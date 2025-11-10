ROMÂNIA
ICI București: Doi tineri cercetători, membri ai ICI Innolabs, au obținut locul 9 în cadrul competiției internaționale „Competition of Fairness in AI Face Detection”
Doi tineri cercetători, membri ai ICI Innolabs din cadrul ICI București, Alexandru Bogdan Dura și Sebastian Balmuș, au obținut locul 9 în cadrul competiției internaționale „Competition of Fairness in AI Face Detection”, organizată în contextul conferinței NeurIPS 2025, unul dintre cele mai importante evenimente la nivel mondial în domeniul inteligenței artificiale și machine learning.
„Rezultatele obținute de tinerii cercetători constituie o dovadă a nivelului ridicat de expertiză pe care noua generație de cercetători îl poate atinge atunci când beneficiază de un mediu de cercetare solid, de resurse adecvate și de o viziune orientată către inovare”, transmite Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică.
Competiția a avut ca obiectiv dezvoltarea unor sisteme de detecție facială corecte și performante, cu rezultate echitabile pentru diferite categorii demografice, incluzând genul, vârsta și nuanța pielii. Într-un cadru extrem de competitiv, cu 162 de participanți înscriși și peste 2.100 de intrări evaluate, cei doi tineri cercetători s-au remarcat prin obținerea celui mai ridicat nivel de acuratețe de detecție facială dintre toți participanții, cu un scor de 0,78, semnificativ superior următorului rezultat, de 0,67.
De asemenea, reușita echipei a fost dublată de invitația de a susține o prezentare în cadrul NeurIPS 2025 AI-Face Workshop, precum și de invitația de co-autorat pentru lucrarea oficială de sinteză a competiției, recunoașteri care atestă contribuția științifică solidă adusă de acești tineri cercetători.
Ministerul Finanțelor lansează, prin BID, un program care va injecta 6 mld. lei în economie pentru IMM-uri
A fost lansat astăzi, 10 noiembrie, un instrument de Garanție de Portofoliu pentru IMM-uri, prin Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), deținută de Ministerul Finanțelor. La evenimentul de lansare, ministrul finanțelor, Alexandru Nazare a subliniat că Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) va injecta, începând cu 2026, 6 miliarde de lei în economie.
„Nu trebuie să uităm faptul că suntem într-o decelerare economică în ultimii trei ani. E mult mai greu când economia scade, când creșterea economică scade, resursele pe care le ai la dispoziție pentru distribuția în această zonă (a persoanelor afectate de sărăcie – n.r.) sunt mai mici decât în mod obișnuit. Cred că ar trebui să ne concentrăm să găsim cele mai bune soluții pentru relansarea economică, pentru susținerea creșterii economice. Una dintre aceste idei și foarte importantă, de altfel, este inițativa BID de astăzi prin care injectăm 6 miliarde de lei în economie la anul pentru peste 25.000 de IMM-uri și microîntreprinderi care practic vor beneficia de acest instrument oferit de bănci și vor avea posibilitatea să suplinească afacerile, cheltuielile pe care le au strict pentru investiții. Ceea ce din punctul meu de vedere și din punctul mediului de business de vedere era un program de foarte mult timp așteptat. Iar avantajul acestui program este că nu are un impact direct asupra deficitului, ci doar în cazul în care aceste proiecte eșuează. Dar am văzut că efectul de multiplicare a unui asemenea program asupra creșterii economice este foarte mare”, a declarat Alexandru Nazare, potrivit Agerpres.
Prin acest mecanism, Ministerul Finanțelor va mobiliza finanțări în valoare totală de circa 12,6 miliarde de lei pentru IMM-uri, din care 8,8 miliarde de lei doar prin acest program de garantare, în perioada 2025-2027 (cu o alocare de 6 miliarde de lei în 2026).
Convenții au fost deja semnate cu BCR, BRD, Exim Banca Românească, Banca Transilvania, CEC Bank, ING Bank România, Libra Internet Bank, Unicredit Bank și vor mai fi semnate cu Garanti BBVA România, Raiffeisen Bank România,Vista Bank, Intesa Sanpaolo Bank România, Patria Bank.
De asemenea, vor fi semnate convenții cu următoarele IFN-uri: BCR Social Finance, Vitas, Easy Credit și Filbo.
Eurostat: România, printre statele UE care înregistrează cele mai mari scăderi ale vânzărilor cu amănuntul în septembrie 2025
România se numără printre statele memebre ale Uniunii Europene unde volumul vânzărilor de produse alimentare, băuturi și tutun a scăzut în luna septembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, potrivit datelor Eurostat, vănzările din comerțul cu amănuntul au înregistrat în țara noastră o scădere de 4,5%, una dintre cele mai mari din UE.
La nivel european, volumul comerțului cu amănuntul a crescut în medie cu 0,5%, iar în zona euro, creșterea a fost de 1,0%. Dintre cele 25 de state membre pentru care sunt disponibile date, 15 au raportat creșteri ale vânzărilor.
De asemenea, Cipru a înregistrat cea mai mare creștere (+10,4%), urmat de Spania (+4,5%) și Malta (+4,4%). În schimb, Estonia (-4,8%), România (-4,5%) și Belgia (-3,4%) au consemnat cele mai mari scăderi ale vânzărilor cu amănuntul din Uniune.
Prima vizită externă a noului premier al R. Moldova are loc joi, la București: Ilie Bolojan îl va primi la Palatul Victoria pe Alexandru Munteanu
Prim-ministrul Ilie Bolojan îl va primi joi, 13 noiembrie, la Palatul Victoria, pe omologul său din Republica Moldova, Alexandru Munteanu, care efectuează prima sa vizită oficială în România de la numirea în această funcție, informează Guvernul într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Cu acest prilej, prim-miniștrii Ilie Bolojan și Alexandru Munteanu vor avea o întrevedere axată pe teme și proiecte de interes comun ale celor două țări, în contextul geostrategic actual, urmată de declarații comune.
“Vizita la București a premierului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, este și prima vizită externă pe care acesta o efectuează de la preluarea conducerii Guvernului de la Chișinău și are loc cu numai o zi înainte de preluarea de către Republica Moldova, pe 14 noiembrie, a președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, organismul decizional al Consiliului Europei, mandat pe care vecinii noștri de peste Prut îl vor deține pentru următoarele 6 luni”, mai arată sursa citată.
Noul Guvern de la Chișinău condus de Alexandru Munteanu și-a intrat în drepturi la 1 noiembrie, după votul Parlamentului și după ceremonia de învestire în fața președintei Maia Sandu.
Programul de activitate al executivului Republicii Moldova – „UE, Pace, Dezvoltare” stabilește că, pe perioada mandatului, Guvernul va fi condus de angajamentele deja asumate prin strategiile, programele și planurile naționale de dezvoltare, agenda de reforme și integrare europeană, precum și de programul „UE 2028” susținut de majoritatea cetățenilor.
Cu ocazia respectivă, premierul Ilie Bolojan a felicitat noul Guvern al Republicii Moldova și pe prim-ministrul Alexandru Munteanu, exprimându-și încrederea că vor continua să lucreze cu „aceeași determinare pentru binele cetățenilor noștri de pe ambele maluri ale Prutului”.
„Felicit noul Guvern al Republicii Moldova și pe prim-ministrul Alexandru Munteanu! Am încredere că vom continua să lucrăm împreună cu aceeași determinare pentru binele cetățenilor noștri de pe ambele maluri ale Prutului. Dezideratele cetățenilor Republicii Moldova ancorate în valorile democratice, libertate și prosperitate sunt garanții ale faptului că drumul european ales de frații noștri este cel corect. Guvernul României și eu, în calitate de prim-ministru, vom susține în continuare eforturile autorităților de la Chișinău și ale întregii societăți pentru ca Republica Moldova să deschidă negocierile de aderare la Uniunea Europeană cât mai curând posibil”, a transmis premierul Ilie Bolojan.
Fundația Progress invită părinții și copiii pasionați de știință și robotică în 15 noiembrie la Târgul Național de Știință CODE Kids 2025 organizat la Politehnica București
ASAP: UE consolidează capacitatea de producție a muniției în Norvegia
Ursula von der Leyen, discuții „constructive” cu Roberta Metsola și Mette Frederiksen privind viitorul buget al UE: „Avem o înțelegere solidă a propunerilor și o direcție clară de urmat”
Siegfried Mureșan, după modificările propuse de Comisia Europeană la bugetul UE: Am salvat fondurile și interesele fermierilor și regiunilor din România
Olanda continuă planul de a interzice importurile din colonii israeliene ilegale din Palestina, chiar dacă a suspendat eforturile de a impune sancțiuni mai dure asupra Israelului
Dan Motreanu cere o revizuire mai amplă a proiectului de buget al UE 2028-2034: Renunțarea la politicile de coeziune și agricultură în favoarea unui fond unic nu reprezintă o reformă, ci o diluare
Franța depune eforturi considerabile pentru a câștiga cursa pentru găzduirea Autorității Vamale Europene, dând startul ofertelor
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
eMAG Black Friday 2025: Pe 7 noiembrie vor fi peste 1,5 milioane de oferte la cel mai bun preț din an, buget în MyWallet de până la 10.000 de lei cu dobândă zero până la 12 rate și vouchere și premii la tombola pentru clienții eMAG
Rețeaua Europeană a Centrelor Oncologice Integrate, lansată oficial la Paris.”Certificarea europeană a Institutului Oncologic din Cluj-Napoca ne poate duce la un nivel superior în lupta împotriva cancerului”, afirmă Patriciu Achimaș-Cadariu
Mark Rutte vine miercuri și joi în România pentru prima dată ca secretar general NATO. Liderul Alianței și Nicușor Dan vor deschide Forumul NATO pentru industrie
Luminița Odobescu, fost ministru de externe și ex-consilier prezidențial, a fost numită consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului Ilie Bolojan
Comisia Europeană: Reducerea prezenței militare SUA în România demonstrează necesitatea creșterii cheltuielilor pentru apărare și securitate ale Europei