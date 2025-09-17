ICI București, la Bucharest Mobility Summit, pentru a sprijini autoritățile locale și mediul privat cu integrarea de platforme digitale și soluții de tip smart city în infrastructura urbană

Secretarul de stat pentru afaceri europene, Orientul Mijlociu și Africa, Clara Staicu, a participat marți, 16 septembrie, la Bruxelles, la Consiliul Afaceri Generale (CAG), precum și la Conferința Interguvernamentală cu Albania, organizată în marjă, informează Ministerul Afacerilor Externe.

În cadrul reuniunii CAG, miniștrii și secretarii de stat au avut o discuție pe tema proiectului de agendă adnotată a Consiliului European din 23-24 octombrie, precum și un schimb de opinii pe tema programării legislative aferente anului 2026, pe baza scrisorii de intenție a Comisiei Europene. În cadrul reuniunii CAG, a avut loc și cea de-a șasea discuție orizontală privind statul de drept, urmată de o nouă dezbatere pe tema tendințelor generale privind situația statului de drept în statele candidate selectate, respectiv Republica Albania, Muntenegru, Republica Macedonia de Nord și Republica Serbia. Agenda reuniunii a inclus, totodată, două puncte diverse, respectiv cu privire la „Scutul european pentru democrație”, la solicitarea Franței, precum și referitor la violarea recentă a spațiului aerian al unor state membre de către drone rusești.

Secretarul de stat Clara Staicu a apreciat că Ucraina trebuie să rămână un subiect prioritar pe agenda Consiliului European și a arătat că este important ca liderii europeni să transmită un mesaj puternic de reiterare a sprijinului multidimensional pentru Ucraina, astfel încât să poată fi create condițiile obținerii unei păci juste, credibile și durabile. S-a referit, de asemenea, la necesitatea de a menține presiunea asupra Rusiei, inclusiv printr-un nou pachet de sancțiuni, și de a acționa în favoarea consolidării securității la Marea Neagră, inclusiv în lumina incidentelor recente și a provocărilor din ultimii trei ani. Ca parte a sprijinului UE pentru Ucraina, a subliniat importanța crucială a avansării procesului de aderare la UE, atât pentru Ucraina, cât și pentru Republica Moldova. A evidențiat că acest obiectiv este cu atât mai important pentru Republica Moldova, în contextul alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025.

Raportat la evoluțiile din Orientul Mijlociu, a reiterat susținerea României pentru o pace durabilă în regiune bazată pe soluția celor două state, respectiv pentru acordarea de asistență umanitară pe scară largă pentru civili.

Pe tema securității și apărării europene, a arătat că este important să se avanseze în ritm susținut în ceea ce privește pregătirea Europei în materie de apărare la orizontul 2030, cu accent pe consolidarea capabilităților și a industriei de apărare europene, respectiv a proiectelor de mobilitate militară şi a proiectelor de conectivitate cu Ucraina şi Republica Moldova.

Cu referire la competitivitate și tranziția dublă, verde și digitală, a salutat oportunitatea discuției în Consiliul European și a subliniat, ca direcții prioritare, consolidarea infrastructurii europene de interconectare energetică, dar și promovarea unei abordări echilibrate a obiectivelor climatice şi a celor de competitivitate, ținând seama de specificitățile fiecărui stat membru.

În intervenția referitoare la programarea legislativă aferentă anului 2026, secretarul de stat Clara Staicu a făcut referire la discursul privind Starea Uniunii Europene, rostit recent de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în plenul Parlamentului European și a apreciat direcțiile de acțiune propuse de Comisia Europeană. A arătat că pentru atingerea acestor obiective, UE trebuie să dea dovadă de unitate și solidaritate.

În cadrul discuției orizontale dedicate dialogului anual privind statul de drept, secretarul de stat român a exprimat sprijinul deplin pentru funcționarea mecanismului, pe baza principiilor agreate deja la nivelul Consiliului UE, și a reiterat angajamentul ferm al României de a contribui, la rândul său, la dezbaterea privind implementarea acestuia atât în plan intern UE, precum și ca instrument de întărire a cooperării și integrării graduale în relația cu statele candidate pentru aderarea la UE.

La punctul divers dedicat „Scutului european pentru democrație”, secretarul de stat Clara Staicu a evidențiat că asigurarea rezilienței democratice trebuie să rămână un punct central al agendei europene, mai ales în actualul context geopolitic și de securitate. A făcut referire la experiența recentă a României în acest sens și a pledat pentru o abordare pro-activă la nivel european care să conducă la creșterea susținerii în proiectul european.

De asemenea, cu referire la incidentele recente de violare a spațiului aerian al Poloniei şi României de către drone rusești, secretarul de stat Clara Staicu a subliniat că țara noastră s-a confruntat în mod repetat, în ultimii trei ani, cu astfel de situații provocatoare şi că astfel de incidente sunt inacceptabile și reprezintă, de altfel, un test la adresa vigilenței statelor membre UE şi a aliaților. A pledat pentru unitate şi solidaritate europeană şi a exprimat susținerea pentru avansarea deciziilor la nivel UE care să ofere un răspuns ferm la acțiunile Rusiei, sa întărească Flancul Estic, inclusiv regiunea Mării Negre, şi sprijinul multidimensional pentru Ucraina.