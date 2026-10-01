ICI București a organizat un forum România–Coreea de Sud dedicat inteligenței artificiale, digitalizării administrației și securității cibernetice

Guvernanța inteligenței artificiale, digitalizarea administrației publice, identitatea digitală, infrastructurile digitale și securitatea cibernetică s-au aflat în centrul forumului organizat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, la Palatul Parlamentului, în parteneriat cu Guvernul Republicii Coreea și sub înaltul patronaj al Senatului României, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.

Evenimentul a reunit reprezentanți la nivel înalt ai instituțiilor publice din România și Republica Coreea, alături de experți din domeniul inteligenței artificiale, digitalizării, cercetării și securității cibernetice.

În deschiderea forumului au participat Cosmin-Alexandru Soare-Filatov, consilier prezidențial, Dan Reșitnec, Secretar General al Guvernului României, Clara Staicu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, E. S. Seung-chul Hur, ambasadorul Republicii Coreea în România, Hyesun Choi, Director of AI Government Cooperation în cadrul Ministry of the Interior and Safety al Republicii Coreea, Anton-Mugurel Rog, șeful Centrului Național Cyberint, Cătălin-Aurel Giulescu, președintele Autorității pentru Digitalizarea României, Andrei Alexandru, președintele Autorității Naționale pentru Cercetare, Dan Cîmpean, directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică și dr. ing. Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI București.

„Avem deja numeroase colaborări în domeniul inovării cu Japonia, cu state europene și cu alte țări. Suntem deschiși să inițiem, împreună cu Autoritatea Națională pentru Cercetare, noi colaborări cu partenerii noștri din Republica Coreea”, a declarat dr. ing. Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI București, care a moderat evenimentul.

Programul forumului a urmărit atât prezentarea experiențelor celor două țări, cât și identificarea unor domenii în care acestea pot dezvolta noi forme de cooperare. Au fost abordate teme precum guvernanța națională a inteligenței artificiale, transformarea digitală și utilizarea AI în administrația publică, digitalizarea administrației locale, infrastructurile digitale de încredere, identitatea digitală și reziliența cibernetică. Partea sud-coreeană a prezentat experiențe și inițiative privind utilizarea AI în sectorul public, transformarea digitală a administrației locale, identitatea digitală K-DID și sistemul vamal UNI-PASS.

Totodată, discuțiile au evidențiat nevoia ca utilizarea inteligenței artificiale în instituțiile publice să fie însoțită de testare, evaluare și mecanisme clare de responsabilitate. Forumul a creat astfel un cadru de dialog aplicat între instituțiile celor două țări și a evidențiat oportunități de continuare a cooperării în domenii precum guvernanța AI, administrația digitală, identitatea digitală, securitatea cibernetică, infrastructurile tehnologice și schimbul de expertiză.