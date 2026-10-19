ICI București a participat la Business Forum Sud-Vest 2026 cu o prezentare despre digitalizare și inteligență artificială ca avantaje competitive pentru IMM-uri

Digitalizarea serviciilor publice și utilizarea inteligenței artificiale în activitatea întreprinderilor mici și mijlocii au fost principalele teme abordate de ICI București la Business Forum Sud-Vest 2026, desfășurat pe 15 octombrie, la Craiova. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a susținut prezentarea „De la Ghișeul.ro la inteligența artificială: digitalizarea ca avantaj competitiv pentru IMM-urile din regiunea Sud-Vest”, dedicată rolului tehnologiilor digitale în dezvoltarea mediului de afaceri.

Prezentarea a adus în discuție digitalizarea serviciilor publice și posibilitățile de utilizare a inteligenței artificiale în companii. De la reducerea timpului alocat activităților administrative până la optimizarea proceselor interne, aceste tehnologii pot ajuta IMM-urile să își gestioneze mai eficient resursele și să își îmbunătățească activitatea.

Evenimentul, organizat de Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR) și UNPR Regiunea Sud-Vest, în parteneriat cu Consiliul Județean Dolj și Camera de Comerț și Industrie Dolj, a marcat lansarea oficială a structurii teritoriale UNPR Regiunea Sud-Vest.

Forumul a reunit antreprenori, reprezentanți ai administrației publice și ai organizațiilor patronale. Discuțiile au vizat investițiile, digitalizarea, accesul la piețe internaționale și oportunitățile de colaborare dintre companiile din regiune. Programul a inclus și sesiuni de networking și întâlniri B2B.