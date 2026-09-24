ICI București explorează oportunități de cooperare România–Nigeria în transformarea digitală și tehnologiile cu dublă utilizare

ROMÂNIA
Alexandra Loy
Autor: Alexandra Loy
de citit inLess than 1 min.
© ICI București

Directorul general al ICI București, dr. ing. Adrian-Victor Vevera,  a avut joi o întâlnire cu E.S. Faruk Malami Yabo, fost ambasador al Republicii Federale Nigeria în Regatul Hașemit al Iordaniei, și cu reprezentanți ai Lunox International Holding S.E., inclusiv cu Dragoș Gruia, CEO al companiei.

 

Discuțiile au vizat în principal transformarea digitală și tehnologiile dual-use, precum și posibilitățile de colaborare în proiecte care să reunească experiența și expertiza celor implicați. Un alt subiect abordat a fost dezvoltarea cooperării între parteneri din România și Nigeria, în special în domenii în care tehnologia poate răspunde unor nevoi din sectorul public, mediul economic și zonele de interes strategic.

ICI București și-a prezentat experiența în cercetare aplicată și în dezvoltarea de proiecte din domeniul tehnologiilor digitale, iar discuțiile au urmărit identificarea unor direcții pentru viitoare inițiative comune.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
AHK România coordonează prezența națională la EXPO REAL München 2026 pentru promovarea oportunităților pieței imobiliare și atragerea de noi investiții
AHK România coordonează prezența națională la EXPO REAL München 2026 pentru promovarea oportunităților pieței imobiliare și atragerea de noi investiții
Articolul următor
Statele membre aprobă o plată de aproape 3 miliarde de euro pentru Ucraina. Norvegia contribuie cu alte 92 milioane de euro, sub formă de sprijin nerambursabil
Statele membre aprobă o plată de aproape 3 miliarde de euro pentru Ucraina. Norvegia contribuie cu alte 92 milioane de euro, sub formă de sprijin nerambursabil
Alexandra Loy
Alexandra Loy
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

Articole Populare