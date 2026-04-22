ICI București a participat la seminarul Aspen Technology & Society dedicat implicațiilor inteligenței artificiale asupra societății

În perioada 16–18 aprilie 2026, ICI București a participat la prima ediție a seminarului de politici publice și leadership dedicat comunității programului Aspen Technology & Society, organizat de Aspen Institute România.

Evenimentul a reunit reprezentanți din administrația publică, mediul de afaceri, mediul academic și sectorul tehnologic, într-un cadru de dialog privind implicațiile inteligenței artificiale asupra competitivității, guvernanței și securității.

Pe parcursul seminarului au fost analizate teme legate de impactul extins al AI, precum și perspective practice pentru organizațiile și decidenții care trebuie să răspundă schimbărilor aduse de aceste tehnologii.

Programul a inclus sesiuni de reflecție, prezentări aplicate și discuții axate pe politici publice, oferind participanților oportunitatea de a aborda din perspective diferite provocările și oportunitățile generate de transformările tehnologice actuale.