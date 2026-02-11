ICI București organizează evenimentul „RoNCC Connect: Bringing the community together around HPC, AI & QC”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că „IMM-urile sunt un beneficiar direct” al pachetului de stimulare a investițiilor mari, arătând că „fiecare investiție mare atrasă în România înseamnă contracte noi, cerere pentru produse și servicii locale, integrare în lanțuri de producție și transfer de tehnologie.”

„România trebuie să promoveze activ oportunitățile de investiții și să ofere investitorilor un cadru predictibil și stimulente avantajoase. De ce? Pentru că investițiile mari aduc efecte în lanț: locuri de muncă bine plătite, producție în România, exporturi mai mari și oportunități reale pentru IMM-uri şi antreprenorii români, care devin furnizori, parteneri și beneficiari direcți. De aceea, componenta de stimulare a investițiilor mari, recent lansată în dezbatere publică, vine în completarea măsurilor adoptate la finalul anului trecut – abrogarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) și a taxei pe stâlp din 2027. Transmitem astfel un mesaj clar investitorilor: România este un partener serios”, a arătat Alexandru Nazare într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.

Ministrul Finanțelor a explicat ce conține acest pachet și care sunt beneficiile reale ale sale:

Stimularea investițiilor productive majore

Alexandru Nazare că acest lucru se va realiza „printr-o schemă dedicată proiectelor strategice de minimum 1 miliard de lei, care aduc un boost în producție, generează exporturi, substituie importuri și contribuie la dezvoltarea regională.”

Pentru aceste proiecte strategice, ministerul pune la dispoziție „un mix de instrumente de sprijin precum granturi, credite fiscale, garanții de stat, bonificații de dobândă și aport de capital. Aceste investiții creează capacități industriale noi și generează comenzi consistente pentru furnizori locali și IMM-uri.”

Sprijin pentru industria prelucrătoare și sectoarele cu deficit comercial

Conform ministrului Finanțelor, acest sector ar urma să fie sprijinit „printr-o schemă cu un buget total de 1,05 miliarde euro, adresată investițiilor de minimum 50 milioane de lei.”

„Trebuie să producem în România bunuri pe care astăzi le importăm, în industrii precum fabricarea produselor farmaceutice sau a componentelor electronice și să reducem dezechilibrele comerciale”, a evidențiat Nazare.

Investiții în tehnologii „zero net” și valorificarea resurselor minerale strategice

Pachetul prevede și investiții în tehnologii „zero net” și valorificarea resurselor minerale strategice, prin proiecte de minimum 75 milioane lei, susținute prin credite fiscale aplicabile până la 7 ani și garanții de stat.

„Bugetul alocat este de 1,05 miliarde euro, cu impact direct asupra tranziției industriale și tehnologice. Schema vizează companiile care investesc în sectoarele ce procesează materii prime strategice și critice (cobalt, litiu, etc) sau dezvoltă produse finite și componente pentru tehnologiile verzi (precum tehnologii solare, eoliene, baterii si tehnologii de stocare a energiei, etc)”, a continuat ministrul Finanțelor.

Programul pentru Cercetare, Dezvoltare și Tehnologii Avansate – TECHUP ROMANIA

Prin programul pentru Cercetare, Dezvoltare și Tehnologii Avansate – TECHUP ROMANIA, pachetul sprijină „proiecte cu valori între 5 milioane și 50 milioane lei, prin granturi și deduceri fiscale de până la 200% din cheltuielile eligibile. Bugetul total al programului este de 1,05 miliarde euro, pentru perioada 2026–2032.”

„Stimulăm cercetarea și dezvoltarea de tehnologii avansate precum inteligență artificială, microelectronică, biotehnologie și medicină de precizie, tehnologii pentru energie verde și stocare, producție avansată, robotică, tehnologie spațială și nanotehnologii. Obiectivul este ca firmele inovatoare să poată scala mai rapid tehnologiile de ultimă generație, folosind atât sprijin nerambursabil, cât și facilități fiscale, într-un cadru compatibil cu regulile europene de ajutor de stat”, a continuat Alexandru Nazare.

Consolidarea capacităților industriale de apărare

În egală măsură, pachetul are în vedere și „consolidarea capacităților industriale de apărare, printr-o structură dedicată investițiilor de minimum 10 milioane lei, finanțată cu 200 milioane euro din fonduri europene.”

Obiectivul este acela de a produce „efecte directe asupra industriei locale de apărare și a lanțurilor de furnizori”, de a moderniza și extinde baza industrială de apărare și de a crește gradul de automatizare și integrare în lanțurile europene de aprovizionare.

„Este o schimbare reală de abordare: de la consum la investiții, de la soluții pe termen scurt la dezvoltare structurală. România are nevoie de capital, de proiecte solide și de politici economice care să susțină creșterea pe termen lung”, a conchis ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.