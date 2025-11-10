ICI București: Doi tineri cercetători, membri ai ICI Innolabs, au obținut locul 9 în cadrul competiției internaționale „Competition of Fairness in AI Face Detection”

Doi tineri cercetători, membri ai ICI Innolabs din cadrul ICI București, Alexandru Bogdan Dura și Sebastian Balmuș, au obținut locul 9 în cadrul competiției internaționale „Competition of Fairness in AI Face Detection”, organizată în contextul conferinței NeurIPS 2025, unul dintre cele mai importante evenimente la nivel mondial în domeniul inteligenței artificiale și machine learning.

„Rezultatele obținute de tinerii cercetători constituie o dovadă a nivelului ridicat de expertiză pe care noua generație de cercetători îl poate atinge atunci când beneficiază de un mediu de cercetare solid, de resurse adecvate și de o viziune orientată către inovare”, transmite Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică.

Competiția a avut ca obiectiv dezvoltarea unor sisteme de detecție facială corecte și performante, cu rezultate echitabile pentru diferite categorii demografice, incluzând genul, vârsta și nuanța pielii. Într-un cadru extrem de competitiv, cu 162 de participanți înscriși și peste 2.100 de intrări evaluate, cei doi tineri cercetători s-au remarcat prin obținerea celui mai ridicat nivel de acuratețe de detecție facială dintre toți participanții, cu un scor de 0,78, semnificativ superior următorului rezultat, de 0,67.

De asemenea, reușita echipei a fost dublată de invitația de a susține o prezentare în cadrul NeurIPS 2025 AI-Face Workshop, precum și de invitația de co-autorat pentru lucrarea oficială de sinteză a competiției, recunoașteri care atestă contribuția științifică solidă adusă de acești tineri cercetători.