ICI București a participat la Business Forum Sud-Vest 2026 cu o prezentare despre digitalizare și inteligență artificială ca avantaje competitive pentru IMM-uri

ROMÂNIA
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© ICI București

Digitalizarea serviciilor publice și utilizarea inteligenței artificiale în activitatea întreprinderilor mici și mijlocii au fost principalele teme abordate de ICI București la Business Forum Sud-Vest 2026, desfășurat pe 15 octombrie, la Craiova. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a susținut prezentarea „De la Ghișeul.ro la inteligența artificială: digitalizarea ca avantaj competitiv pentru IMM-urile din regiunea Sud-Vest”, dedicată rolului tehnologiilor digitale în dezvoltarea mediului de afaceri.

Prezentarea a adus în discuție digitalizarea serviciilor publice și posibilitățile de utilizare a inteligenței artificiale în companii. De la reducerea timpului alocat activităților administrative până la optimizarea proceselor interne, aceste tehnologii pot ajuta IMM-urile să își gestioneze mai eficient resursele și să își îmbunătățească activitatea.

Evenimentul, organizat de Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR) și UNPR Regiunea Sud-Vest, în parteneriat cu Consiliul Județean Dolj și Camera de Comerț și Industrie Dolj, a marcat lansarea oficială a structurii teritoriale UNPR Regiunea Sud-Vest.

Forumul a reunit antreprenori, reprezentanți ai administrației publice și ai organizațiilor patronale. Discuțiile au vizat investițiile, digitalizarea, accesul la piețe internaționale și oportunitățile de colaborare dintre companiile din regiune. Programul a inclus și sesiuni de networking și întâlniri B2B.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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