ICI București a organizat masa rotundă cu tema „De la fragmentare la forță: cum inițiativele UE modelează viitorul industriei de apărare europene”
ICI București a organizat vineri masa rotundă cu tema „De la fragmentare la forță: cum inițiativele UE modelează viitorul industriei de apărare europene”, un eveniment dedicat analizării cadrului european actual și a perspectivelor de dezvoltare ale industriei de apărare în contextul noilor inițiative și instrumente promovate la nivelul Uniunii Europene.
Evenimentul a reunit companii din domeniul apărării, integratori locali, asociații de profil și reprezentanți instituționali relevanți, oferind un cadru de dialog aplicat și schimb de expertiză. Discuțiile au vizat modul în care politicile și mecanismele europene recente pot contribui la consolidarea capacităților industriale, la creșterea competitivității și la stimularea cooperării între actorii din ecosistemul național și european.
În calitate de gazdă a evenimentului, dr. ing. Adrian-Victor Vevera, directorul General al ICI București, a subliniat importanța consolidării cooperării la nivel european: „Industria de apărare europeană traversează un proces accelerat de transformare, iar inițiativele Uniunii Europene oferă un cadru esențial pentru o mai bună coordonare și eficientizare a eforturilor.
Prin organizarea acestei mese rotunde, ne-am propus să facilităm un dialog deschis între actorii relevanți și să contribuim la o înțelegere clară a oportunităților și responsabilităților care revin fiecăruia în acest nou context.”
ICI București își consolidează rolul de platformă de dialog și expertiză în domenii strategice, sprijinind conectarea mediului de cercetare, a industriei și a instituțiilor publice în jurul unor teme de interes pentru dezvoltarea tehnologică și securitatea europeană.
După 36 de ani, România va avea prima Strategie Națională de Screening și Prevenție pentru neonatologie, boli rare, oncologie, sănătate mintală, stomatologie și boli cardio-cerebrovasculare
După 36 de ani, România va avea, în premieră, o Strategie Națională de Prevenție și Screening, cu abordare multisectorială, care va acoperi neonatologia, bolile rare, oncologia, sănătatea mintală, stomatologia, precum și bolile cardiovascularea. Grupul tehnic de lucru pentru elaborarea Stragiei Naționale de Screening și Prevenție va fi coordonat de Prof. Dr. Cora Pop. Strategia este în curs de elaborare și urmează să fie finalizată în prima parte a acestui an.
„Elaborăm pentru prima dată Strategia Națională de Screening și Prevenție în România, care va cuprinde zona de neonatologie, zona de boli rare, componenta de oncologie, componenta de sănătate mentală, o componentă importantă de stomatologie, să nu uităm de bolile cardio-cerebrovasculare. Din păcate, România a pierdut 30 de ani în zona de screening și prevenție, pentru că lucrurile nu au fost și nu au avut o gândire coerentă. Investițiile nu s-au făcut după un masterplan, după o strategie națională de screening și prevenție, și iată că în anul 2026 România nu are o strategie națională de screening și prevenție”, a subliniat ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, în evenimentul de lansare a Registrului Național de Screening Neonatal, organizat în parteneriat cu Administrația Prezidențială.
Citiți și: Alexandru Rogobete: Lansarea Registrului Național de Screening Neonatal deschide calea către digitalizarea sănătății și apropie România de standardele europene
Potrivit ministrului, sistemul de sănătatea nu a avut o infrastructura sufiecientă pentru a crea programe de screening funcționale: „De ani de zile se tot vorbește despre screening, dar din păcate nu s-a investit în infrastructura care să poată realiza screening-ul. Screening-ul nu se face doar pe hârtie sau doar în programe ambalate frumos.”
Reamintim că anul trecut, Ministerul Sănătății, pentru prima dată în ultimii 36 de ani, a aprobat programele naționale de screening și prevenție, programe care vor fi finanțate direct din bugetul Ministerului Sănătății și care vor face posibile aceste activități de screening și prevenție.
„Aceste programe de screening și finanțarea acestor programe este esențială pentru ca ele să rămână și să devină sustenabile”, a mai punctat acesta.
Odat cu aprobarea bugetului pentru 2026, trei programe de screening pentru cancer vor fi funcționale: „Avem trei programe naționale care vor fi aprobate odată cu aprobarea bugetului pe anul 2026. Programul național de screening pentru cancerul de sân, pentru cancerul de col, și pentru cel colorectal.”
Astfel, pentru ca aceste monitorizări să poată fi realizate în unitățile sanitare publice din România, în ultimii ani s-a investit masiv în infrastructură: „Au fost achiziționate peste 140 de mamografe, peste 60 de spitale dotate cu echipamente de înaltă performanță pentru laboratoarele de citologie, astfel încât aceste screening-uri, până la urmă, aceste monitorizări să poată fi realizate în unitățile sanitare publice din România.”
Alexandru Rogobete: Lansarea Registrului Național de Screening Neonatal deschide calea către digitalizarea sănătății și apropie România de standardele europene
Prin lansarea Registrului Național de Screening Neonatal, care extinde screeningul neonatal de la 3 afecțiuni la 19 afecțiuni metabolice, „deschide calea către digitalizarea sănătății” și către „monitorizarea completă și atentă încă din primele zile de viață”, a declarat ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, la evenimentul oficial de lansare, organizat în parteneriat cu Administrația Prezidențială.
„Momentul de astăzi este unul important, pentru că deschide calea către digitalizarea sănătății pe deoparte și pe de altă parte deschide calea către o monitorizare completă și atentă încă din primele zile de viață. A avea un registru național pentru nou născuți, cuplat, sigur, cu alte registre și alte programe care o să urmeze în perioada imediat următoare, ne situează într-un loc bine delimitat în cadrul Uniunii Europene, unde toate aceste date sunt monitorizate din timp”, a transmis Alexandru Rogobete în discursul de deschidere.
„Evenimentul de astăzi este dovada clară că atunci când autoritățile, societatea civilă și profesioniștii din domeniul medical se așează împreună la aceeași masă, pot apărea soluții concrete și reale pentru comunitate. Registrul Național de Screening Neonatal este una dintre aceste soluții, o măsură concretă a Ministerului Sănătății, născută din dialog, colaborare și responsabilitate. Este un pas esențial pentru viitorul copiilor noștri pentru ca fiecare nou născut să aibă acces la prevenție, diagnostic, intervenție și tratament adecvat încă din primele zile de viață. Iar acest registru exact acest lucru face, crează un cadru în care niciun copil nu este pierdut din vedere”, a transmis prima doamnă a României, Mirabela Grădinaru și gazda evenimentului.
Efectuarea screeningului neonatal are multiple avantaje, printre care:
- Detectarea precoce a bolilor tratabile: Majoritatea afecțiunilor incluse în screeningul neonatal sunt asimptomatice la naștere, dar rapid progresive.Diagnosticul precoce permite inițierea tratamentului înainte de apariția complicațiilor severe.
- Reducerea mortalității infantile: Screeningul neonatal previne crize metabolice fatale, insuficiență respiratorie severă și decompensări neonatale acute, reducând semnificativ mortalitatea infantilă.
- Prevenirea dizabilității neurologice ireversibile: Tratamentul precoce al afecțiunilor precum hipotiroidismul congenital previne retardul intelectual sever și permite o dezvoltare neurocognitivă normală.
- Tratament mai simplu și mai puțin costisitor: Costul screeningului neonatal este redus comparativ cu îngrijirea pe termen lung a pacienților cu dizabilități severe, fiind una dintre cele mai cost-eficiente intervenții medicale.
- Echitate în sănătate publică: Screeningul universal oferă acces egal tuturor nou-născuților la diagnostic precoce, independent de statutul socio-economic.
- Monitorizare epidemiologică națională: Dezvoltarea registrului și monitorizarea incidenței bolilor contribuie la fundamentarea strategiilor de sănătate publică.
Context național Vs. european
România are în prezent un screening funcțional pentru depistarea a doar trei afecțiuni metabolice (fenilcetonurie, hipotiroidism congenital, fibroză chistică), în timp ce multe state europene efectuează un screening pentru peste 20 de afecțiuni metabolice: Italia – 46 afecțiuni, Austria – 31 afecțiuni, Ungaria – 28 afecțiuni, Germania – 21 afecțiuni, Țările de Jos – peste 20 afecțiuni.
De asemenea comoponenta neonatală beneificiază de fonduri considerabile din Planul Național de Redresare și Reziliență:
- 25 secții ATI pentru nou-născuți
- 402 milioane lei investiți
- 15 proiecte finalizate
- 20 proiecte >50% implementare
- Consolidarea infrastructurii materno-infantile
„(…) putem ajunge la finalul PNRR și să spunem cu credință că am reușit, iar programul de neonatologie din PNRR este un succes. Majoritatea proiectele sunt finalizate, ele încep să fie acum decontate și rezultatele se văd în tot mai multe unități sanitare din această țară și vreau să vă mulțumesc pentru acest lucru. (…) Aproape 100 de milioane de euro în aceste programe care continuă să se investească și continuă să se vadă. Dar degeaba avem infrastructură, degeaba avem personal pregătit, dacă nu avem finanțare adecvată pentru ca aceste programe să se poată întâmpla. Și acesta este motivul pentru care, anul trecut, Ministerul Sănătății, pentru prima dată în ultimii 36 de ani, a aprobat programele naționale de screening și prevenție, programe care vor fi finanțate direct din bugetul Ministerului Sănătății și care vor face posibile aceste activități de screening și prevenție”, a mai explicat Alexandru Rogobete.
Ajutoare de stat: Comisia Europeană deschide o investigație aprofundată privind planul de restructurare modificat al României pentru CE Oltenia
Comisia Europeană a deschis vineri o investigație aprofundată pentru a evalua dacă modificările propuse de România în ceea ce privește planul de restructurare a societății de energie electrică CE Oltenia sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat, potrivit comunicatului oficial.
În ianuarie 2022, Comisia a aprobat condiționat ajutorul de restructurare în valoare de 2,66 miliarde de euro (13,15 miliarde RON) acordat de România pentru CE Oltenia, sprijinind planul de restructurare a acestei societăți pentru perioada 2021-2026. Comisia a aprobat ajutorul de restructurare în temeiul Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate („Orientările privind salvarea și restructurarea”).
Investigația Comisiei
În decembrie 2025, România a notificat un plan de restructurare modificat, prin care ajutorul de restructurare era majorat de la 2,66 miliarde de euro la 2,86 miliarde de euro și se prelungea perioada de restructurare cu trei ani, până la sfârșitul anului 2029. România susține că motivul prelungirii este implementarea cu întârziere a unor noi centrale de producere a energiei electrice pe bază de energie solară și de gaze, lucru care, la rândul său, a întârziat eliminarea treptată a capacităților existente pe bază de lignit ale societății CE Oltenia.
România susține că există un risc pentru securitatea aprovizionării în regiune, din cauza situației geopolitice actuale. România, prin CE Oltenia, este principalul furnizor de energie electrică pentru Republica Moldova, cu care se învecinează, și unul dintre furnizorii de energie pentru Ucraina.
În această etapă, pe baza informațiilor furnizate de România, Comisia trebuie să verifice dacă planul de restructurare revizuit este compatibil cu normele UE privind ajutoarele de stat. Prin urmare, Comisia a decis să deschidă o investigație aprofundată pentru a evalua, în special:
- dacă perioada cu care este prelungit planul este rezonabilă și dacă planul duce în continuare la restabilirea viabilității pe termen lung a societății CE Oltenia;
- dacă este suficientă contribuția CE Oltenia, a investitorilor sau a instituțiilor financiare la creșterea costurilor restructurării pentru a se asigura faptul că ajutorul rămâne proporțional;
- dacă România ar urma să pună în aplicare măsuri suplimentare adecvate pentru a limita denaturările concurenței create de ajutorul suplimentar;
- dacă întârzierile în punerea în aplicare a etapelor-cheie ale planului de restructurare a societății CE Oltenia s-au aflat în afara controlului CE Oltenia sau al României.
Deschiderea unei investigații aprofundate oferă României și părților terțe interesate, inclusiv CE Oltenia, ocazia de a prezenta observații. Acest lucru nu aduce atingere rezultatului investigației.
CE Oltenia este o întreprindere de stat din România care își desfășoară activitatea în domeniul extracției lignitului și al producerii de energie electrică. Aceasta este controlată de statul român (87,48% din acțiuni), restul acțiunilor fiind deținute de fondul de investiții Fondul Proprietatea (11,81%) și de alte întreprinderi de stat. CE Oltenia este unul dintre principalii angajatori (peste 8000 de angajați) dintr-o regiune cu rate ale șomajului care depășesc în mod constant media națională.
Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate le permit statelor membre să sprijine întreprinderile aflate în dificultate, în anumite condiții stricte. În special, în cazul în care ajutorul de restructurare a fost aprobat, statul membru în cauză poate, în timpul perioadei de restructurare, să solicite Comisiei să accepte modificări ale planului de restructurare și ale cuantumului ajutorului.
