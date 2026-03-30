ICI București a participat la cea de-a V-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale „Emerging and Disruptive Technologies’ Impact on Global Security”, desfășurată în perioada 26–27 martie, la Sibiu, potrivit unui comunicat.

Evenimentul a fost organizat de Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, în parteneriat cu Academia Oamenilor de Știință din România – Secția Militară, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”, Universitatea „Titu Maiorescu” din București, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Carfil S.A.

În cadrul conferinței, ICI București a prezentat lucrarea „Cybersecurity Implications of AI Use in Mission-Critical Systems”, o contribuție care a adus în atenție implicațiile utilizării inteligenței artificiale în sistemele critice, din perspectiva securității cibernetice. Tema abordată reflectă preocuparea constantă a institutului pentru înțelegerea și anticiparea riscurilor asociate tehnologiilor avansate, precum și pentru dezvoltarea unor soluții inovatoare, responsabile și sigure.

Conferința a reunit specialiști din mediul militar, academic și industrial, oferind un cadru relevant pentru dezbaterea noilor direcții de cercetare și a provocărilor generate de tehnologiile emergente și disruptive în contextul securității globale. Totodată, evenimentul a facilitat schimburi valoroase de idei, consolidarea colaborărilor existente și inițierea unor noi parteneriate interinstituționale.

Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

