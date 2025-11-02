ICI București a participat la Simpozionul Cercetării Științifice Francofone în Europa Centrală și de Est pentru a promova cooperarea internațională în domeniul tehnologiei informației

ICI București a participat la cea de-a patra ediție a Simpozionului Cercetării Științifice Francofone în Europa Centrală și de Est, organizat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu ocazia aniversării a 165 de ani de existență a instituției.

Evenimentul, organizat în perioada 30-31 octombrie de Ambasada Franței în România, în parteneriat cu Agenția Universitară a Francofoniei (AUF), a reunit cercetători, cadre universitare și reprezentanți ai mediului științific din întreaga regiune. Scopul principal al simpozionului este promovarea și consolidarea cooperării științifice francofone în Europa Centrală și de Est.

Potrivit unui comunicat al institutului, ddiția din 2025 a pus accent pe instrumentele de structurare a cercetării europene, în special pe programele Horizon Europe, menite să sprijine dezvoltarea de noi parteneriate științifice.

Programul a inclus ateliere tematice interdisciplinare, sesiuni dedicate cercetării aplicative și industriale, precum și workshopuri privind cooperarea bilaterală, regională și europeană în domeniul cercetării.

Participarea ICI București s-a înscris în contextul facilitării cooperării internaționale în domeniul tehnologiei informației.

Evenimentul a fost relevant și pentru proiectul PHC Brâncuși, derulat de institut în parteneriat cu Université d’Aix-Marseille (Franța), axat pe mobilitatea cercetătorilor și dezvoltarea cooperării bilaterale româno-franceze.

În cadrul proiectului, o echipă de studenți doctoranzi din ICI București a realizat implementări practice ale unor algoritmi de analiză a grafurilor mediane și a structurilor de date, cu scopul de a explora relațiile dintre date și de a optimiza procesele de analiză.

Activitatea a contribuit la dezvoltarea competențelor tinerilor cercetători și la consolidarea colaborării științifice dintre cele două instituții.