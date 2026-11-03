ICI București a participat la AI Expo Europe 2026, unde a vorbit despre responsabilitatea juridică pentru sistemele AI

ICI București a participat la AI Expo Europe 2026, eveniment care a reunit reprezentanți ai autorităților, companiilor de tehnologie și specialiști din domeniul juridic și al cercetării, oferind un cadru de dialog despre provocările practice ale adoptării inteligenței artificiale și aplicării reglementărilor europene.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a participat la panel cu o intervenție despre responsabilitatea juridică pentru sistemele AI, importanța politicilor de achiziție și riscurile pe care organizațiile trebuie să le gestioneze odată cu adoptarea acestor tehnologii, transmite institutul printr-un comunicat.

Un punct important al intervenției a vizat noua Directivă europeană privind răspunderea pentru produsele cu defecte (Product Liability Directive), care include software-ul, sistemele AI și componentele acestora.

Directiva prevede răspunderea fără culpă pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defecte și introduce, în anumite condiții, prezumții legale privind existența defectului și legătura acestuia cu prejudiciul.

În cazul atacurilor cibernetice asupra infrastructurilor critice, stabilirea responsabilității este însă mai complicată și depinde de circumstanțele fiecărui incident.

Un alt subiect abordat de reprezentantul ICI București a fost rolul politicilor de achiziție a soluțiilor AI, atât în instituțiile publice, cât și în companii. O achiziție bine pregătită presupune mai mult decât alegerea unui furnizor și evaluarea costurilor. Organizațiile trebuie să ia în calcul securitatea sistemelor, testarea acestora, certificările relevante și instruirea angajaților care le vor utiliza.

Institutul atrage atenția că riscurile nu se limitează doar la sistemele achiziționate oficial.

Angajații pot utiliza instrumente AI și în afara celor aprobate de organizație, uneori introducând informații interne în aplicații externe sau folosind rezultate generate automat fără verificare, mai arată ICI București în comunicat.

Conform institutului, astfel de practici ridică probleme de securitate și protecție a datelor, dar și întrebări privind responsabilitatea organizației.

De aceea, regulile interne și pregătirea personalului sunt importante pentru prevenirea incidentelor, iar în evaluarea răspunderii poate conta inclusiv dacă au fost luate măsuri rezonabile de prevenție.