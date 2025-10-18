ICI București, la conferința „Be Inspired. Make Sustainability Happen”, dedicată promovării celor mai recente inițiative și practici de sustenabilitate în mediul de afaceri și tehnologic

Ministerul Afacerilor Externe precizează că România nu a primit, până în prezent, nicio cerere de survol din partea Federației Ruse, în contextul informațiilor privind o posibilă întâlnire între președinții Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta.

Într-un răspuns transmis la solicitarea CaleaEuropeană.ro privind modul în care România ar reacționa în cazul unei eventuale cereri de derogare de la sancțiunile europene privind interdicția de survol impusă avioanelor rusești pentru ca aeronava liderului rus să poată traversa spațiul aerian românesc, Ministerul a transmis:

„Elementele la care faceți referire sunt, la acest moment, în evoluție și reprezintă deocamdată doar teme de speculație. România nu a primit o cerere de survol din partea Federației Ruse până în acest moment”.

Răspunsul MAE vine în contextul în care mai președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că a avut o convorbire telefonică „foarte productivă” cu președintele rus Vladimir Putin și că cei doi lideri plănuiesc o întâlnire la Budapesta pentru a încerca să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

De la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, președintele rus Vladimir Putin și majoritatea oficialilor ruși se află pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene, având activele înghețate, iar UE a închis spațiul său aerian pentru avioanele rusești.

Cu toate acestea, Ungaria va asigura că președintele rus Vladimir Putin poate intra în țară pentru un summit cu președintele american Donald Trump, planificat la Budapesta, a declarat vineri ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto.

Din cauza interdicției impuse aeronavelor rusești de a survola spațiul aerian al UE, legată de un regim de sancțiuni mai amplu, președintele rus nu ar putea ajunge la Budapesta fără a încălca măsurile UE, asumându-și un risc enorm prin survolarea Ucrainei sau parcurgerea unei rute ocolitoare prin Balcani. Un traseu luat în calcul, care ar însemna parcurgerea unui zbor de 5.000 km, implică traversarea apelor internaționale ale Mării Negre, a Turciei, a apelor internaționale ale Mării Mediterane și a Balcanilor de Vest, via Muntenegru și Serbia.

În conformitate cu regimul de sancțiuni al UE, autoritățile naționale pot lua în considerare excepții de la interdicția de călătorie pentru Rusia „dacă autoritățile competente au stabilit că aterizarea, decolarea sau survolul sunt necesare în scopuri umanitare sau în orice alt scop compatibil cu obiectivele prezentului regulament”, potrivit textului juridic al UE privind sancțiunile.

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, a confirmat în cadrul unei conferințe de presă susținută vineri că fiecare țară membră a UE poate acorda excepții de la interdicția de călătorie. „Astfel de derogări trebuie acordate individual de către statele membre”, a spus Hipper.