ICI București a participat la evenimentul de lansare a Czech AI Factory

Autor: Alexandra Loy
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a participat marți, 12 mai 2026, la evenimentul de lansare a Czech AI Factory (CZAI), inițiativă coordonată de VSB – Technical University of Ostrava, în cadrul rețelei europene de AI Factories.

Czech AI Factory va reuni un consorțiu național format din șase parteneri și va include dezvoltarea unui nou supercomputer optimizat pentru sarcini de inteligență artificială, KarolAIna, precum și servicii dedicate companiilor, start-up-urilor, instituțiilor publice și organizațiilor de cercetare.

Inițiativa face parte din programul AI Factories, derulat prin European High-Performance Computing Joint Undertaking – EuroHPC JU, care sprijină dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale în Europa prin acces la infrastructură de calcul de înaltă performanță, instrumente AI, formare și servicii de suport. Evenimentul a creat un cadru pentru schimb de informații privind modul în care statele europene își dezvoltă infrastructurile și serviciile dedicate inteligenței artificiale. Totodată, a reprezentat un context relevant pentru dialogul cu parteneri europeni implicați în proiecte de AI și HPC.

Participarea ICI București la acest eveniment are loc în contextul implicării institutului în inițiativele europene dedicate inteligenței artificiale și calculului de înaltă performanță. ICI București face parte din BSC AI Factory și este hosting entity pentru RO AI Factory, contribuind la conectarea României la ecosistemul european de infrastructuri, servicii și competențe dedicate AI.

Ilie Bolojan, întrevedere cu președintele Curții Europene a Drepturilor Omului. România s-a numărat anul trecut printre statele cu cea mai ridicată rată de executare a hotărârilor CEDO
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

