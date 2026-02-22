ICI București, la BlackSeaX – Transatlantic Dual-Use Forum. Impactul tehnologiilor emergente asupra securității și dezvoltării regionale, în prim-plan

Corespondență din Washington

Viceprim-ministrul și ministrul de interne Cătălin Predoiu a avut în această săptămână, la Washington, o întâlnire de lucru cu directoarea Comunității Naționale pentru Informații, Tulsi Gabbard, aceasta fiind o întrevedere bilaterală în premieră între cei doi oficiali de la București și Washington, informează MAI într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Potrivit sursei citate, cei doi demnitari s-au concentrat pe subiecte precum creșterea nivelului de reacție a agențiilor de informații în fața noilor provocări de securitate contemporane globale, de la terorism și criminalitate globală, până la cybercriminalitate și război asimetric, riscuri emergente și amenințări hibride, dar și provocările legate de traficul de droguri și instrumentalizarea migrației ilegale, generate atât de actori statali, cât și non-statali.

În context, oficialul român a menționat importanța strategică a Mării Negre atât pentru România, cât și pentru SUA. Întâlnirea a prilejuit un schimb de păreri privind evoluțiile geopolitice la nivel global, atât în regiunea Mării Negre, cât și în Asia-Pacific. Cei doi oficiali au convenit continuarea dialogului și menținerea unui contact permanent între MAI și ODNI pe teme de interes comun, potrivit competențelor.

„ODNI coordonează nu mai puțin de 18 agenții de informații ale SUA. Discuția cu doamna Gabbard a fost un excelent prilej de a trece în revistă strategii privind întărirea cooperării inter-agenții între România și SUA la nivel strategic și operațional. Această primă întâlnire deschide calea dezvoltării cooperării foarte bune pe care cele două țări o desfășoară în prezent în domeniul informațiilor”, a declarat Cătălin Predoiu, citat în comunicat.

Întrevederea lui Predoiu cu Gabbard se înscrie într-o serie mai amplă de contacte instituționale desfășurate în această săptămână de ministrul de interne la Washington, după întâlnirile cu reprezentanții FBI și ai Biroului Directorului Comunității Naționale de Informații și cu procurorul general al Statelor Unite, Pamela Bondi.

Amintim că Președintele Nicușor Dan a efectuat joi prima sa vizită în Statele Unite, una fulger într-un context multilateral, respectiv participarea în calitate de observator la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace inițiat de președintele SUA. Șeful statului a fost reprezentantul cu cel mai înalt rang din rândul observatorilor și singurul membru din Consiliul European care a participat la reuniune în această calitate. Astfel, acesta a fost singurul observator invitat de omologul american. „Puteți conta” pe România, i-a transmis Nicușor Dan lui Trump, în intervenția de la reuniunea Consiliului pentru Pace.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro la finalul vizitei sale la Washington, șeful statului a subliniat că, „din punct de vedere tehnic, relația este mai mult decât dezghețată”, explicând că „au loc discuții la nivel de experți pe toate palierele, miniștri, ambasadă, consilieri vin aici frecvent, avansăm pe niște proiecte economice”, inclusiv în zona metalelor critice și a energiei. În același timp, el a apreciat că participarea sa la reuniunea de la Washington a avut „un efect mai degrabă emoțional”, arătând că membri ai delegației române i-au transmis că „au văzut mai multă deschidere în urma acestei vizite”.

Referindu-se la episodul de neîncredere apărut în contextul anulării alegerilor din 2024, Nicușor Dan a afirmat că momentul „fusese deja depășit”, iar blocajele au fost generate și de suprapunerea cu schimbarea de administrație la Washington. „Din punct de vedere tehnic, s-a depășit, lucrurile funcționează. Din punct de vedere simbolic, participarea mea de azi a ajutat”, a punctat el.