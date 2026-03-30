ICI București a participat la cea de-a V-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale „Emerging and Disruptive Technologies’ Impact on Global Security”, desfășurată în perioada 26–27 martie, la Sibiu, potrivit unui comunicat.

Evenimentul a fost organizat de Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, în parteneriat cu Academia Oamenilor de Știință din România – Secția Militară, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”, Universitatea „Titu Maiorescu” din București, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Carfil S.A.

În cadrul conferinței, ICI București a prezentat lucrarea „Cybersecurity Implications of AI Use in Mission-Critical Systems”, o contribuție care a adus în atenție implicațiile utilizării inteligenței artificiale în sistemele critice, din perspectiva securității cibernetice. Tema abordată reflectă preocuparea constantă a institutului pentru înțelegerea și anticiparea riscurilor asociate tehnologiilor avansate, precum și pentru dezvoltarea unor soluții inovatoare, responsabile și sigure.

Conferința a reunit specialiști din mediul militar, academic și industrial, oferind un cadru relevant pentru dezbaterea noilor direcții de cercetare și a provocărilor generate de tehnologiile emergente și disruptive în contextul securității globale. Totodată, evenimentul a facilitat schimburi valoroase de idei, consolidarea colaborărilor existente și inițierea unor noi parteneriate interinstituționale.