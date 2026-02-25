ICI București a organizat RoNCC Connect, eveniment dedicat consolidării comunității din jurul calculului de înaltă performanță, inteligenței artificiale și calculului cuantic

ICI București, prin Centrul Național de Competență HPC din România – RoNCC (EUROCC-Romania), a organizat marți, 24 februarie, RoNCC Connect: Bringing the Community Together around HPC, AI & QC, eveniment dedicat consolidării comunității din jurul calculului de înaltă performanță (HPC), inteligenței artificiale (AI) și calculului cuantic (QC).

Potrivit unui comunicat al institutului, evenimentul a reunit reprezentanți ai mediului academic, ai sectorului public, antreprenori, inovatori și specialiști din domeniul tehnologiilor avansate, oferind un cadru pentru prezentarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului EuroCC și pentru facilitarea dialogului între actorii relevanți ai ecosistemului.

Agenda a inclus o prezentare a realizărilor RoNCC, susținută de echipa de management a proiectului, urmată de o sesiune keynote și intervenții din partea membrilor comunității care au prezentat exemple concrete de utilizare a infrastructurii HPC în mediul public și privat.

Un segment important al evenimentului a fost dedicat mediului universitar, prin intervenții ale unor cadre didactice și cercetători din principalele centre academice din București, Cluj-Napoca și Constanța, care au evidențiat modul în care HPC și AI sunt integrate în activitățile de cercetare și educație.

Programul a continuat cu sesiuni menite să încurajeze prezentarea de inițiative cu potențial de colaborare și să faciliteze conexiuni între furnizori de expertiză, resurse și soluții tehnologice. Evenimentul s-a încheiat cu o discuție deschisă privind pașii următori și oportunitățile de dezvoltare viitoare în cadrul comunității.

Prin organizarea RoNCC Connect, echipa proiectului a urmărit consolidarea unei rețele active de colaborare la nivel național, în jurul infrastructurilor și competențelor din domeniul tehnologiilor emergente. Evenimentul a confirmat interesul crescut pentru utilizarea infrastructurilor HPC și pentru dezvoltarea de aplicații bazate pe tehnologii emergente, atât în mediul academic, cât și în sectorul economic.

RoNCC își propune să continue inițiativele de conectare a comunității și de sprijinire a colaborărilor interdisciplinare, contribuind la dezvoltarea ecosistemului național de inovare în domeniul tehnologiilor avansate.