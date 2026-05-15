ICI București este prezent la conferința INNOCONSTRUCT 2026

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București participă, în perioada 14-15 mai 2026, la conferința INNOCONSTRUCT 2026, eveniment organizat de Cluster TEC – Technology Enabled Construction.

A șasea ediție a acestui eveniment reunește peste 400 de participanți și 40 de speakeri, alături de lideri din administrație, companii de construcții, arhitectură, proiectare, tehnologie, educație, certificare și inovare, pentru două zile de discuții ample privind viitorul sectorului construcțiilor din România.

Potrivit unui comunicat al institutului, discuțiile au în vedere cele mai recente concepte și practici de inovare în construcții și implicațiile adoptării CATUC.

În cadrul panelurilor și meselor rotunde se discută teme precum: beneficiarii ca artizani ai orașelor și clădirilor inteligente, constructorii ca artizani ai eficienței economice, construcțiile în domeniul sănătății, eficiența economică, eficiența execuției și noile competențe și procese necesare pentru a răspunde provocărilor economice și exigențelor tehnice din industria construcțiilor.