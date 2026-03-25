ICI București a organizat workshop-ul „Inteligența Artificială și ecosistemele digitale în educația economică internațională”

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a organizat, marți, 24 martie 2026, împreună cu Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice București, workshop-ul „Inteligența Artificială și ecosistemele digitale în educația economică internațională”.

La eveniment, au participat cadre didactice, împreună cu formatorii ICI București, pentru a dezbate rolul inteligenței artificiale în predare-cercetare și sectorul economic.

Potrivit unui comunicat al institutului, workshop-ul a abordat necesitatea dobândirii de competențe pentru folosirea inteligenței artificiale în aceste domenii, oferind o bază tehnică prin expunerea diferitelor tipuri de modele AI și a modului de folosire a acestora, integrarea responsabilă a instrumentelor AI în proiecte, Machine Learning, Deep Learning, HPC (High Performance Computing), având în vedere, de asemenea, și potențialele riscuri de securitate și integritate academică asociate cu folosirea acestei noi tehnologii.

Integrarea inteligenței artificiale în mediul academic poate prezenta numeroase utilizări în îmbunătățirea procesului educațional, precum: eficientizarea procesului de învățare și predare, pregătirea studenților pentru viitorul digitalizat sau integrarea AI în proiecte, însă nu poate fi ignorată necesitatea unei abordări etice clare de utilizare a datelor, dar și dezvoltarea unei capacități de analiză critică a informațiilor primite.

De asemenea, în cadrul workshop-ului s-au prezentat moduri clare de aplicare AI în domeniul economic în vederea creșterii eficienței și stimulării inovației, incluzând: oferirea de prognoze economice, optimizări ale logisticii în comerțul internațional și modalități de aplicare în finanțe și în domeniul managementului riscului.

Emergența AI în societate și nevoia de digitalizare ridică tot mai des în discuție necesitatea dobândirii unui know-how tehnic în orice domeniu de activitate. În acest context, ICI București continuă să organizeze workshop-uri și să ofere platforme pentru susținerea unui nivel de educație pregătit pentru a ține pasul cu avansul tehnologic.