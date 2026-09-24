ICI București explorează oportunități de cooperare România–Nigeria în transformarea digitală și tehnologiile cu dublă utilizare

Directorul general al ICI București, dr. ing. Adrian-Victor Vevera, a avut joi o întâlnire cu E.S. Faruk Malami Yabo, fost ambasador al Republicii Federale Nigeria în Regatul Hașemit al Iordaniei, și cu reprezentanți ai Lunox International Holding S.E., inclusiv cu Dragoș Gruia, CEO al companiei.

Discuțiile au vizat în principal transformarea digitală și tehnologiile dual-use, precum și posibilitățile de colaborare în proiecte care să reunească experiența și expertiza celor implicați. Un alt subiect abordat a fost dezvoltarea cooperării între parteneri din România și Nigeria, în special în domenii în care tehnologia poate răspunde unor nevoi din sectorul public, mediul economic și zonele de interes strategic.

ICI București și-a prezentat experiența în cercetare aplicată și în dezvoltarea de proiecte din domeniul tehnologiilor digitale, iar discuțiile au urmărit identificarea unor direcții pentru viitoare inițiative comune.