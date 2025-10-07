ROMÂNIA
ICI București a participat activ în cadrul CYRESRANGE Train-the-Trainer Workshop, eveniment dedicat consolidării rezilienței cibernetice europene
ICI București a participat activ în cadrul CYRESRANGE Train-the-Trainer Workshop, un eveniment dedicat consolidării rezilienței cibernetice europene, organizat în marja Bucharest Cybersecurity Conference 2025 (BCC2025).
CYRESRANGE este un proiect axat pe interconectarea și extinderea platformelor naționale și regionale de tip “cyber range”, cu scopul de a întări capacitățile de pregătire și răspuns la incidente cibernetice la nivel european. Workshop-ul s-a concentrat pe activități de formare destinate trainerilor din instituțiile publice, oferind participanților o perspectivă practică asupra modului în care pot fi reduse decalajele de competențe cibernetice din Uniunea Europeană.
Prin implicarea sa în CYRESRANGE, ICI București își reafirmă angajamentul față de construirea unei Europe digitale sigure și reziliente, contribuind activ la dezvoltarea ecosistemului european de competențe cibernetice. Reprezentantul institutului a subliniat importanța formării continue și a cooperării transnaționale în domeniul securității cibernetice.
Bucharest Cybersecurity Conference (BCC2025) este organizată de Directoratul Național de Securitate Cibernetică – DNSC, cu sprijinul Centrului Național de Coordonare în domeniul Securității Cibernetice din România (NCC-RO) și al Asociației Naționale pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI), în strânsă colaborare cu Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA) și Centrul European de Competențe în domeniul Securității Cibernetice (ECCC).
POLITICĂ
Nicușor Dan, la doi ani de la “atacurile odioase ale Hamas împotriva Israelului”: România salută reluarea negocierilor de pace la inițiativa președintelui Trump
Președintele Nicușor Dan a transmis marți, pe platforma X, un mesaj la doi ani de la atacurile comise de Hamas împotriva Israelului, exprimând solidaritatea României cu victimele și familiile acestora.
„Astăzi se împlinesc doi ani de la atacurile odioase comise de Hamas împotriva Statului Israel. Ne exprimăm solidaritatea cu toate victimele și familiile acestora, împărtășindu-le durerea”, a scris șeful statului.
Today marks two years since the heinous attacks perpetrated by Hamas against the State of Israel.
We stand in solidarity with all the victims and their families, sharing their pain.
Romania reiterates its call for an immediate ceasefire and the unconditional release of all…
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 7, 2025
Președintele a reiterat apelul României pentru „încetarea imediată a focului” și pentru „eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor”, subliniind totodată necesitatea „livrării neîngrădite a asistenței umanitare către populația civilă din Gaza”.
În același mesaj, Nicușor Dan a salutat „reluarea negocierilor de pace, pe baza cadrului oferit de inițiativa de pace a președintelui Trump”.
România rămâne ferm angajată în susținerea securității Israelului, în combaterea antisemitismului și în contribuirea la o pace durabilă în Orientul Mijlociu – atât la nivel național, bilateral, cât și în cadrul organismelor internaționale, a transmis și Ministerul Afacerilor Externe cu ocazia comemorării tragediei din 7 octombrie.
Astăzi se împlinesc doi ani de la atacul din 7 octombrie 2023, când Hamas a lovit teritoriul israelian, ucigând aproximativ 1.200 de persoane și luând peste 250 de ostatici. Riposta Israelului a declanșat un război de amploare în Fâșia Gaza, în care și-au pierdut viața peste 67.000 de palestinieni. De ambele părți, majoritatea victimelor sunt civili.
În Egipt au început negocierile indirecte între Hamas și Israel, menite să ducă la o încetare a focului în Fâșia Gaza. Discuțiile se bazează pe un plan propus de administrația americană. Potrivit presei de stat egiptene, rundele de dialog sunt așteptate să dureze câteva zile. Întâlnirea indirectă între cele două părți aflate în conflict vine după un ultimatum transmis de președintele american și pe fondul unor ample proteste în întreaga lume, în care se cere oprirea acțiunilor militare în Gaza
AGRICULTURĂ
Dan Motreanu, discurs în plenul PE: Avem nevoie de o Politică Agricolă cu adevărat Comună, simplificată și corect finanțată
Europarlamentarul Dan Motreanu a avut o intervenție în plenul Parlamentului European, în cadrul dezbaterii privind viitorul Politicii Agricole Comune, prilej cu care a reiterat poziția popularilor europeni, deputatul fiind responsabil din partea grupului PPE pe acest „dosar extrem de important pentru fermierii români”.
Eurodeputatul român a semnalat că, în perspectiva următorului buget al UE, există riscul unui alt tip de „simplificare” propus de Comisia Europeană, „respectiv o reducere bugetară de 20–30% în termeni reali, după ajustarea la inflație, și dispariția Pilonului II, prin comasarea acestuia cu fondurile de coeziune”: „Această propunere a stârnit reacții puternice în rândul fermierilor, al autorităților locale și al comunităților rurale, ale căror nemulțumiri riscă să fie exploatate de forțele populiste, atât la nivel național, cât și european. Fermierii cer simplificare reală, sprijin concret, venituri echitabile și predictibilitate, iar cetățenii așteaptă hrană de calitate, la prețuri corecte.”
„De aceea, avem nevoie de o Politică Agricolă cu adevărat Comună, simplificată și corect finanțată, care să asigure demnitatea fermierilor și să protejeze identitatea satelor, tradițiile și hrana de calitate”, a mai adăugat acesta.
Reamintim că în urma amendamentelor votate în Comisia pentru Agricultură din Parlamentul European, eurodeputatul Dan Motreanu a reușit, alături de familia PPE, o flexibilizare a regulilor mediu, să fie incluse bolile animalelor în lista situațiilor eligibile pentru plăți de criză, să reducă pragul pierderilor de la 20% la 15% și, foarte important, să crească sprijinul pentru micii fermieri (până la 5.000 de euro anual și o plată unică de 75.000 de euro pentru dezvoltarea afacerii.)
ROMÂNIA
La doi ani de la „atacul terorist” comis de Hamas, România reiterează angajamentul în susținerea securității Israelului, în combaterea antisemitismului și în contribuirea la o pace durabilă în Orientul Mijlociu
România rămâne ferm angajată în susținerea securității Israelului, în combaterea antisemitismului și în contribuirea la o pace durabilă în Orientul Mijlociu – atât la nivel național, bilateral, cât și în cadrul organismelor internaționale, transmite Ministerul Afacerilor Externe cu ocazia comemorării tragediei din 7 octombrie.
„Astăzi, în Israel și în întreaga lume, inclusiv în rândul comunităților evreiești din România, este o zi a comemorării tragice. Ne amintim de atacul terorist de pe 7 octombrie – cel mai grav act de antisemitism de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace. Peste o mie de oameni au fost uciși cu brutalitate, familii întregi au fost șterse de pe fața pământului, sute de persoane – inclusiv cetățeni români – au fost răpite și luate ostatice. Comunități întregi au fost distruse”, a amintit MAE într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.
În această zi, Ministerul Afacerilor Externe transmite „solidaritate familiilor lor și întregii comunități afectate” și onorează memoria victimelor.
„Au trecut doi ani de la acele evenimente. Doi ani în care zeci de familii încă mai așteaptă întoarcerea celor dragi din Gaza. Doi ani de violențe și victime suplimentare, atât în Israel, cât și în Gaza”, continuă MAE.
Instituția reafirmă sprijinul țării noastre față de dreptul Israelului de a trăi în siguranță, o siguranță durabilă în întreaga regiune” care „poate fi atinsă doar prin pace”.
În egală măsură, MAE reiterează că „ostaticii trebuie să se întoarcă acasă, iar Hamas – autorii masacrului din 7 octombrie – trebuie înlăturați”.
Ministerul evidențiază că planul propus de președintele american Donald Trump „poate duce la o încetare a focului, urmată de ajutor umanitar și pași reali către pace”.
„Populația civilă din Gaza suferă. Antisemitismul este în creștere la nivel global. De aceea, România rămâne ferm angajată în susținerea securității Israelului, în combaterea antisemitismului și în contribuirea la o pace durabilă în Orientul Mijlociu – atât la nivel național, bilateral, cât și în cadrul organismelor internaționale. Avem datoria morală față de victime ca #NeverAgain să nu fie doar un slogan. Doar prin excluderea organizațiilor teroriste și prin eforturi internaționale concrete pentru realizarea soluției celor două state, putem asigura securitatea Israelului și stabilitatea regiunii. Astăzi comemorăm. Dar tocmai de aceea, astăzi este și o zi în care speranța pentru pace trebuie să rămână vie”, conchide MAE.
Astăzi se împlinesc doi ani de la atacul din 7 octombrie 2023, când Hamas a lovit teritoriul israelian, ucigând aproximativ 1.200 de persoane și luând peste 250 de ostatici. Riposta Israelului a declanșat un război de amploare în Fâșia Gaza, în care și-au pierdut viața peste 67.000 de palestinieni.
Citiți și: Doi ani de la atacul Hamas asupra Israelului. În Egipt au început negocierile menite să ducă la o încetare a focului în Fâșia Gaza
De ambele părți, majoritatea victimelor sunt civili.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
“Problema Europei nu este că Nord Stream 2 a fost aruncat în aer, ci că a fost construit”. Donald Tusk nu dorește să-l predea Germaniei pe ucraineanul suspectat de sabotarea gazoductelor
Nicușor Dan, la doi ani de la “atacurile odioase ale Hamas împotriva Israelului”: România salută reluarea negocierilor de pace la inițiativa președintelui Trump
Dan Motreanu, discurs în plenul PE: Avem nevoie de o Politică Agricolă cu adevărat Comună, simplificată și corect finanțată
BCE avertizează: Rețelele sociale pot accelera prăbușirea unei bănci în perioadele de instabilitate financiară
La doi ani de la „atacul terorist” comis de Hamas, România reiterează angajamentul în susținerea securității Israelului, în combaterea antisemitismului și în contribuirea la o pace durabilă în Orientul Mijlociu
Parlamentul European a respins cererea Ungariei de a ridica imunitatea opozantului Peter Magyar și a activistei Ilaria Salis
ICI București a participat activ în cadrul CYRESRANGE Train-the-Trainer Workshop, eveniment dedicat consolidării rezilienței cibernetice europene
Parlamentul European actualizează mecanismul care permite UE să suspende regimul de călătorii fără viză pentru cetățeni ai țărilor care prezintă riscuri pentru securitate sau încalcă drepturile omului
Premierul danez avertizează: Donald Trump ar putea reveni la ambițiile sale privind Groenlanda
Ilie Bolojan și ambasadorul Spaniei la București au discutat despre extinderea colaborării economice în domenii strategice precum energia, agricultura și industria alimentară
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Trending
- NATO1 day ago
Serviciul militar în Germania va deveni, cel mai probabil, obligatoriu, apreciază cancelarul Friedrich Merz
- ROMÂNIA1 week ago
Centrul TGA INCAS plasează România în prim-planul cercetării aerospațiale și al inovației verzi și se preconizează că va juca un rol crucial în viitoarele inițiative de cercetare de mare complexitate
- NATO1 week ago
Ursula von der Leyen, întrevedere cu Mark Rutte: O acțiune decisivă din partea Europei, în coordonare cu NATO, poate marca un adevărat punct de cotitură în războiul din Ucraina
- U.E.1 day ago
Premierul slovac Robert Fico consideră că războiul din Ucraina „nu este războiul nostru” și că victoria lui Babis în alegerile legislative din Cehia ar putea consolida Grupul de la Vișegrad
- RUSIA5 days ago
Putin critică, în premieră, anularea alegerilor din România și interdicția lui Georgescu în aceeași zi în care Nicușor Dan le-a prezentat liderilor europeni ingerința Rusiei în alegeri