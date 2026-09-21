ICI București a organizat la Constanța un training privind monitorizarea experimentelor de inteligență artificială aplicate acvaculturii

ICI București a participat, în perioada 7–11 septembrie 2026, la International Summer School „The Use of Digital Twin and Artificial Intelligence Tools in Aquaculture”, desfășurată la Constanța.

În cadrul programului, institutul a organizat, prin proiectul BSC AI Factory, trainingul „Experiment Tracking for Computer Vision”, o sesiune practică prin care participanții au învățat cum să își organizeze mai bine experimentele, să compare diferite variante de modele și să obțină rezultate mai ușor de urmărit și de reprodus.

Sesiunea s-a concentrat pe utilizarea MLflow și Weights & Biases, două instrumente folosite pentru monitorizarea experimentelor de Machine Learning. Participanții au văzut cum pot păstra într-un singur loc informațiile importante despre un experiment, de la hiperparametri și metrici până la modele, imagini și predicții.

Trainingul a inclus demonstrații și exerciții practice de lucru cu MLflow și Weights & Biases, de la înregistrarea și compararea mai multor rulări până la analiza imaginilor, predicțiilor, matricelor de confuzie și curbelor de învățare.

Programul școlii de vară a combinat prezentările teoretice cu activități practice și participative. Acestea au inclus analiza datelor satelitare, prelevarea de probe și măsurarea calității apei la Lacul Siutghiol, activități de caracterizare biologică și bacteriană, precum și colectarea de date din Marea Neagră.

Școala de vară a fost organizată de Black Sea Universities Network – BSUN, în cadrul proiectului Blue Gates – Empowering Blue and Smart Transformation of the Black Sea Basin. Evenimentul a reunit cercetători, cadre universitare și experți interesați de modul în care tehnologiile emergente pot fi folosite pentru dezvoltarea unor soluții mai eficiente și mai sustenabile în domeniul ecosistemelor acvatice și al acvaculturii.