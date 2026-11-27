Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a participat la reuniunea organizată de Grupul Băncii Mondiale la București.

Evenimentul a avut loc pe 25 noiembrie 2026, la București și a reunit reprezentanți ai autorităților, ai industriei și ai Grupului Băncii Mondiale. Temele centrale ale dialogului au pornit de la ideea că adoptarea inteligenței artificiale poate influența productivitatea companiilor, modul în care lucrează oamenii și calitatea serviciilor publice.

Potrivit unui comunicat al institutului, programul a inclus prezentarea unor concluzii din World Development Report 2026, o analiză a experienței Poloniei în domeniul inteligenței artificiale și date despre adoptarea tehnologiei de către firmele din România. Discuțiile au urmărit o întrebare concretă: ce condiții le permit organizațiilor să treacă de la interesul pentru AI la utilizarea sa efectivă?

Printre subiecte s-au numărat competențele, capacitatea instituțiilor de a implementa proiecte digitale, adaptarea politicilor publice și decalajele de adoptare a tehnologiei. Pentru companii, aceste aspecte se traduc în posibilitatea de a folosi tehnologia pentru a-și îmbunătăți activitatea și productivitatea.

Pentru administrație, provocarea este să dezvolte servicii digitale care răspund nevoilor publicului și să adapteze planurile la ritmul schimbărilor tehnologice.