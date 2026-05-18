ICI București a organizat un curs despre utilizarea responsabilă a Inteligenței Artificiale în organizații

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a organizat duminică, 17 mai 2026, cursul „Inteligența Artificială în organizații – utilizare responsabilă, decizie informată și guvernanță pentru management și consilii de administrație”, dedicat membrilor Asociației Administratorilor Independenți – AAI.

Potrivit unui comunicat al institutului, întâlnirea a adus în discuție rolul tot mai important al inteligenței artificiale în procesele de decizie, în managementul organizațiilor și în responsabilitatea consiliilor de administrație.

Dincolo de potențialul AI de a susține creșterea, eficientizarea și inovarea, participanții au analizat și riscurile operaționale, juridice, reputaționale și de securitate pe care această tehnologie le poate genera atunci când nu este integrată într-un cadru clar de guvernanță.

Dezbaterea a pornit de la o întrebare esențială pentru organizații: cum pot fi valorificate avantajele Inteligenței Artificială fără pierderea controlului asupra riscurilor asociate? Înainte de aprobarea unui proiect bazat pe AI, consiliile de administrație trebuie să aibă acces la răspunsuri clare privind datele utilizate, controlul accesului, siguranța furnizorilor, responsabilitățile contractuale și legale, mecanismele de audit, trasabilitatea și integrarea AI în managementul riscului.

Prin acest curs, ICI București contribuie la un dialog necesar între mediul de cercetare, sectorul privat și structurile de conducere ale organizațiilor, într-un context în care adoptarea responsabilă a AI devine tot mai relevantă pentru competitivitate și siguranță.