ICI București a prezentat la #B2Com accesul la resurse de supercomputing pentru dezvoltarea soluțiilor AI

Companiile, startup-urile și cercetătorii din România pot începe încă de acum proiecte de inteligență artificială folosind resurse europene de supercomputing, fără să aștepte operaționalizarea RO AI Factory. Prin BSC AI Factory, aceștia pot avea acces la infrastructura europeană, iar ICI București îi poate sprijini pe parcursul procesului de evaluare a nevoilor, de aplicare și de onboarding.

Această oportunitate a fost prezentată în cadrul evenimentului „#B2Com | Tehnologii strategice pentru economia viitorului”, organizat de Măgurele Science Park miercuri, 7 octombrie 2026, la București.

Potrivit unui comunicat al ICI București, evenimentul a fost dedicat tehnologiilor cu potențial strategic și modului în care acestea pot ajunge mai repede de la cercetare și dezvoltare la utilizare în economie.

Prezentarea susținută a pus în legătură cele două inițiative: BSC AI Factory, prin care utilizatorii din România pot accesa deja resurse și servicii, și RO AI Factory, infrastructura națională aflată în dezvoltare. ICI București este unul dintre cei patru parteneri în cadrul BSC AI Factory, alături de organizații din Spania, Portugalia și Turcia. Prin acest proiect, utilizatorii din România pot beneficia de acces la infrastructură și la un portofoliu de servicii dedicate proiectelor de inteligență artificială. Echipa ICI București oferă sprijin de la evaluarea inițială a nevoilor până la onboarding și follow-up.

Totodată, ICI București coordonează dezvoltarea RO AI Factory, infrastructura națională dedicată inteligenței artificiale, parte a rețelei EuroHPC AI Factories. Aceasta va fi găzduită în centrul de date al institutului și va reuni resurse de calcul, expertiză și servicii pentru dezvoltarea și testarea soluțiilor AI. Printre domeniile vizate se numără producția și industria, securitatea cibernetică, științele vieții, serviciile publice digitale și sistemele autonome.

Participarea ICI București la #B2Com a adus astfel în discuție nu doar infrastructura care se construiește în România, ci și resursele pe care companiile, startup-urile, cercetătorii și instituțiile publice le pot folosi deja pentru a-și începe sau extinde proiectele de inteligență artificială.