ROMÂNIA
ICI București a participat la evenimentul „Inovație și creștere prin integrarea AI”, dedicat rolului inteligenței artificiale în accelerarea proceselor de digitalizare și transformare a IMM-urilor
ICI București a participat la evenimentul „Inovație și creștere prin integrarea AI”, organizat de Magurele Science Park (MSP).
Potrivit unui comunicat al institutului, evenimentul a reunit antreprenori, inovatori, experți în tehnologie, reprezentanți ai mediului public și investitori, pentru a dezbate rolul inteligenței artificiale (AI) în accelerarea proceselor de digitalizare și transformare a IMM-urilor.
ICI București a fost reprezentat în panelul de discuții „AI – accelerator de inovație în IMM-uri”, unde s-au discutat perspective privind modul în care soluțiile AI pot contribui la creșterea competitivității companiilor mici și mijlocii, prin automatizarea proceselor interne și operaționale, optimizarea resurselor și luarea deciziilor bazate pe date, dezvoltarea de produse și servicii inovatoare și prin conectarea IMM-urilor la ecosistemul național și european de cercetare-dezvoltare.
Pe parcursul panelului, a fost subliniată importanța abordării responsabile și strategice a tehnologiilor AI, evidențiind nevoia de formare a competențelor digitale, de consolidare a parteneriatelor între mediul academic și cel de afaceri și de sprijin financiar pentru scalarea proiectelor AI în România.
„Inovație și creștere prin integrarea AI” a oferit un cadru interactiv de învățare și schimb de idei, aducând în atenție studii de caz locale și internaționale, demonstrații live și discuții aplicate despre modul în care inteligența artificială poate transforma sectoare precum marketingul, producția, logistica, agricultura sau serviciile digitale.
REPUBLICA MOLDOVA
Președintele ASF: Lansarea Bursei de Valori a R. Moldova reprezintă o etapă decisivă pentru consolidarea arhitecturii financiare și accelerarea integrării europene
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, a participat luni, la Chișinău, la Moldova Business Week – Capital Market Forum 2025, cu ocazia lansării oficiale a Bursei Naționale de Valori, un moment istoric pentru piața financiară a Republicii Moldova.
Alături de Anca Dragu, Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, de Dumitru Budianschi, președintele Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare din Republica Moldova, precum și de numeroși parteneri internaționali, presedintele ASF a analizat perspectivele de dezvoltare economică și financiară ale țării.
„Lansarea Bursei Naționale de Valori reprezintă o etapă decisivă pentru consolidarea arhitecturii financiare, creșterea încrederii investitorilor și accelerarea integrării europene. Semnarea memorandumului de colaborare dintre Bursa de Valori București și noua bursă confirmă angajamentul comun: o piață, două burse. Succesul acestui proiect este rezultatul perseverenței, viziunii și colaborării autentice. Rolul ASF, ca autoritate de reglementare, se regăsește în fundamentele solide ale acestei colaborări deschise”, a declarat Alexandru Petrescu.
Autoritatea de Supraveghere Financiară își reafirmă angajamentul ferm de a sprijini acest parcurs, prin expertiză, parteneriat și convingerea că piețele de capital reprezintă unul dintre cele mai puternice instrumente de modernizare economică și socială.
Astăzi, Republica Moldova nu își deschide doar o nouă bursă, ci își deschide viitorul, unul european, transparent și prosper, a transmis Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Autoritățile române și cele din Republica Moldova au semnat, luni, la Chișinău, memorandumul de parteneriat pentru noua Bursă de Valori a Republicii Moldova.
Noua bursă va funcționa pe un model partajat, beneficiind de expertiza, transparența și încrederea Bursei de Valori București.
Guvernul Republicii Moldova va deveni acționar prin Agenția Proprietății Publice, alături de trei bănci locale (MAIB, OTP și Moldincombank), dar și de compania de asigurări Vienna Insurance Group.
NATO
Franța reafirmă “contribuția la securitatea” României după incursiunea unei drone rusești: Trei avioane franceze participă la misiunea “Eastern Sentry”
Ministerul francez de Externe a transmis luni un mesaj de solidaritate și de angajament pentru securitatea României după încălcarea spațiului aerian al țării noastre de o dronă rusească în cursul zilei de sâmbătă.
“Incursiunea unei drone rusești în spațiul aerian al României demonstrează atitudinea inacceptabilă a Moscovei”, a transmis MAE francez, pe X, reacții similare survenind și din partea Suediei și Cehiei.
Parisul a reafirmat faptul că “Franța este pe deplin solidară cu România și contribuie activ la securitatea acesteia ca națiune-cadru a batalionului multinațional NATO”.
Totodată, MAE francez a amintit că în fața acestor provocări aliații din NATO își întăresc apărarea aeriană, referindu-se la misiunea Eastern Sentry ce a fost lansată pe flancul estic.
🇫🇷@francediplo: Incursiunea unei drone rusești în spațiul aerian al României demonstrează atitudinea inacceptabilă a Moscovei. Franța este pe deplin solidară cu România și contribuie activ la securitatea acesteia ca națiune-cadru a batalionului multinațional #NATO.
— FranceenRoumanie 🇫🇷🇪🇺 (@FranceRomania) September 15, 2025
Conform anunțului președintelui Emmanuel Macron, Franța participă cu trei avioane de vânătoare Rafale desfășurate alături de mai mulți aliați.
O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, a anunțat Ministerul Apărării Naționale, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat un act deliberat prin care Moscova caută extinderea războiului ca urmare a intruziunii de zilele trecute în spațiul aerian al Poloniei, iar ministrul român al apărării a transmis că piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc.
Ministerul Apărării Naționale a transmis duminică un comunicat în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, subliniind că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.
Frontierele estice ale Europei erau deja în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât miercurea trecută 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
REPUBLICA MOLDOVA
România și Republica Moldova au semnat memorandumul pentru înființarea Bursei de Valori de la Chișinău
Autoritățile române și cele din Republica Moldova au semnat, luni, la Chișinău, memorandumul de parteneriat pentru noua Bursă de Valori a Republicii Moldova.
Semnarea documentelor a avut loc cu prilejul forumului internațional de investiții ”Moldova Business Week”, care a debutat luni și se va încheia pe 19 septembrie.
Din partea României au participat ministrul economiei și digitalizării, Radu Miruță, și președintele Bursei de Valori București, Radu Hanga, iar partea moldovenească a fost reprezentată de vice-prim-ministrul Doina Nistor, care deține și portofoliul de ministru al dezvoltării economice și digitalizării.
“România, cel mai mare partener comercial al Moldovei și poarta de acces către Uniunea Europeană, este un partener strategic excepțional pentru acest proiect de investiții. Inițiativa urmărește atragerea unui număr mai mare de companii străine pe piața moldovenească și consolidarea pieței de capital locale, care reprezintă un element esențial pentru dezvoltarea economică a țării”, au declarat reprezentanții Agenției Naționale de Investiții a Republicii Moldova, potrivit Agerpres.
Potrivit aceleiași surse, această colaborare strategică urmărește consolidarea infrastructurii pieței de capital din Moldova, stimularea investițiilor străine și facilitarea intrării companiilor internaționale, dezvoltarea opțiunilor de finanțare alternative pentru companiile locale, creșterea încrederii investitorilor prin standardele de guvernanță și experiența BVB, inițiativa reflectă legăturile istorice, culturale și economice profunde dintre România și Moldova și marchează un pas important în modernizarea sectorului financiar moldovenesc, deschizând noi oportunități pentru creștere economică sustenabilă.
Noua bursă va funcționa pe un model partajat, beneficiind de expertiza, transparența și încrederea Bursei de Valori București.
Guvernul Republicii Moldova va deveni acționar prin Agenția Proprietății Publice, alături de trei bănci locale (MAIB, OTP și Moldincombank), dar și de compania de asigurări Vienna Insurance Group.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
ICI București a participat la evenimentul „Inovație și creștere prin integrarea AI”, dedicat rolului inteligenței artificiale în accelerarea proceselor de digitalizare și transformare a IMM-urilor
Președintele ASF: Lansarea Bursei de Valori a R. Moldova reprezintă o etapă decisivă pentru consolidarea arhitecturii financiare și accelerarea integrării europene
Secretarul de stat american promite Israelului „sprijinul ferm” al SUA pentru atingerea obiectivelor în Gaza: Trump dorește ca războiul să se „încheie”
Grindeanu a evocat “impozitarea progresivă” în discuțiile cu secretarul general OCDE: Obiectivul aderării la OCDE trebuie însoțit de reforme pentru cetățeni și mediul de afaceri
Dan Motreanu a votat poziția PE referitoare la Directiva privind pachetele de servicii de călătorie, pentru a asigura călătorilor o protecție mai bună
Franța reafirmă “contribuția la securitatea” României după incursiunea unei drone rusești: Trei avioane franceze participă la misiunea “Eastern Sentry”
România și Republica Moldova au semnat memorandumul pentru înființarea Bursei de Valori de la Chișinău
UE își reiterează angajamentul de a proteja democrația în fața „provocărilor fără precedent” precum dezinformarea și manipularea: Este o chestiune de securitate și valori
INSCOP Research lansează a doua ediție a Barometrului Antreprenorilor care Construiesc România și Republica Moldova
7 din 10 români consideră benefică utilizarea mai intensă a tehnologiei digitale în școli, dar semnalează și un set de bariere semnificative care îngreunează procesul (studiu Ipsos pentru Edge Institute)
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
Volodimir Zelenski a discutat cu Emmanuel Macron după atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei: „Împreună cu Franța, pregătim noi măsuri pentru a ne întări” apărarea
Din Ucraina, președintele Consiliului European anunță că o echipă europeană se va deplasa la Washington pentru a discuta cu „prietenii americani” despre sancțiuni suplimentare contra Rusiei
Trending
- ROMÂNIA6 days ago
Negocieri finale cu CE pentru maximizarea accesului României la fonduri cruciale pentru modernizarea apărării. Nazare: Achizițiile din cadrul SAFE sunt scutite de TVA, iar împrumuturile garantate de UE
- NATO5 days ago
Polonia a doborât în premieră drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian după un atac al Rusiei asupra Ucrainei. Varșovia a informat NATO. În SUA se cere un răspuns dur al lui Trump
- NATO5 days ago
Polonia cere activarea articolului 4 din Tratatul NATO. Donald Tusk: Este prima dată când dronele ruse au fost doborâte într-o țară aliată
- NATO5 days ago
România este pregătită “pentru a reacționa la fel”, afirmă Nicușor Dan după ce Polonia a doborât drone ale Rusiei în interiorul propriului spațiu aerian
- EDITORIALE1 week ago
Iulian Chifu: Axa globală anti-sistem a Chinei – Rusia, Coreea de Nord, Iran și, mai nou, India