ICI București, contribuție în cadrul dialogului european privind securitatea cibernetică, în proiectul ECYBRIDGE

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a participat la masa rotundă de nivel înalt organizată în cadrul proiectului european ECYBRIDGE – Strengthening Synergies in Defence and Civilian Cybersecurity, desfășurată joi, 23 aprilie 2026.

Evenimentul, organizat de Euro-Atlantic Resilience Centre, a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, mediului privat și sectorului de apărare, în jurul temei: „Harnessing emerging technologies in strengthening European unity”.

Discuțiile au vizat modul în care tehnologiile emergente pot susține consolidarea rezilienței cibernetice la nivel european, cu accent pe coordonarea interinstituțională, gestionarea crizelor cibernetice hibride și dezvoltarea unor mecanisme eficiente de cooperare între sectorul civil și cel de apărare.

În cadrul sesiunii „From Regulation to Action”, dedicată tranziției de la cadrele de reglementare la implementarea practică, reprezentantul ICI București a participat în calitate de speaker.

Intervenția s-a înscris în dialogul privind definirea unor mecanisme eficiente de escaladare și răspuns în contextul crizelor cibernetice hibride, subliniind importanța integrării soluțiilor tehnologice și a cooperării între actorii relevanți.

Pe parcursul evenimentului, participanții au fost implicați în schimburile de idei din cadrul sesiunilor tematice dedicate rolului tehnologiilor emergente, riscurilor asociate acestora și consolidării încrederii prin cooperare civil–militară și parteneriate public–private.