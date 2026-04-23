ICI București a participat la masa rotundă dedicată comunității de securitate cibernetică din România

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a participat astăzi la masa rotundă „Romanian Cybersecurity Community Meeting – NCC-RO Project”, facilitată de NCC-RO, în cadrul unui eveniment dedicat consolidării dialogului și cooperării în domeniul securității cibernetice.

Potrivit unui comunicat al institutului, întâlnirea a reunit membri ai comunității relevante din domeniu și a avut ca puncte principale prezentarea direcției de dezvoltare a proiectului NCC-RO, discuțiile deschise privind prioritățile comune și conturarea contribuțiilor comunității la viitoarele demersuri de cooperare regională.

Masa rotundă a avut loc în contextul High-level cyber resilience regional forum, desfășurat la București, eveniment organizat de Ministerul Afacerilor Externe și Autoritatea pentru Digitalizarea României, sub auspiciile Digital for Development Hub și ale Președinției române a Central European Initiative (CEI), forumul fiind dedicat cooperării regionale în materie de reziliență cibernetică.

În acest cadru, reuniunea comunității din România a oferit un spațiu de dialog aplicat între actorii implicați în ecosistemul național de securitate cibernetică, cu accent pe schimbul de perspective și pe identificarea unor direcții comune de lucru.