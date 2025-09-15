ICI București a participat la evenimentul „Inovație și creștere prin integrarea AI”, dedicat rolului inteligenței artificiale în accelerarea proceselor de digitalizare și transformare a IMM-urilor

ICI București a participat la evenimentul „Inovație și creștere prin integrarea AI”, organizat de Magurele Science Park (MSP).

Potrivit unui comunicat al institutului, evenimentul a reunit antreprenori, inovatori, experți în tehnologie, reprezentanți ai mediului public și investitori, pentru a dezbate rolul inteligenței artificiale (AI) în accelerarea proceselor de digitalizare și transformare a IMM-urilor.

ICI București a fost reprezentat în panelul de discuții „AI – accelerator de inovație în IMM-uri”, unde s-au discutat perspective privind modul în care soluțiile AI pot contribui la creșterea competitivității companiilor mici și mijlocii, prin automatizarea proceselor interne și operaționale, optimizarea resurselor și luarea deciziilor bazate pe date, dezvoltarea de produse și servicii inovatoare și prin conectarea IMM-urilor la ecosistemul național și european de cercetare-dezvoltare.

Pe parcursul panelului, a fost subliniată importanța abordării responsabile și strategice a tehnologiilor AI, evidențiind nevoia de formare a competențelor digitale, de consolidare a parteneriatelor între mediul academic și cel de afaceri și de sprijin financiar pentru scalarea proiectelor AI în România.

„Inovație și creștere prin integrarea AI” a oferit un cadru interactiv de învățare și schimb de idei, aducând în atenție studii de caz locale și internaționale, demonstrații live și discuții aplicate despre modul în care inteligența artificială poate transforma sectoare precum marketingul, producția, logistica, agricultura sau serviciile digitale.