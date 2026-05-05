ICI București a participat la evenimentul „Digitalizare, conformare fiscală și AI pentru eficiență operațională”

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a participat marți, 5 mai 2026, la evenimentul „Digitalizare, conformare fiscală și AI pentru eficiență operațională” organizat de SIMAVI, Săptămâna Financiară, Camera de Comerț și Industrie a României, Media Consulta, dedicat soluțiilor digitale pentru eficientizarea activităților financiare, administrative și operaționale din organizații.

Conform unui comunicat al institutului, agenda reuniunii a inclus prezentări și discuții despre utilizarea sistemelor ERP, automatizarea proceselor repetitive prin RPA, raportările SAF-T și eFactură, managementul digital al documentelor, fluxurile interne de aprobare, analiza financiară în timp real și utilizarea asistenților virtuali bazați pe inteligență artificială.

Evenimentul s-a adresat directorilor generali și financiari, antreprenorilor, profesioniștilor din domeniul tehnologiei, specialiștilor în finanțe și IT, consultanților și managerilor implicați în proiecte de digitalizare.

În cadrul discuțiilor au fost analizate probleme întâlnite frecvent în organizații, precum întârzierea raportărilor financiare, datele dispersate în sisteme diferite, erorile apărute în procesele de conformare fiscală, lipsa trasabilității documentelor și durata mare a fluxurilor interne de aprobare.