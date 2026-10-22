ICI București a prezentat oportunitățile oferite de AI Factories la AI4IMPACT Week 2026

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București contribuie la facilitarea accesului startup-urilor, IMM-urilor și organizațiilor de cercetare la infrastructuri de supercomputing și servicii specializate prin participarea sa la proiectul european BSC AI Factory.

În paralel, institutul este implicat în dezvoltarea RO AI Factory, care va extinde oportunitățile de acces la resurse și expertiză AI în România.

ICI București a participat la AI4IMPACT Week, eveniment organizat de Digital Innovation Zone (EDIH-DIZ), unde a prezentat aceste oportunități.

Reprezentantul institutului a luat cuvânt în cadrul panelului „AI Act & European AI Ecosystem”, unde a vorbit despre infrastructurile europene de inteligență artificială și serviciile disponibile pentru beneficiari.

Potrivit unui comunicat al ICI București, un punct important al prezentării l-a reprezentat BSC AI Factory, proiect coordonat de Barcelona Supercomputing Center, în cadrul căruia ICI București este partener.

Prin acest proiect, organizațiile eligibile pot beneficia de acces la infrastructura de supercomputing MareNostrum 5, asistență tehnică, servicii de date, biblioteci software și programe de formare. Proiectul include și activități de colaborare, mentorat și sprijin pentru dezvoltarea competențelor în domeniul AI.

Prezentarea a abordat și modul în care organizațiile pot accesa serviciile BSC AI Factory.

Procesul începe cu identificarea nevoilor beneficiarului și transmiterea informațiilor despre proiect, fiind urmat de etapa de integrare în ecosistem și de acordarea sprijinului tehnic. În acest fel, organizațiile pot identifica resursele și serviciile relevante pentru activitățile pe care doresc să le desfășoare.

În cadrul evenimentului a fost prezentat și RO AI Factory, proiect prin care se urmărește dezvoltarea unei infrastructuri naționale de inteligență artificială, conectată la ecosistemul european AI Factories. ICI București are rolul de hosting entity a infrastructurii de calcul, iar proiectul reunește organizații de cercetare, universități și reprezentanți ai mediului economic.

Participarea ICI București a avut loc în cadrul sesiunilor dedicate ecosistemului european de inteligență artificială.

Discuțiile au abordat atât oportunitățile oferite de infrastructurile europene, cât și implicațiile AI Act pentru organizațiile care dezvoltă sau utilizează sisteme AI.

AI4IMPACT Week se desfășoară în perioada 20–23 octombrie 2026, la Iași, reunind reprezentanți ai mediului academic, companiilor, startup-urilor și instituțiilor publice pentru discuții despre dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale.