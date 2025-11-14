ROMÂNIA
ICI București contribuie activ la discuțiile europene privind accesul deschis la infrastructuri de supercomputing, dezvoltarea AI și accelerarea inovării
ICI București a participat în această săptămână la Web Summit 2025 din Lisabona, în calitate de membru al consorțiului BSC AI Factory, contribuind activ la discuțiile europene privind accesul deschis la infrastructuri de supercomputing, dezvoltarea AI și accelerarea inovării.
Participarea BSC AI Factory la forumul de peste 70.000 de participanți a inclus masterclass-ul „Free Access to Europe’s Supercomputers and AI Factories”, organizat de EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC JU). În cadrul sesiunii, au fost prezentate evoluțiile recente ale BSC AI Factory și a evidențiat modul în care infrastructurile europene de supercomputing și AI stimulează cercetarea și susțin dezvoltarea startup-urilor și IMM-urilor prin acces la capacități de calcul avansate. Sesiunea a atras un public numeros și a demonstrat interesul crescut pentru instrumentele europene dedicate inovării tehnologice.
Tot în cadrul discuțiilor despre infrastructura AI, BSC AI Factory, împreună cu partenerii săi, a participat la „ALIA Public AI Forum: An open-source AI infrastructure for everyone!”. Evenimentul, organizat de ALIA și Foment del Treball Nacional, a reunit actori importanți din ecosistemul european de AI. A fost evidențiat modul în care inițiativa sprijină startup-urile emergente din domeniul inteligenței artificiale și contribuie direct la consolidarea suveranității tehnologice europene.
La Web Summit 2025, BSC AI Factory, împreună cu reprezentanți ai AI Factories din întreaga Europă a susținut prezentări și sesiuni interactive dedicate accesului la supercomputerele europene și oportunităților pentru startup-uri și IMM-uri.
În programul Web Summit au fost incluse și alte sesiuni relevante, printre care discuțiile privind oportunitățile de dezvoltare a afacerilor prin AI, inițiativele Comisiei Europene privind tehnologia digitală și workshopurile dedicate HPC pentru mediul antreprenorial. În zona expozițională, BSC AI Factory a prezentat soluții inovatoare precum OneCareAI, spin-off specializat în aplicații AI pentru domeniul sănătății.
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
Banca Română de Investiții și Dezvoltare se alătură Fondului de Inovare al celor Trei Mări, coordonat de BEI, pentru a stimula companiile din Europa Centrală și de Est
Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) s-a alăturat Fondului de Inovare al Inițiativei celor Trei Mări (3SI) cu o contribuție de 20 milioane de euro, devenind a cincea instituție națională de promovare care susține instrumentul coordonat de FEI. Fondul este conceput pentru a cataliza investițiile în companii aflate în faza de creștere din Europa Centrală și de Est, acoperind sectoare de la tehnologie avansată la industrii tradiționale.
Odată cu contribuția BID, fondul ajunge la un total de 100 milioane de euro în angajamente naționale. Fondul European de Investiții (FEI), parte a Grupului Băncii Europene de Investiții (BEI), intenționează să egaleze aceste contribuții, cu ambiția de a mobiliza cel puțin 1 miliard de euro prin fonduri de capital privat, capital de risc și credit privat.
Fondul de Inovare 3SI vizează companii care operează în regiunea cuprinsă între Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Adriatică, având ca scop consolidarea competitivității, sprijinirea inovației și accelerarea tranziției verzi și digitale.
„Fondul de Inovare 3SI este o platformă pentru dezvoltarea regională. Odată cu implicarea BID, consolidăm o Europă mai integrată și mai inovatoare. Angajamentul BID va contribui la deschiderea de noi oportunități pentru afacerile românești și regionale, stimulând inovația, crearea de locuri de muncă și creșterea durabilă. Împreună aprofundăm piața internă a UE și îndeplinim obiectivele legate de climă și competitivitate” a declarat Marjut Falkstedt, director general al FEI.
„Prin aderarea la Fondul de Inovare al Inițiativei celor Trei Mări, prin angajamentul de 20 milioane EUR al Băncii de Investiții și Dezvoltare, țara noastră își reconfirmă rolul strategic în Europa Centrală și de Est,” a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor.
„Această decizie reflectă prioritatea Guvernului României de a sprijini inovația, infrastructura și convergența economică în regiune. Prin colaborarea cu FEI, direcționăm capital către companii românești și regionale cu potențial ridicat de creștere, accelerând tranziția verde și digitală. Participarea BID consolidează poziția României ca partener de încredere în cadrul Uniunii Europene și în cadrul Inițiativei celor Trei Mări, aliniindu-se scopului nostru comun de a mobiliza cel puțin 1 miliard EUR pentru a susține competitivitatea regiunii și a promova o creștere durabilă,” a adăugat ministrul Nazare.
„Aderarea la Inițiativa celor Trei Mări reflectă angajamentul strategic al BID de a susține inovația și scalarea întreprinderilor românești. Această colaborare cu FEI și cu băncile de dezvoltare din regiune va direcționa capital către companii cu potențial ridicat, va consolida colaborarea transfrontalieră și va poziționa România ca actor-cheie în transformarea economică a regiunii” a declarat Dan Sandu, director general al BID.
Fondul de Inovare 3SI vizează participarea a până la nouă țări din regiune – inclusiv România, Croația, Cehia, Ungaria și Polonia – și angajamente naționale de 180 milioane EUR pentru investiții în fonduri de capital privat, capital de risc și credit privat. Obiectivul general este mobilizarea a cel puțin 1 miliard EUR în finanțare nouă și susținerea dezvoltării afacerilor în Europa Centrală și de Est, unde astfel de finanțări au fost relativ limitate și unde satisfacerea cererii pieței este esențială pentru dezvoltarea durabilă și menținerea competitivității globale.
FEI face parte din Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI). Misiunea sa principală este de a sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din Europa, facilitându-le accesul la finanțare. În România, FEI a pus la dispoziție finanțări în valoare de 6,4 miliarde EUR, care se estimează că vor cataliza cel puțin 15 miliarde EUR în finanțări pentru țară. Începând cu programul JEREMIE, FEI a gestionat 9 instrumente financiare europene cu o alocare totală de 2 miliarde EUR.
BID este singura bancă de dezvoltare deținută 100% de statul român, prin Ministerul Finanțelor. Creată la finalul anului 2023 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, BID își propune să contribuie activ la un mediu economic național sustenabil și prosper.
Misiunea BID este de a sprijini dezvoltarea economică și socială, competitivitatea economică, inovația, creșterea economică durabilă și atingerea neutralității climatice, cu scopul de a remedia disfuncționalitățile pieței financiare.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Siegfried Mureșan a obținut 50 de miliarde de euro în plus pentru fermierii din România și din UE în noul buget multianual al Uniunii Europene
Europarlamentarul Siegfried Mureșan (PPE, PNL), negociator-șef al Parlamentului European privind bugetul multianual al Uniunii Europene, a anunțat vineri că a obținut 50 de miliarde de euro în plus pentru fermierii din România și din Uniunea Europeană, în propunerea pentru bugetul 2028–2034.
„Am obținut 50 de miliarde de euro în plus pentru fermierii din România și din Uniunea Europeană, în propunerea pentru noul Buget multianual al UE. Vin cu vești bune pentru fermieri și pentru zonele rurale din România. În urma negocierilor pe care le-am condus, în numele Parlamentului European, cu Comisia Europeană privind Bugetul multianual al Uniunii Europene 2028–2034, am obținut 50 de miliarde de euro în plus pentru agricultură și dezvoltare rurală”, a scris Siegfried Mureșan, pe Facebook.
Siegfried Mureșan a explicat cum a reușit să obțină această creștere și a precizat că propunerea inițială a Comisiei Europene pentru noul buget prevedea finanțare garantată doar pentru plățile directe — adică subvențiile acordate pe hectar.
„Nu mai erau însă garantate în buget fondurile pentru investiții în mediul rural. Adică acele fonduri din care fermierii români și-au modernizat fermele, achiziționând utilaje de ultimă generație, sisteme de irigații, soiuri și semințe mai performante. Tot din aceste fonduri au fost modernizate drumuri și infrastructura din satele românești. Sunt banii europeni care au schimbat complet producția agricolă din România și au adus-o în secolul XXI”, a detaliat eurodeputatul.
Ca negociator-șef al Parlamentului European pentru viitorul Buget multianual, Siegfried Mureșan a insistat ca aceste fonduri să fie garantate și în următorul exercițiu financiar, subliniind că agricultura românească are în continuare nevoie de investiții europene solide pentru a putea concura pe piața europeană, nu doar de subvenții la hectar.
„După patru luni de negocieri intense, Comisia Europeană a răspuns pozitiv și a modificat propunerea de buget. În noua variantă se prevede o alocare minimă de 10% pentru zonele rurale din fondurile nealocate cuprinse în finanțarea Planurilor Naționale”, a adăugat deputatul european.
El a explicat că, în termeni absoluți, acest lucru înseamnă minimum 50 de miliarde de euro garantate în propunerea actuală de buget —bani care nu apăreau în prima variantă.
„Am crescut, așadar, de la ZERO euro la 50 de miliarde de euro finanțarea pentru zonele rurale. Cu această reușită, continuăm negocierile pentru a obține ceea ce ne-am propus: un buget multianual care protejează prioritățile tradiționale, precum agricultura și coeziunea, și finanțează corespunzător noile priorități, precum competitivitatea și apărarea”, a conchis Siegfried Mureșan.
Citiți și INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
Siegfried Mureșan a anunțat anterior, luni, că a obținut modificări importante în propunerea Comisiei Europene pentru bugetul 2028–2034, modificări care garantează finanțarea fermierilor, a zonelor rurale și a regiunilor
Declarația lui Mureșan a fost făcută după discuții între președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și președinția daneză a Consiliului UE, reprezentată de premierul danez Mette Frederiksen, în care au fost clarificate și consolidate obiectivele în trei domenii-cheie: consolidarea rolului regiunilor, întărirea identității Politicii Agricole Comune și îmbunătățirea guvernanței.
NATO
“Dacian Fall 2025”: Oana Țoiu subliniază nevoia de a crește numărul forțelor aliate în România pe flancul estic pentru a întări capacitatea NATO de apărare
Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu a participat, miercuri și joi, la evenimentele de nivel înalt desfășurate la Sibiu și Cincu, în cadrul exercițiului NATO „Dacian Fall 2025”, context în care a subliniat că este nevoie de o creștere a numărului de trupe aliate dislocate în România și pe tot Flancul Estic, pentru a întări capacitatea defensivă a Alianței, potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro.
Exercițiul a constituit un moment important în procesul de consolidare a prezenței NATO pe teritoriul țării noastre, deoarece a confirmat capacitatea Grupului de luptă aliat din România de a crește de la nivel de batalion la nivel de brigadă.
“Prezența unui număr de aproximativ 5000 de militari din 10 state aliate a fost o demonstrație concretă a angajamentului NATO de apărare a fiecărui centimetru de teritoriu aliat, inclusiv a României”, transmite sursa citată.
La evenimentele de marcare a încheierii exercițiului au participat numeroși ambasadori ai statelor NATO în cadrul Consiliului Nord-Atlantic, reprezentanți militari ai statelor aliate, precum și înalți oficiali din structurile și comandamentele NATO.
“În cadrul dialogului cu aceștia, precum și cu prilejul vizitelor la Academia Forțelor Terestre, Comandamentul Corpului Multinațional NATO pentru Sud-Est de la Sibiu și Centrul de Instruire de la Cincu, ministrul afacerilor externe Oana Țoiu a adresat mulțumiri statelor aliate pentru contribuțiile cu trupe și capabilități la prezența NATO din România. A arătat că, pe fondul situației de securitate actuale, este nevoie de o creștere a numărului de trupe aliate dislocate în România și pe tot Flancul Estic, pentru a întări capacitatea defensivă a Alianței. A evidențiat rolul important al comandamentelor NATO de pe teritoriul României în coordonarea și integrarea forțelor aliate, în colaborare cu forțele armate române, precum și al militarilor aliați trimiși de statele membre în cadrul acestor comandamente, de punți de legătură între România și aliații săi”, arată sursa citată.
In cadrul vizitei, ministrul român de externe a avut o întâlnire cu ambasadorul Matthew Whitaker, reprezentantul permanent al SUA în cadrul Consiliului Nord-Atlantic, cu care a discutat despre interesul României de consolidare a parteneriatului strategic cu SUA, precum și despre importanța prezenței militare a SUA în țara noastră, ca factor esențial de descurajare și apărare.
Citiți și
Nicușor Dan, la finalul exercițiului Dacian Fall care a marcat ridicarea grupului de luptă NATO la nivel de brigadă: A fost confirmată capacitatea NATO de a reacționa rapid și eficient oriunde este necesar pe teritoriul aliat
“Așa arată descurajarea pe Flancul Estic”, afirmă ministrul apărării după ce grupul de luptă NATO a fost ridicat la nivel de brigadă: 3.000 de militari francezi sunt integrați cu forțele armate române
Exercițiul Dacian Fall 2025 a fost unul dintre cele mai complexe exerciții multinaționale de pe Flancul Estic, reunind peste 5.000 de militari și aproximativ 1.200 de mijloace tehnice din 10 state aliate, cu componente terestre, aeriene și cibernetice integrate într-o arhitectură unitară de descurajare.
DAFA25 a avut ca obiectiv integrarea operațională a forțelor participante asigurate de națiunile contributoare, în principal Franța și Armata României, și marchează etapa finală de ridicare temporară la nivel brigadă a Grupurilor de Luptă NATO din România și Bulgaria.
Exercițiul s-a încheiat cu Ziua Distinșilor Vizitatori, la care au participat mai mulți oficiali români, între care șeful Statului Major al Apărării, general Gheorghiță Vlad, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, ministrul economiei Radu Miruță și consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca.
Totodată, la eveniment a fost prezent și generalul Christopher Donahue, șeful Comandamentului Forțelor Terestre NATO și comandant al Forțelor Terestre Americane în Europa și Africa, precum și mai mulți ambasadori ai țărilor aliate la NATO, alături de ambasadorul român Dan Neculăescu, între care reprezentanții Statelor Unite și Franței la Alianța Nord-Atlantică.
Gabriela Firea, împreună cu reprezentanți instituționali și ai societății civile, a transmis Comisiei Europene propuneri concrete pentru întărirea legislației UE privind sprijinirea femeilor
Sondaj îngrijorător: Aproape jumătate dintre alegătorii din țări occidentale sunt nemulțumiți de modul în care funcționează democrația
Bruxelles-ul propune noi măsuri pentru consolidarea luptei împotriva fraudei cu TVA, estimată la peste 32 mld. de euro anual
Germania găzduiește reuniunea „Grupului celor Cinci” pentru discuții privind securitatea europeană și sprijinul pentru Ucraina
Franța își îmbunătățește scutul nuclear. Parisul a încheiat un nou ciclu de modernizare a rachetelor sale nucleare
Siegfried Mureșan a obținut 50 de miliarde de euro în plus pentru fermierii din România și din UE în noul buget multianual al Uniunii Europene
Triumful pragmatismului asupra principiilor: PPE rupe „cordonul sanitar” al centriștilor și se aliază cu extrema dreaptă în PE pentru a-și impune agenda de reducere a birocrației
Finlanda va solicita Comisiei Europene o finanțare suplimentară pentru a supraveghea cu drone frontiera cu Rusia
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
