ICI București a prezentat oportunitățile oferite de RO AI Factory la Transilvania Digital Innovation Summit 2026

Cercetătorii, companiile și instituțiile publice din România vor putea folosi infrastructura și serviciile RO AI Factory pentru a dezvolta și testa soluții de inteligență artificială. Oportunitățile oferite de proiect au fost prezentate de ICI București la Transilvania Digital Innovation Summit 2026, desfășurat joi, 8 octombrie, la Cluj-Napoca.

Dr. ing. Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI București, a participat la panelul „Cum construim companii și organizații AI-Ready?”, unde a vorbit despre RO AI Factory și despre resursele de care au nevoie organizațiile pentru a integra inteligența artificială în activitatea lor, anunță institutul printr-un comunicat.

ICI București are rolul de hosting entity în cadrul RO AI Factory, proiect european care va oferi acces la infrastructură de calcul de înaltă performanță, expertiză și servicii pentru dezvoltarea și testarea soluțiilor AI. Proiectul se adresează cercetătorilor, startup-urilor, întreprinderilor mici și mijlocii și instituțiilor publice, cu aplicații în domenii precum producția și industria, securitatea cibernetică, științele vieții, serviciile publice digitale și sistemele autonome. Institutul a fost reprezentat și la sesiunea paralelă „RODIH: Colaborare interregională pentru transformarea digitală a industriei și a administrației publice”.

Discuțiile s-au concentrat pe colaborarea dintre huburile de inovare digitală și pe modul în care acestea pot ajuta companiile și instituțiile publice să identifice și să utilizeze tehnologii potrivite nevoilor lor.

Ajuns la a doua ediție, Transilvania Digital Innovation Summit s-a desfășurat sub tema „Digital Bloom”, cu accent pe exemple de tehnologii deja implementate și pe rezultatele obținute. Programul a inclus paneluri, prezentări, workshopuri, întâlniri de networking și demonstrații tehnologice, abordând inteligența artificială, transformarea digitală, dezvoltarea competențelor și securitatea cibernetică.