține replicarea și aplicarea unitară a măsurilor punitive la nivelul întregii UE
