ICI București a primit vizita adjunctului ministrului justiției din Georgia. Discuțiile au vizat oportunitățile de colaborare România-Georgia pentru dezvoltarea unor ecosisteme digitale moderne

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București) a primit vizita oficială a adjunctului ministrului justiției din Georgia, Tamar Zodelava, în contextul participării sale la deschiderea Digital Innovation Summit Bucharest (DISB), unde a fost speaker în cadrul sesiunii inaugurale, potrivit unui de presă.

Vizita a reprezentat un prilej pentru consolidarea dialogului instituțional și pentru evidențierea interesului comun față de temei esențiale precum digitalizarea serviciilor publice, transformarea digitală a administrației și cooperarea internațională în domeniul noilor tehnologii.

În cadrul întâlnirii de la ICI București, au fost prezentate principalele direcții strategice, proiectele și inițiativele dezvoltate de institut în domenii de interes, precum securitatea cibernetică, cercetarea, tehnologiile emergente, blockchain, inteligența artificială și infrastructurile digitale inovatoare.

Totodată, discuțiile au vizat schimbul de bune practici și identificarea oportunităților de colaborare între România și Georgia, în sprijinul dezvoltării unor ecosisteme digitale moderne, rezistente și sigure.

Participarea doamnei Tamar Zodelava la deschiderea DISB subliniază importanța dialogului internațional și a cooperării dintre instituțiile publice, mediul de cercetare și actorii relevanți din ecosistemul digital.

