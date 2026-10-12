ICI București a organizat un workshop online de NLP în cadrul proiectului BSC AI Factory. 87,5% dintre participanți au declarat că intenționează să aplice în activitatea profesională ceea ce au învățat

ROMÂNIA
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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© ICI București/ Facebook

ICI București a organizat miercuri, 7 octombrie 2026, workshopul online „Natural Language Processing (NLP): Text Classification, Entity Recognition, Summarization & Large Language Models”, în cadrul proiectului BSC AI Factory.

Potrivit unei informări a institutului, sesiunea a avut un caracter practic, iar 87,5% dintre participanții care au răspuns la formularul de follow-up au declarat că intenționează să aplice în activitatea profesională ceea ce au învățat.

În plus, după workshop, ponderea celor care și-au evaluat nivelul de cunoștințe ca fiind ridicat a crescut de la 11,1% la 38,9%, mai arată ICI București.

Conform sursei citate, workshopul a abordat principalele etape și instrumente utilizate în procesarea limbajului natural, de la preprocesarea și clasificarea textului până la Named Entity Recognition, sumarizare automată, modele Transformer și Large Language Models.

Participanții au urmărit exemple și explicații privind modul în care aceste tehnici pot fi folosite în aplicații concrete, inclusiv prin utilizarea prompturilor și a modelelor de limbaj de mari dimensiuni.

Sesiunea a inclus și discuții despre limitele și riscurile asociate utilizării LLM-urilor, astfel încât participanții să poată înțelege nu doar potențialul acestor tehnologii, ci și aspectele pe care trebuie să le aibă în vedere în utilizarea lor.

Formatul a combinat explicațiile teoretice cu exemple practice, pentru a facilita înțelegerea modului în care diferitele tehnici NLP pot fi integrate într-un flux de lucru aplicat.

Rezultatele formularului de feedback au indicat o evaluare foarte bună a sesiunii: 88,9% dintre respondenți au acordat workshopului scorul maxim, 5 din 5, iar ceilalți au acordat scorul 4.

De asemenea, toți respondenții au considerat materialele accesibile, iar exemplele și formatul sesiunii au fost apreciate pentru claritate și utilitate.

Prin activitățile organizate în cadrul BSC AI Factory, ICI București contribuie la dezvoltarea competențelor în inteligență artificială și la crearea unor contexte practice de învățare, în care participanții pot înțelege și testa tehnologii relevante pentru activitatea lor profesională, academică și de cercetare.

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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