ICI București a primit distincția HR Excellence in Research din partea Comisiei Europene.

Potrivit unei informări a institutului, evaluatorii au apreciat angajamentul nostru instituțional, abordarea participativă și implicarea cercetătorilor din toate etapele de carieră.

„Această distincție confirmă direcția în care ne dezvoltăm: un institut în care cercetătorii pot crește profesional într-un mediu deschis, etic și transparent”, a declarat Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI București.

Planul de acțiune al ICI București vizează știința deschisă, recrutarea transparentă (OTM-R), dezvoltarea carierei, mentoratul, etica în cercetare și sprijinul pentru personal.În luna august 2024, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a transmis Comisiei Europene scrisoarea de angajament privind aderarea la principiile Cartei Europene a Cercetătorilor și ale Codului de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor.

Scrisoarea a fost acceptată la 30 august 2024 şi a fost deschisă aplicația 2024RO267643.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti a demarat faza inițială, pentru obținerea Diplomei de Excelență pentru Resursa Umană de Cercetare și a depus documentele aferente fazei inițiale în luna august 2025.

La 29 septembrie 2025, echipa EURAXESS Rights a comunicat că a efectuat verificarea administrativă a eligibilității documentelor de autoevaluare (Gap-Analysis, OTM-R și Plan de Acțiune) și a confirmat că acestea respectă regulile detaliate în ghidul HRS4R.