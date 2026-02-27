ROMÂNIA
ICI București a participat la evenimentul de deschidere a AI:AT Coworking Hub pentru a discuta despre dezvoltarea capabilităților AI, accesul la infrastructura EuroHPC și implementarea aplicațiilor de AI
ICI București, în calitate de partener în cadrul BSC AI Factory, a participat la evenimentul de deschidere a AI:AT Coworking Hub, organizat de AI Factory Austria (AI:AT) la SOLARIS Viena, urmat de o reuniune dedicată ecosistemului european al AI.
Potrivit unui comunicat al institutului, evenimentul a reunit aproximativ 300 de reprezentanți din mediul de afaceri, cercetare și administrație publică, precum și membri ai consorțiului AI:AT și ai altor AI Factories europene.
Discuțiile au vizat dezvoltarea capabilităților AI la nivel național și european, accesul la infrastructura EuroHPC și exemple de implementare a aplicațiilor de inteligență artificială.
Programul a inclus intervenții ale coordonatorilor AI:AT și ale reprezentanților autorităților austriece, precum și paneluri dedicate infrastructurii, transferului tehnologic și cooperării europene. În cadrul sesiunii „AI Factories in the Network”, reprezentanți ai mai multor AI Factories au prezentat modele de organizare și experiențe din statele membre.
Participarea ICI București a contribuit la schimbul de informații privind modelele de implementare, accesul la infrastructură și cooperarea între ecosisteme naționale. Implicarea în astfel de inițiative susține coordonarea la nivel european în domeniul inteligenței artificiale și utilizarea infrastructurilor HPC pentru proiecte de cercetare și inovare.
COMISIA EUROPEANA
Roxana Mînzatu: Îmi doresc ca România să fie un exemplu de bună practică în implementarea proiectelor din Fondul Social European Plus
Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a declarat joi seara că România are potențialul de a deveni un exemplu de bună practică în implementarea proiectelor finanțate prin Fondul Social European Plus (FSE+), pentru care țara noastră beneficiază de o alocare de 7,2 miliarde de euro.
„În cadrul reuniunii cu premierul Ilie Bolojan, am discutat despre accelerarea ritmului de implementare a proiectelor europene, precum și despre politicile sociale”, a transmis Mînzatu, referindu-se la întrevederea de la Bruxelles cu Ilie Bolojan.
„Îmi doresc ca România să fie un exemplu de bună practică în ceea ce privește implementarea proiectelor din Fondul Social European Plus, pentru care există o alocare de 7,2 miliarde de euro”, a subliniat vicepreședinta Comisiei.
Printre proiectele evidențiate s-a numărat SCI 2000 – Servicii Comunitare Integrate în 2000 de comunități rurale, pe care Mînzatu l-a descris drept un posibil model la nivel european. De asemenea, aceasta a menționat proiectul SMART PES derulat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, care vizează identificarea și integrarea pe piața muncii a unui număr estimat la 275.000 de beneficiari.
Un alt subiect discutat a fost posibilitatea suplimentării bugetelor proiectelor Erasmus cu finanțări din FSE+, pentru a facilita accesul tinerilor din comunități vulnerabile la programe educaționale și de mobilitate.
La rândul său, premierul Ilie Bolojan a reiterat că absorbția fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) reprezintă o prioritate pentru Guvern, obiectivul fiind accelerarea implementării proiectelor și deblocarea sumelor alocate României. Potrivit Executivului, principalele provocări rămân îndeplinirea jaloanelor asumate și creșterea ritmului de execuție.
În marja deplasării la Bruxelles, premierul a avut o întrevedere și cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta stadiul implementării PNRR și prioritățile Guvernului României în perspectiva viitorului cadru financiar multianual al Uniunii Europene, după 2028. Șeful Guvernului s-a întâlnit, de asemenea, cu comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, pentru a face un bilanț al situației fiscale a României și al implementării PNRR.
Vizita a avut loc după decizia Curții Constituționale a României de a declara constituțională legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților, un jalon-cheie inclus în cererea de plată nr. 3 din PNRR. La începutul lunii februarie, premierul avertizase că o nouă amânare a pronunțării ar putea duce la pierderea a peste 230 de milioane de euro din fondurile alocate României prin PNRR.
Totodată, prim-ministrul a precizat că săptămâna viitoare Executivul își propune finalizarea discuțiilor privind bugetul național, în contextul dezbaterilor mai ample privind viitorul cadru bugetar.
ROMÂNIA
Nazare: România țintește un deficit de 6,25% din PIB în 2026 și un nivel ridicat de investiții prin fonduri europene
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat joi că România își propune în 2026 reducerea deficitului bugetar de la 7,65% la aproximativ 6,25% din PIB, în paralel cu menținerea investițiilor publice la un nivel ridicat, în special prin accelerarea absorbției fondurilor europene.
„România, din ce în ce mai pregătită pentru a proiecta leadership în regiunea Europei Centrale şi de Sud-Est”, a transmis ministrul, subliniind că noul pachet de relansare economică marchează „zonele strategice de care România are nevoie pentru a atrage investiții mari, într-o competiție regională și globală tot mai intensă”.
Potrivit acestuia, bugetul pentru 2026 va fi construit pe principiul că „relansarea economică și disciplina bugetară se susțin reciproc”. „Pentru a atrage mari investiții, trebuie să oferim stabilitate, predictibilitate și un stat care își ține finanțele sub control”, a afirmat Nazare.
Ministrul a explicat că ajustarea bugetară estimată pentru 2026 este de aproximativ 1,4% din PIB.
„În 2026 țintim reducerea deficitului de la 7,65% la aproximativ 6,25% din PIB, o ajustare de circa 1,4% din PIB. De ce este important? Pentru că, pe măsură ce statul se împrumută mai puțin, presiunea pe dobânzi scade, iar finanțarea devine mai accesibilă pentru economie. Stabilitatea bugetară este un avantaj competitiv în atragerea investițiilor”, a precizat acesta.
În paralel, Guvernul va menține investițiile la un nivel ridicat, în principal prin accelerarea absorbției fondurilor europene. „Investițiile statului se traduc în infrastructură, modernizare și proiecte strategice care cresc atractivitatea României pentru capitalul internațional”, a arătat ministrul.
Nazare a subliniat că pachetul de relansare economică recent adoptat completează aceste obiective, prin identificarea domeniilor-cheie pentru viitor, stimularea investițiilor private și prioritizarea resurselor „pentru a genera efect de multiplicare în economie” și pentru a oferi instrumente prin care antreprenorii români să devină mai activi în regiune.
Guvernul a adoptat marți pachetul de relansare economică în valoare de 5 miliarde de euro, un instrument strategic care va fi aplicat începând din acest an și până în 2032.
Pachetul ar trebui să sprijine dezvoltarea de noi capacități de producție, consolidarea lanțurilor economice locale și poziționarea României ca pol regional de creștere.
Pentru mediul de afaceri, măsurile se traduc în oportunități de creștere, parteneriate strategice și acces la proiecte de anvergură.
În plan social, efectele estimate includ crearea de locuri de muncă stabile și mai bine plătite, dezvoltarea comunităților locale și susținerea creșterii nivelului de trai pe termen lung.
Potrivit estimărilor publicate joi de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), economia României va crește cu 1,2% în 2026, urmată de un avans de 2,2% în 2027, pe fondul unei îmbunătățiri a balanței comerciale și al unui vârf al absorbției fondurilor europene din Mecanismul de Redresare și Reziliență/Planul Național de Redresare și Reziliență.
Pe plan fiscal, deficitul bugetar este estimat să se fi redus de la 9,3% din PIB la aproximativ 8% în 2025 și este prognozat să scadă la 6,2% din PIB în 2026, pe fondul măsurilor de consolidare bugetară.
ROMÂNIA
Vicepreședintele CNA: Spațiul informațional, noul front de confruntare în Europa de Est. Scopul? Erodarea încrederii în regulile jocului democratic
Vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului, Valentin-Alexandru Jucan, a avertizat că „spațiul informațional este noul front de confruntare”, subliniind că Europa de Est se află în prima linie a atacurilor de manipulare informațională, potrivit unei postări pe Facebook.
Afirmațiile au fost făcute în cadrul reuniunii Comitetului Coordonatorilor Naționali ai statelor membre ale Inițiativei Central Europene (CEI), organizată de Ministerul Afacerilor Externe, unde tema centrală a vizat atacurile asupra spațiului informațional și fenomenul FIMI (Foreign Information Manipulation and Interference).
„Un lucru este clar: în Europa de Est, «fake news» nu mai înseamnă postări izolate”, a afirmat Jucan. Potrivit acestuia, este vorba despre „operațiuni coordonate”, care folosesc narațiuni repetitive împotriva Uniunii Europene și a instituțiilor democratice, valuri sincronizate de conținut pe televiziune, online și aplicații de mesagerie, engagement artificial cumpărat și conținut generat cu inteligență artificială, tot mai dificil de identificat.
Vicepreședintele CNA a subliniat că scopul acestor acțiuni nu este convingerea printr-un mesaj singular, ci „să te obosească, să te polarizeze și să erodeze încrederea în regulile jocului democratic”.
Din perspectiva CNA, miza este „protejarea integrității spațiului media, aplicarea fermă a regulilor și cooperarea strânsă cu autoritățile competente pe zona platformelor digitale”, în condițiile în care atacurile informaționale nu mai respectă nici granițe geografice, nici granițe media.
„Democrația nu cade într-o zi. Se erodează încet, prin mii de mesaje toxice repetate suficient de mult”, a mai transmis vicepreședintele CNA.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Antonio Costa salută ratificarea acordului UE-Mercosur de către Argentina și Uruguay: „Împreună, creăm cea mai mare zonă de liber schimb din lume”
Roxana Mînzatu: Îmi doresc ca România să fie un exemplu de bună practică în implementarea proiectelor din Fondul Social European Plus
Nu credeți minciunile lui Putin, subliniază Marea Britanie și Suedia: Presiunea economică funcționează
Parlamentul german extinde puterile armatei pentru interceptarea și doborârea dronelor, pe fondul războiului din Ucraina
ICI București a participat la evenimentul de deschidere a AI:AT Coworking Hub pentru a discuta despre dezvoltarea capabilităților AI, accesul la infrastructura EuroHPC și implementarea aplicațiilor de AI
Laurian Lungu, cofondatorul think tank-ului CPAG, a prezentat în Comisia ITRE din PE trei priorități pentru o economie UE competitivă: consolidarea capacității de apărare, a pieței unice și abordarea prețurilor la energie
Nazare: România țintește un deficit de 6,25% din PIB în 2026 și un nivel ridicat de investiții prin fonduri europene
JD Vance spune că „nu există nicio șansă” ca un atac împotriva Iranului să declanșeze un război prelungit: „Cred că toți preferăm opțiunea diplomatică”
Vicepreședintele CNA: Spațiul informațional, noul front de confruntare în Europa de Est. Scopul? Erodarea încrederii în regulile jocului democratic
Iulian Chifu: Patru teme de reflecție pentru momentul de liniște electorală al Republicii Moldova
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Laurian Lungu, cofondatorul think tank-ului CPAG, a prezentat în Comisia ITRE din PE trei priorități pentru o economie UE competitivă: consolidarea capacității de apărare, a pieței unice și abordarea prețurilor la energie
Roberta Metsola face trimitere la „arta posibilului” pentru a sublinia nevoia unei resetări pragmatice a relațiilor dintre UE și Marea Britanie: Într-o lume care pare în flăcări, este mai înțelept să navigăm în formație
Ilie Bolojan a discutat cu Roxana Mînzatu despre accelerarea PNRR și atragerea de fonduri suplimentare prin Fondul Social European Plus
PE reiterează sprijinul ferm pentru Ucraina, la patru ani de la invazia rusă. Într-o rezoluție, eurodeputații cer mai multe sancțiuni împotriva Moscovei și reafirmă că viitorul Ucrainei se află în UE
România sprijină cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, subliniază Oana Țoiu înainte de împlinirea a patru ani de război rus în Ucraina: Moscova trebuie să plătească
Kallas: Europa trebuie să-și consolideze puterea militară fără a concura cu NATO, ci întărind pilonul european al Alianței
Guvernatorul BNR reliefează că procesul de aderare la OCDE reprezintă „cel mai important program de reformă” al României
Ilie Bolojan salută decizia CCR privind pensiile magistraților și anunță demersuri pentru recuperarea fondurilor din PNRR: Reușim un pas mare spre echitate
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Trending
-
SĂNĂTATE7 days ago
IOCN lansează cel mai amplu program de screening pentru cancerul de sân, cofinanțat din fonduri europene. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite în întreaga țară
-
ROMÂNIA1 week ago
EXCLUSIV SURSE Nicușor Dan, singurul lider UE observator la reuniunea Consiliului pentru Pace, invitat de Trump să susțină o intervenție la întrunirea de la Washington
-
SĂNĂTATE7 days ago
Comisia Europeană investește 225 de milioane de euro pentru dezvoltarea vaccinurilor antigripale de nouă generație
-
SĂNĂTATE1 week ago
România, epicentrul rujeolei în UE, pe fondul unui declin istoric al vaccinării ROR. FRPV: ”Acoperirea vaccinală atât de scăzută este inacceptabilă”
-
INTERNAȚIONAL1 week ago
Trump l-a numit pe Nicușor Dan “prim-ministru” în discursul de la Consiliul Păcii: “Românii sunt fantastici și serioși. Vin și muncesc și ne ajută în SUA”