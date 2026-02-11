ROMÂNIA
ICI București organizează evenimentul „RoNCC Connect: Bringing the community together around HPC, AI & QC”
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București organizează, în data de 24 februarie 2026, evenimentul RoNCC Connect, dedicat comunității de inovare și tehnologiilor emergente. Evenimentul marchează finalizarea a trei ani de activitate în cadrul proiectului european EuroCC și aduce împreună cercetători, lideri din industrie, startup-uri și parteneri instituționali pentru un dialog despre viitorul HPC, AI și tehnologiilor cuantice în România.
Evenimentul debutează cu o analiză a viziunii RoNCC, evidențiind modul în care infrastructura avansată de calcul, expertiza și serviciile furnizate de ICI București au susținut dezvoltarea ecosistemului digital pe parcursul ultimilor trei ani. În cadrul acestei sesiuni, colaboratorii și utilizatorii centrului vor prezenta studii de caz concrete, demonstrând modul în care accesul la High-Performance Computing (HPC), Inteligența Artificială (AI) și tehnologiile cuantice (QC) s-a tradus în soluții practice aplicate atât în cercetare, cât și în sectorul industrial.
Un moment central al evenimentului este sesiunea dedicată pitch-urilor de inovare, prin care ICI București oferă un forum deschis startup-urilor și echipelor creative pentru a-și prezenta ideile și produsele. Entitățile interesate să participe la această sesiune sunt invitate să completeze formularul de înscriere disponibil la adresa https://forms.gle/BTtrtMQoJQnT9HwG7.
RoNCC Connect se va încheia cu o sesiune de networking informal, menită să încurajeze parteneriatele noi și să consolideze legăturile în cadrul ecosistemului european de inovare. Participarea se realizează prin înregistrare la următorul link: https://forms.gle/Ku9gcGXC7vJqpo998.
ENERGIE
PPC Renewables România extinde capacitățile parcului eolian Sălbatica 1 cu un sistem BESS de 60 MWh
PPC Renewables România, cel mai mare investitor privat în energie regenerabilă din România, va dezvolta în cadrul parcului eolian Sălbatica 1, un sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) cu o capacitate de 60,12 MWh. Proiectul are o valoare de 68,2 milioane de lei, din care o sumă de circa 9,87 milioane de lei va fi asigurată de finanțare europeană, prin Fondul de Modernizare, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.
Proiectul face parte din planul PPC Renewables România de a extinde portofoliul de energie regenerabilă cu proiecte care pot contribui la reducerea deficitului de capacități de producție din România și la stabilitatea sistemului, prin profilul de producție predictibil asigurat de stocarea energiei electrice în baterii.
Situate în Regiunea Sud-Est, UAT Valea Nucarilor, județul Tulcea, parcurile eoliene Sălbatica 1 și Sălbatica 2 însumează un total de 70 de turbine moderne a câte 2 MW, împărțite egal între cele două parcuri. În urma punerii în funcțiune, sistemul BESS va contribui la dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice în Sistemul Electroenergetic Național și creșterea flexibilității și eficienței energiei produse din surse regenerabile.
Pe lângă dezvoltarea sistemului de stocare, proiectul implică construirea elementelor de infrastructură necesare, amenajarea drumurilor de exploatare, acces și împrejmuire, implementarea sistemelor de iluminat de siguranță și monitorizare, precum și a zonei amenajate pentru operare, mentenanță și pază și organizare de șantier.
Proiectul beneficiază de finanțare prin Fondul pentru Modernizare – Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii) conectate la o instalație existentă de producere a energiei din surse regenerabile. Investiția se ridică la o valoare totală de 68.225.209,57 lei. Valoarea maximă asigurată din Fondul pentru Modernizare este de 28,24% din cheltuielile eligibile, respectiv 9.872.978,54 lei, iar valoarea asigurată de PPC Renewables România este de 58.352.231,03 lei.
Mai multe detalii despre proiect sunt disponibile pe pagina dedicată: https://www.ppcenergy.ro/ppc-renewables/ppc-renewables-romania/fondul-pentru-modernizare/salbatica1-tulcea/
Grupul PPC își dezvoltă rapid portofoliul de energie regenerabilă în Grecia, România, Italia și Bulgaria, cu capacități instalate în creștere de la 4,7 GW în prima jumătate a anului 2024 la 6,4 GW la sfârșitul lunii septembrie 2025. Obiectivul Grupului PPC este de a atinge o capacitate instalată din surse regenerabile de 12,7 GW până în 2028. În România, PPC Renewables, parte a Grupului PPC, este un lider în domeniul energiei regenerabile, cu o capacitate instalată în prezent de peste 1,5 GW și continuă într-un ritm alert dezvoltarea portofoliului prin proiecte de mari dimensiuni, fiind cel mai mare producător privat de energie regenerabilă din România.
ROMÂNIA
Ministrul Finanțelor explică pachetul de stimulare a investițiilor mari: IMM-urile sunt un beneficiar direct. Trecem de la consum la investiții, de la soluții pe termen scurt la dezvoltare structurală
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că „IMM-urile sunt un beneficiar direct” al pachetului de stimulare a investițiilor mari, arătând că „fiecare investiție mare atrasă în România înseamnă contracte noi, cerere pentru produse și servicii locale, integrare în lanțuri de producție și transfer de tehnologie.”
„România trebuie să promoveze activ oportunitățile de investiții și să ofere investitorilor un cadru predictibil și stimulente avantajoase. De ce? Pentru că investițiile mari aduc efecte în lanț: locuri de muncă bine plătite, producție în România, exporturi mai mari și oportunități reale pentru IMM-uri şi antreprenorii români, care devin furnizori, parteneri și beneficiari direcți. De aceea, componenta de stimulare a investițiilor mari, recent lansată în dezbatere publică, vine în completarea măsurilor adoptate la finalul anului trecut – abrogarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) și a taxei pe stâlp din 2027. Transmitem astfel un mesaj clar investitorilor: România este un partener serios”, a arătat Alexandru Nazare într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.
Ministrul Finanțelor a explicat ce conține acest pachet și care sunt beneficiile reale ale sale:
Stimularea investițiilor productive majore
Alexandru Nazare că acest lucru se va realiza „printr-o schemă dedicată proiectelor strategice de minimum 1 miliard de lei, care aduc un boost în producție, generează exporturi, substituie importuri și contribuie la dezvoltarea regională.”
Pentru aceste proiecte strategice, ministerul pune la dispoziție „un mix de instrumente de sprijin precum granturi, credite fiscale, garanții de stat, bonificații de dobândă și aport de capital. Aceste investiții creează capacități industriale noi și generează comenzi consistente pentru furnizori locali și IMM-uri.”
Sprijin pentru industria prelucrătoare și sectoarele cu deficit comercial
Conform ministrului Finanțelor, acest sector ar urma să fie sprijinit „printr-o schemă cu un buget total de 1,05 miliarde euro, adresată investițiilor de minimum 50 milioane de lei.”
„Trebuie să producem în România bunuri pe care astăzi le importăm, în industrii precum fabricarea produselor farmaceutice sau a componentelor electronice și să reducem dezechilibrele comerciale”, a evidențiat Nazare.
Investiții în tehnologii „zero net” și valorificarea resurselor minerale strategice
Pachetul prevede și investiții în tehnologii „zero net” și valorificarea resurselor minerale strategice, prin proiecte de minimum 75 milioane lei, susținute prin credite fiscale aplicabile până la 7 ani și garanții de stat.
„Bugetul alocat este de 1,05 miliarde euro, cu impact direct asupra tranziției industriale și tehnologice. Schema vizează companiile care investesc în sectoarele ce procesează materii prime strategice și critice (cobalt, litiu, etc) sau dezvoltă produse finite și componente pentru tehnologiile verzi (precum tehnologii solare, eoliene, baterii si tehnologii de stocare a energiei, etc)”, a continuat ministrul Finanțelor.
Programul pentru Cercetare, Dezvoltare și Tehnologii Avansate – TECHUP ROMANIA
Prin programul pentru Cercetare, Dezvoltare și Tehnologii Avansate – TECHUP ROMANIA, pachetul sprijină „proiecte cu valori între 5 milioane și 50 milioane lei, prin granturi și deduceri fiscale de până la 200% din cheltuielile eligibile. Bugetul total al programului este de 1,05 miliarde euro, pentru perioada 2026–2032.”
„Stimulăm cercetarea și dezvoltarea de tehnologii avansate precum inteligență artificială, microelectronică, biotehnologie și medicină de precizie, tehnologii pentru energie verde și stocare, producție avansată, robotică, tehnologie spațială și nanotehnologii. Obiectivul este ca firmele inovatoare să poată scala mai rapid tehnologiile de ultimă generație, folosind atât sprijin nerambursabil, cât și facilități fiscale, într-un cadru compatibil cu regulile europene de ajutor de stat”, a continuat Alexandru Nazare.
Consolidarea capacităților industriale de apărare
În egală măsură, pachetul are în vedere și „consolidarea capacităților industriale de apărare, printr-o structură dedicată investițiilor de minimum 10 milioane lei, finanțată cu 200 milioane euro din fonduri europene.”
Obiectivul este acela de a produce „efecte directe asupra industriei locale de apărare și a lanțurilor de furnizori”, de a moderniza și extinde baza industrială de apărare și de a crește gradul de automatizare și integrare în lanțurile europene de aprovizionare.
„Este o schimbare reală de abordare: de la consum la investiții, de la soluții pe termen scurt la dezvoltare structurală. România are nevoie de capital, de proiecte solide și de politici economice care să susțină creșterea pe termen lung”, a conchis ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
SĂNĂTATE
Dezvoltarea asigurărilor complementare și suplimentare de sănătate, o soluție ”importantă” pentru un sistem de sănătate sustenabil, subliniază Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila
Președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, semnalează că resursele financiare rămân în continuare insuficiente pentru a acoperi nevoile sistemului, deși bugetul CNAS a crescut cu aproape două miliarde de euro în ultimii ani, ritmul creşterii alocărilor bugetare pentru sănătate depăşeşte semnificativ creşterea PIB.
„Menţinerea acestui ritm pe termen lung riscă să conducă la nesustenabilitatea financiară. Alocările bugetare continuă să favorizeze asistenţa medicală spitalicească, care rămâne necesară, însă această abordare limitează dezvoltarea medicinei de familie şi a serviciilor ambulatorii de specialitate”, a punctat deputatul Alexandru Rafila în cadrul conferinței „Quo vadis 2026- O Românie rezilientă: cum reducem deficitul de protecție într-o lume a riscurilor multiple?”, organizată de Institutul de Studii Financiare și DC Media Group.
Citiți și: Raport OCDE: România este țara din UE care investește cel mai puțin în sănătate. Doar 5,7% din PIB merg la serviciile medicale, față de 12,6% în Germania
Potrivit fostului ministru al sănătății, o soluţie importantă pentru aducerea de fonduri suplimentare în sistemul de sănătate este dezvoltarea asigurărilor complementare și suplimentare de sănătate: „În prezent asigurările private reprezintă sub 1% din totalul cheltuielilor de sănătate din România, fiind adesea confundate cu abonamentele medicale.”
Alexandru Rafila susține că pentru dezvoltarea lor sunt necesare două condiţii esenţiale:
-
- definirea mai clară a pachetului de servicii de bază acoperite prin CASS;
- delimitarea serviciilor complementare sau suplimentare, precum şi introducerea unui sistem eficient de deductibilităţi fiscale.
„Deşi există deja o deductibilitate anuală de până la 400 de euro, aceasta este insuficient direcţionată către sănătate şi ar trebui regândită exclusiv pentru stimularea asigurărilor complementare si suplimentare în sistem public sau privat”, a mai semnalat reprezentantul Parlamentului.
De asemenea, oferirea de servicii private în spitalele publice poate contribui la creşterea veniturilor angajatilor si spitalelor şi la reducerea direcționării medicilor către sectorul privat: „Medicii ar putea desfăşura activităţi in regim privat după program, în aceleaşi spitale publice, folosind infrastructura existentă, fie pe baza asigurărilor complementare si suplimentare.”
Având în vedere investiţiile majore în noi spitale si dotări realizate sau în curs de realizare, „exploatarea eficientă a noii infrastructuri este esenţială”: „Aceste unităţi necesită costuri ridicate de exploatare, care pot fi acoperite doar printr-o utilizare intensivă şi prin furnizarea de servicii medicale generatoare de venituri suplimentare”, a mai precizat Alexandru Rafila.
„Cu un mix de măsuri: dezvoltarea serviciilor ambulatorii, introducerea asigurărilor publice sau private complementare si suplimentare, educarea pacienţilor şi valorificarea eficientă a investiţiilor în infrastructura spitalicească, putem asigura sustenabilitatea sistemului sanitar românesc”, a conchis președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie, Alexandru Rafila.
PPC Renewables România extinde capacitățile parcului eolian Sălbatica 1 cu un sistem BESS de 60 MWh
