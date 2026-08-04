ICI București a susținut un curs de inteligență artificială și ateliere de realitate virtuală la Școala de Vară „Pietroșița Renaște”

ICI București, în parteneriat cu Fundația ICI Research & Innovation, a participat la ediția 2026 a Școlii de Vară „Pietroșița Renaște – Preot Ioan Oprea”, unde a susținut un curs de inteligență artificială și o activitate de realitate virtuală pentru copiii prezenți.

Aproximativ 200 de copii din Pietroșița, Moroeni, Buciumeni, Bezdead și Runcu au luat parte, timp de o săptămână, la activitățile organizate în cadrul școlii de vară.

Cursul susținut de reprezentanții ICI București a prezentat noțiuni de bază despre inteligența artificială, explicate prin exemple apropiate de experiența copiilor. Cei mici au aflat unde întâlnesc deja această tehnologie, cum funcționează unele dintre instrumentele pe care le folosesc și de ce este important să le utilizeze cu atenție. Întrebările și reacțiile copiilor au transformat cursul într-o discuție deschisă. La final, un băiețel de 11 ani a fost premiat pentru interesul și implicarea arătate pe parcursul activității.

Copiii au testat și ochelarii de realitate virtuală, prin intermediul cărora au putut intra într-un mediu digital și au văzut direct cum se schimbă experiența atunci când imaginea nu mai este urmărită doar pe un ecran.

Ajunsă la cea de-a doua ediție, Școala de Vară „Pietroșița Renaște – Preot Ioan Oprea”, organizată de fundațiile „Renașterea Pietroșiței Ruralia” și „Comăniță”, a cuprins și activități de muzică, teatru, arte plastice, olărit, gastronomie și sport.