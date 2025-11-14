ICI București contribuie activ la discuțiile europene privind accesul deschis la infrastructuri de supercomputing, dezvoltarea AI și accelerarea inovării

Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) s-a alăturat Fondului de Inovare al Inițiativei celor Trei Mări (3SI) cu o contribuție de 20 milioane de euro, devenind a cincea instituție națională de promovare care susține instrumentul coordonat de FEI. Fondul este conceput pentru a cataliza investițiile în companii aflate în faza de creștere din Europa Centrală și de Est, acoperind sectoare de la tehnologie avansată la industrii tradiționale.

Odată cu contribuția BID, fondul ajunge la un total de 100 milioane de euro în angajamente naționale. Fondul European de Investiții (FEI), parte a Grupului Băncii Europene de Investiții (BEI), intenționează să egaleze aceste contribuții, cu ambiția de a mobiliza cel puțin 1 miliard de euro prin fonduri de capital privat, capital de risc și credit privat.

Fondul de Inovare 3SI vizează companii care operează în regiunea cuprinsă între Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Adriatică, având ca scop consolidarea competitivității, sprijinirea inovației și accelerarea tranziției verzi și digitale.

„Fondul de Inovare 3SI este o platformă pentru dezvoltarea regională. Odată cu implicarea BID, consolidăm o Europă mai integrată și mai inovatoare. Angajamentul BID va contribui la deschiderea de noi oportunități pentru afacerile românești și regionale, stimulând inovația, crearea de locuri de muncă și creșterea durabilă. Împreună aprofundăm piața internă a UE și îndeplinim obiectivele legate de climă și competitivitate” a declarat Marjut Falkstedt, director general al FEI.

„Prin aderarea la Fondul de Inovare al Inițiativei celor Trei Mări, prin angajamentul de 20 milioane EUR al Băncii de Investiții și Dezvoltare, țara noastră își reconfirmă rolul strategic în Europa Centrală și de Est,” a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor.

„Această decizie reflectă prioritatea Guvernului României de a sprijini inovația, infrastructura și convergența economică în regiune. Prin colaborarea cu FEI, direcționăm capital către companii românești și regionale cu potențial ridicat de creștere, accelerând tranziția verde și digitală. Participarea BID consolidează poziția României ca partener de încredere în cadrul Uniunii Europene și în cadrul Inițiativei celor Trei Mări, aliniindu-se scopului nostru comun de a mobiliza cel puțin 1 miliard EUR pentru a susține competitivitatea regiunii și a promova o creștere durabilă,” a adăugat ministrul Nazare.

„Aderarea la Inițiativa celor Trei Mări reflectă angajamentul strategic al BID de a susține inovația și scalarea întreprinderilor românești. Această colaborare cu FEI și cu băncile de dezvoltare din regiune va direcționa capital către companii cu potențial ridicat, va consolida colaborarea transfrontalieră și va poziționa România ca actor-cheie în transformarea economică a regiunii” a declarat Dan Sandu, director general al BID.

Fondul de Inovare 3SI vizează participarea a până la nouă țări din regiune – inclusiv România, Croația, Cehia, Ungaria și Polonia – și angajamente naționale de 180 milioane EUR pentru investiții în fonduri de capital privat, capital de risc și credit privat. Obiectivul general este mobilizarea a cel puțin 1 miliard EUR în finanțare nouă și susținerea dezvoltării afacerilor în Europa Centrală și de Est, unde astfel de finanțări au fost relativ limitate și unde satisfacerea cererii pieței este esențială pentru dezvoltarea durabilă și menținerea competitivității globale.

FEI face parte din Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI). Misiunea sa principală este de a sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din Europa, facilitându-le accesul la finanțare. În România, FEI a pus la dispoziție finanțări în valoare de 6,4 miliarde EUR, care se estimează că vor cataliza cel puțin 15 miliarde EUR în finanțări pentru țară. Începând cu programul JEREMIE, FEI a gestionat 9 instrumente financiare europene cu o alocare totală de 2 miliarde EUR.

BID este singura bancă de dezvoltare deținută 100% de statul român, prin Ministerul Finanțelor. Creată la finalul anului 2023 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, BID își propune să contribuie activ la un mediu economic național sustenabil și prosper.

Misiunea BID este de a sprijini dezvoltarea economică și socială, competitivitatea economică, inovația, creșterea economică durabilă și atingerea neutralității climatice, cu scopul de a remedia disfuncționalitățile pieței financiare.