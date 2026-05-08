ICI București găzduiește conferința „Digital Transformation: Innovation, Leadership & Impact”, în cadrul Bucharest Leaders’ Summit

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București găzduiește, în data de 14 mai 2026, conferința „Digital Transformation: Innovation, Leadership & Impact”, organizată în cadrul Bucharest Leaders’ Summit: United for a Better World.

Conform unui comunicat al institutului, evenimentul va avea loc la sediul ICI București și va reuni reprezentanți ai administrației publice, mediului privat, sectorului tehnologic și comunității de cercetare, într-un dialog dedicat transformării digitale, inovării și impactului noilor tehnologii asupra societății.

Programul include intervenții din partea unor specialiști și decidenți implicați în domenii precum digitalizare, securitate cibernetică, comunicații, antreprenoriat tehnologic, leadership și politici publice.

Conferința face parte din seria de evenimente tematice organizate în cadrul proiectului național „Împreună protejăm România”, derulat de Grupul de Presă MediaUno, în parteneriat cu Institutul Național de Statistică, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și Asociația MediaUno.

ICI București susține dialogul aplicat despre rolul tehnologiei în dezvoltarea României și despre nevoia unor soluții digitale sigure, eficiente și adaptate nevoilor actuale ale administrației, mediului economic și cetățenilor.