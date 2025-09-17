ROMÂNIA
ICI București, la Bucharest Mobility Summit, pentru a sprijini autoritățile locale și mediul privat cu integrarea de platforme digitale și soluții de tip smart city în infrastructura urbană
ICI București a participat marți, 16 septembrie, la „Bucharest Mobility Summit – Everyone. Everywhere. Connected”, eveniment organizat de Asociația Română pentru Smart City, care a marcat deschiderea oficială a Săptămânii Europene a Mobilității 2025.
Summitul a reunit lideri din administrație, operatori de transport, experți în infrastructură, mediul academic, inovatori și comunitatea locală, pentru a contura împreună direcțiile viitoare ale mobilității urbane în București și Ilfov.
Inspirat de tema europeană „Mobility for Everyone”, evenimentul a pus accent pe acces egal, inovație și conectivitate, prezentând proiecte strategice, soluții tehnologice și bune practici europene ce pot transforma orașul într-un spațiu mai prietenos, sigur și accesibil pentru toți locuitorii.
Agenda a inclus discursuri din partea reprezentanților administrației publice și două paneluri de discuții „Viitorul Transportului Public de Persoane” și „Mobilitate pentru toți”. Evenimentul a demonstrat că mobilitatea urbană în regiunea București–Ilfov nu se rezumă doar la infrastructură, ci presupune o viziune integrată, în care oamenii, comunitățile și tehnologia sunt elemente esențiale.
Participarea ICI București la summit reflectă angajamentul său în sprijinirea autorităților locale, operatorilor de transport și mediului privat pentru integrarea de platforme digitale și soluții de tip smart city în infrastructura urbană.
Președintele Senatului: Statutul de stat candidat la OCDE a adus României beneficii majore – investiții străine directe de aproape 11 miliarde de euro, cel mai ridicat nivel din istorie
Parlamentul joacă un rol esențial în procesul de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, prin adoptarea modificărilor legislative necesare alinierii la standardele internaționale, a transmis miercuri președintele Senatului, Mircea Abrudean.
„Un exemplu de bună practică este Grecia, care în 2014 a solicitat OCDE o evaluare detaliată a cadrului legislativ. Rezultatul? A eliminat sau modificat sute de reglementări inutile, ceea ce a dus la: un mediu de afaceri mai competitiv, creșterea atractivității pentru investiții și consolidarea economiei într-o perioadă dificilă”, a explicat Mircea Abrudean, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
Președintele Senatului a amintit că România a început parcursul de aderare la OCDE în ianuarie 2022, iar doar statutul de stat candidat i-a adus deja beneficii majore, precum investiții străine directe de aproape 11 miliarde de euro – „cel mai ridicat nivel din istorie, depășind chiar anul de vârf 2008”.
„Asta înseamnă OCDE: credibilitate externă, dobânzi mai mici la împrumuturi, rating de țară mai bun, investiții, locuri de muncă și, în final, un trai mai bun pentru români”, a punctat Mircea Abrudean.
Citiți și: Președintele Senatului reconfirmă angajamentul politic la nivelul Parlamentului pentru aderarea României la OCDE în primele șase luni ale lui 2026
România și-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE cu ocazia exercițiilor anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012, şi a reînnoit-o anual începând cu 2016. La 25 ianuarie 2022, Consiliul OCDE a decis demararea discuțiilor de aderare cu toate cele 6 țări aspirante: Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația, Peru și România. În iunie 2022, Consiliul OCDE a adoptat Foaia de Parcurs pentru țara noastră, odată cu cele patru state candidate. Ulterior, în decembrie 2022, țara noastră a depus memorandumul inițial privind aderarea României la această organizație.
În prezent, România se află în etapa tehnică a procesului de evaluare, care constă în transmiterea de informații suplimentare, organizarea de misiuni tematice și susținerea de prezentări în cele 25 de Comitete sectoriale OCDE esențiale pentru acest proces.
România a parcurs mai bine de jumătate din drumul către OCDE, având drept obiectiv să devină membră a acestei organizații până în 2026.
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marți, la Viena, că România are șansa să devină hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est prin investiții masive în energie nucleară, gaz și hidro, cu sprijinul partenerilor internaționali. Oficialul român s-a aflat la sediul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), unde a avut întâlniri cu președintele agenției, Rafael Grossi, și cu secretarul american pentru Energie, Chris Wright, pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii care pot fi dezvoltate în România.
„România este astăzi într-o situație foarte dificilă din punct de vedere energetic: energie insuficientă și foarte scumpă. De aceea am venit la Viena, la Agenția Internațională pentru Energie Atomică, unde am avut o întâlnire crucială pentru România. Planul meu este clar: o Românie care nu depinde de importuri de energie scumpă!”, a transmis Bogdan Ivan într-o postare pe Facebook.
Citiți și Bogdan Ivan a discutat cu omologul din SUA despre consolidarea rolului României ca lider energetic regional: Aprecierea partenerilor americani confirmă direcția strategică a Bucureștiului
El a adăugat că, în perspectiva sa, „nuclearul nu este despre fizică, este despre economie, este despre speranță, este despre viitor”.
Ministrul a precizat că România își propune să implementeze tehnologia reactoarelor nucleare modulare de ultimă generație (SMR), să valorifice resursele din Marea Neagră prin proiectul Neptun Deep și să atragă investiții care să transforme țara într-un exportator net de energie.
„Este singura modalitate prin care România poate deveni campion energetic și exportator de energie! Acesta este planul meu, iar ținta realistă este ca, în 2032, România să producă energie ieftină și să exporte surplusul. Putem reuși doar în parteneriat cu cei mai puternici actori mondiali din domeniul energiei, iar pentru asta mă lupt!”, a subliniat Ivan.
El a adăugat că a fost „mândru” să prezinte la Viena reușitele specialiștilor români în domeniul nuclear, amintind contribuțiile acestora de la Cernavodă și RATEN Pitești, care au transformat România „într-un punct de referință în energia nucleară la nivel mondial.”
România a cerut, la Bruxelles, menținerea presiunii asupra Rusiei prin noi sancțiuni și consolidarea securității la Marea Neagră
Secretarul de stat pentru afaceri europene, Orientul Mijlociu și Africa, Clara Staicu, a participat marți, 16 septembrie, la Bruxelles, la Consiliul Afaceri Generale (CAG), precum și la Conferința Interguvernamentală cu Albania, organizată în marjă, informează Ministerul Afacerilor Externe.
În cadrul reuniunii CAG, miniștrii și secretarii de stat au avut o discuție pe tema proiectului de agendă adnotată a Consiliului European din 23-24 octombrie, precum și un schimb de opinii pe tema programării legislative aferente anului 2026, pe baza scrisorii de intenție a Comisiei Europene. În cadrul reuniunii CAG, a avut loc și cea de-a șasea discuție orizontală privind statul de drept, urmată de o nouă dezbatere pe tema tendințelor generale privind situația statului de drept în statele candidate selectate, respectiv Republica Albania, Muntenegru, Republica Macedonia de Nord și Republica Serbia. Agenda reuniunii a inclus, totodată, două puncte diverse, respectiv cu privire la „Scutul european pentru democrație”, la solicitarea Franței, precum și referitor la violarea recentă a spațiului aerian al unor state membre de către drone rusești.
Secretarul de stat Clara Staicu a apreciat că Ucraina trebuie să rămână un subiect prioritar pe agenda Consiliului European și a arătat că este important ca liderii europeni să transmită un mesaj puternic de reiterare a sprijinului multidimensional pentru Ucraina, astfel încât să poată fi create condițiile obținerii unei păci juste, credibile și durabile. S-a referit, de asemenea, la necesitatea de a menține presiunea asupra Rusiei, inclusiv printr-un nou pachet de sancțiuni, și de a acționa în favoarea consolidării securității la Marea Neagră, inclusiv în lumina incidentelor recente și a provocărilor din ultimii trei ani. Ca parte a sprijinului UE pentru Ucraina, a subliniat importanța crucială a avansării procesului de aderare la UE, atât pentru Ucraina, cât și pentru Republica Moldova. A evidențiat că acest obiectiv este cu atât mai important pentru Republica Moldova, în contextul alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025.
Raportat la evoluțiile din Orientul Mijlociu, a reiterat susținerea României pentru o pace durabilă în regiune bazată pe soluția celor două state, respectiv pentru acordarea de asistență umanitară pe scară largă pentru civili.
Pe tema securității și apărării europene, a arătat că este important să se avanseze în ritm susținut în ceea ce privește pregătirea Europei în materie de apărare la orizontul 2030, cu accent pe consolidarea capabilităților și a industriei de apărare europene, respectiv a proiectelor de mobilitate militară şi a proiectelor de conectivitate cu Ucraina şi Republica Moldova.
Cu referire la competitivitate și tranziția dublă, verde și digitală, a salutat oportunitatea discuției în Consiliul European și a subliniat, ca direcții prioritare, consolidarea infrastructurii europene de interconectare energetică, dar și promovarea unei abordări echilibrate a obiectivelor climatice şi a celor de competitivitate, ținând seama de specificitățile fiecărui stat membru.
În intervenția referitoare la programarea legislativă aferentă anului 2026, secretarul de stat Clara Staicu a făcut referire la discursul privind Starea Uniunii Europene, rostit recent de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în plenul Parlamentului European și a apreciat direcțiile de acțiune propuse de Comisia Europeană. A arătat că pentru atingerea acestor obiective, UE trebuie să dea dovadă de unitate și solidaritate.
În cadrul discuției orizontale dedicate dialogului anual privind statul de drept, secretarul de stat român a exprimat sprijinul deplin pentru funcționarea mecanismului, pe baza principiilor agreate deja la nivelul Consiliului UE, și a reiterat angajamentul ferm al României de a contribui, la rândul său, la dezbaterea privind implementarea acestuia atât în plan intern UE, precum și ca instrument de întărire a cooperării și integrării graduale în relația cu statele candidate pentru aderarea la UE.
La punctul divers dedicat „Scutului european pentru democrație”, secretarul de stat Clara Staicu a evidențiat că asigurarea rezilienței democratice trebuie să rămână un punct central al agendei europene, mai ales în actualul context geopolitic și de securitate. A făcut referire la experiența recentă a României în acest sens și a pledat pentru o abordare pro-activă la nivel european care să conducă la creșterea susținerii în proiectul european.
De asemenea, cu referire la incidentele recente de violare a spațiului aerian al Poloniei şi României de către drone rusești, secretarul de stat Clara Staicu a subliniat că țara noastră s-a confruntat în mod repetat, în ultimii trei ani, cu astfel de situații provocatoare şi că astfel de incidente sunt inacceptabile și reprezintă, de altfel, un test la adresa vigilenței statelor membre UE şi a aliaților. A pledat pentru unitate şi solidaritate europeană şi a exprimat susținerea pentru avansarea deciziilor la nivel UE care să ofere un răspuns ferm la acțiunile Rusiei, sa întărească Flancul Estic, inclusiv regiunea Mării Negre, şi sprijinul multidimensional pentru Ucraina.
