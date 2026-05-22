ICI București a participat la masa rotundă „Protecting Public Trust and Integrity in the Public Sector”

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a participat în data de 20 mai 2026 la evenimentul „Protecting Public Trust and Integrity in the Public Sector – A Public Sector Roundtable on Oversight, Investigation and Institutional Collaboration”, organizat de SAS.

Conform unui comunicat al institutului, masa rotundă a reunit reprezentanți ai autorităților naționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, ai instituțiilor de aplicare a legii, ai organismelor de supraveghere, ai autorităților de reglementare și ai organizațiilor europene. Discuțiile au vizat provocările actuale legate de integritatea sectorului public, prevenirea fraudei, investigațiile complexe și nevoia unei colaborări mai bune între instituții.

Accentul a fost pus pe rolul datelor, al analizelor avansate și al inteligenței artificiale în sprijinirea activităților de prevenire, investigare și combatere a fraudelor. În același timp, participanții au subliniat importanța menținerii transparenței, responsabilității și încrederii publice atunci când sunt utilizate astfel de instrumente.

Masa rotundă a oferit un cadru util pentru schimbul de experiență între specialiști și decidenți, într-un context în care instituțiile publice trebuie să răspundă unor riscuri tot mai complexe, prin soluții bazate pe colaborare, date și tehnologii aplicate responsabil.