ICI București este partener în proiectul european CyberINTEL-X, co-finanțat prin programul Horizon

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București este partener în proiectul european CyberINTEL-X – „From Detection to Action – The Next Generation of Operational Cybersecurity for SOCs and CSIRTs”. Proiectul este coordonat de I-ENERGYLINK și se află în etapa de pregătire a acordului de grant cu European Cybersecurity Competence Centre – ECCC.

CyberINTEL-X este cofinanțat prin programul HORIZON.

Consorțiul reunește 23 de organizații din România, Grecia, Cipru, Belgia, Regatul Unit, Estonia, Țările de Jos, Cehia, Bulgaria, Slovenia, Republica Moldova și Croația. Din România, pe lângă ICI București, fac parte mai multe instituții și organizații cu activitate în domeniul digitalizării și securității cibernetice. CyberINTEL-X are ca obiectiv dezvoltarea unor tehnologii și instrumente pentru detectarea și analiza amenințărilor cibernetice în timp real, destinate centrelor de operațiuni de securitate — SOC — și echipelor de răspuns la incidente de securitate informatică — CSIRT. Proiectul vizează, de asemenea, automatizarea unor procese de răspuns la incidente, raportare și remediere.

O altă direcție a proiectului este dezvoltarea unui cadru de cooperare pentru gestionarea crizelor cibernetice, la nivel transfrontalier și intersectorial. Activitățile vor include schimbul de informații privind amenințările cibernetice, îmbunătățirea capacităților de analiză post-incident, simulări bazate pe modele digitale și sprijin pentru luarea deciziilor în situații de criză.