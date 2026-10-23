ICI București a prezentat rolul blockchain și al inteligenței artificiale în protejarea infrastructurilor critice la CIPRE Europe 2026

ICI București a participat la conferința internațională CIPRE Europe 2026, desfășurată în perioada 20-22 octombrie, la Bruxelles, unde a prezentat rolul tehnologiilor blockchain și al inteligenței artificiale în gestionarea acestor riscuri.

Potrivit unui comunicat al institutului, ICI București a participat la două paneluri ale conferinței, în cadrul cărora au fost abordate provocările actuale privind securitatea și reziliența cibernetică a infrastructurilor critice.

În cadrul panelului „Cybersecurity and Cyber Resilience Sector Symposium”, reprezentantul institutului a prezentat rolul tehnologiilor blockchain în creșterea rezilienței cibernetice.

Printre aspectele abordate s-au numărat protejarea integrității datelor, trasabilitatea informațiilor și utilizarea tehnologiilor distribuite în sisteme pentru care securitatea și continuitatea operațională sunt esențiale.

Cea de-a doua intervenție a avut loc în panelul „AI and Cyber in CI”, și a fost dedicată aplicațiilor inteligenței artificiale în protecția infrastructurilor critice.

Discuțiile au vizat posibilitățile de utilizare a AI în identificarea amenințărilor, analiza riscurilor și sprijinirea proceselor de răspuns la incidente de securitate cibernetică.

Participarea la conferință a inclus și promovarea activităților de cercetare desfășurate de ICI București în cadrul proiectului Nucleu RoDID, precum și a proiectelor CYRESRANGE și „Cyber Polygon: A Cyber Range Platform Specialized on Energy Sector with Automatic Generation of Virtual Scenarios”.

Aceste activități reflectă preocupările institutului pentru identitatea digitală, tehnologiile distribuite, securitatea cibernetică și dezvoltarea unor medii de simulare și testare a scenariilor de atac.

Organizată de International Association of Critical Infrastructure Protection Professionals (IACIPP), conferința CIPRE Europe reunește specialiști din cercetare, industrie și instituții publice pentru a discuta despre protecția fizică și cibernetică a infrastructurilor critice.

Ediția din acest an a oferit participanților posibilitatea de a face schimb de experiență și de a analiza soluții și abordări utilizate în domeniu.