ICI București a participat la Credit Risk and Sustainability Conference

ICI București a participat, în data de 19 mai 2026, la „Credit Risk and Sustainability Conference”, eveniment organizat de ICAP CRIF în România, alături de experți, specialiști și decidenți din domeniul financiar, al managementului riscului de credit, reglementării și sustenabilității.

Aflată la cea de-a 17-a ediție, conferința din acest an a abordat tematica evoluției riscului de credit în contextul unui mediu economic și financiar aflat în continuă schimbare, criteriile ESG, transformarea economică într-un sistem geopolitic global tensionat, impactul asupra managementului riscului de credit, precum și implicațiile digitalizării și ale implementării inteligenței artificiale în acest sector.

Această conferință a oferit o platformă de dialog și schimb de experiență cu privire la schimbările mediului economic și financiar, la reglementările și strategiile necesare pentru a încuraja un climat economic favorabil.