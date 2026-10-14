ICI București a participat la conferința „Combaterea dezinformării, scut al democrației”: „Accesul la informații corecte, esențial pentru protejarea democrației”

ROMÂNIA
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© ICI București

Accesul la informații corecte și de încredere este esențial pentru combaterea dezinformării și pentru protejarea democrației. Într-un mediu digital în care informațiile false se pot răspândi rapid, tehnologii precum inteligența artificială și blockchain-ul pot contribui la verificarea informațiilor, la identificarea conținutului manipulat și la asigurarea trasabilității datelor, transmite ICI București într-un comunicat de presă. 

Dr. ing. Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI București, a participat miercuri, 14 octombrie 2026, la conferința științifică „Combaterea dezinformării, scut al democrației”, desfășurată la Universitatea Titu Maiorescu din București, unde a adresat un mesaj participanților.

Evenimentul a avut ca obiectiv consolidarea culturii de securitate și identificarea unor modalități de răspuns la provocările generate de dezinformare și de amenințările hibride.

ICI București a abordat aceste provocări prin inițiative de cercetare și cooperare, inclusiv prin colaborarea cu Agerpres pentru utilizarea inteligenței artificiale în analiza și distribuirea informațiilor de încredere.

De asemenea, institutul a organizat întâlniri cu experți internaționali, dedicate soluțiilor tehnologice pentru combaterea dezinformării și pentru protejarea informațiilor de interes public. Conferința a fost organizată de Universitatea Titu Maiorescu din București, împreună cu Academia Oamenilor de Știință din România, prin Secția de Științe Militare.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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