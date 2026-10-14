ICI București a participat la conferința „Combaterea dezinformării, scut al democrației”: „Accesul la informații corecte, esențial pentru protejarea democrației”

Accesul la informații corecte și de încredere este esențial pentru combaterea dezinformării și pentru protejarea democrației. Într-un mediu digital în care informațiile false se pot răspândi rapid, tehnologii precum inteligența artificială și blockchain-ul pot contribui la verificarea informațiilor, la identificarea conținutului manipulat și la asigurarea trasabilității datelor, transmite ICI București într-un comunicat de presă.

Dr. ing. Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI București, a participat miercuri, 14 octombrie 2026, la conferința științifică „Combaterea dezinformării, scut al democrației”, desfășurată la Universitatea Titu Maiorescu din București, unde a adresat un mesaj participanților.

Evenimentul a avut ca obiectiv consolidarea culturii de securitate și identificarea unor modalități de răspuns la provocările generate de dezinformare și de amenințările hibride.

ICI București a abordat aceste provocări prin inițiative de cercetare și cooperare, inclusiv prin colaborarea cu Agerpres pentru utilizarea inteligenței artificiale în analiza și distribuirea informațiilor de încredere.

De asemenea, institutul a organizat întâlniri cu experți internaționali, dedicate soluțiilor tehnologice pentru combaterea dezinformării și pentru protejarea informațiilor de interes public. Conferința a fost organizată de Universitatea Titu Maiorescu din București, împreună cu Academia Oamenilor de Știință din România, prin Secția de Științe Militare.