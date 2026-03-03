ICI București organizează în perioada 10–12 martie Digital Innovation Summit Bucharest 2026, aducând împreună lideri instituționali și experți internaționali pentru un dialog strategic privind transformarea digitală

În perioada 10–12 martie 2026, Palatul Parlamentului va găzdui ediția 2026 a Digital Innovation Summit Bucharest (DISB), eveniment organizat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, sub Înaltul Patronaj al Președintelui Camerei Deputaților și al Guvernului României.

Digital Innovation Summit Bucharest s-a consolidat ca o platformă de dialog strategic dedicată transformării digitale, reunind factori de decizie, lideri instituționali, experți internaționali, reprezentanți ai mediului academic și ai sectorului privat, într-un cadru orientat spre cooperare, politici publice și soluții aplicate.

Prima zi a summitului este dedicată temei „Dual-Use Innovation for Resilient Critical Infrastructure”. Dezbaterile vor aduce în prim-plan rolul tehnologiilor emergente și al inovației dual-use în consolidarea rezilienței infrastructurilor critice, într-un context regional și internațional marcat de provocări complexe.

Potrivit unui comunicat al institutului, agenda reunește intervenții la nivel înalt din partea reprezentanților Guvernului României, ai Parlamentului, ai autorităților naționale de reglementare și securitate cibernetică, precum și experți și parteneri instituționali din state membre ale Uniunii Europene și NATO.

În cadrul aceleiași zile vor fi abordate teme precum rolul marilor companii tehnologice în protejarea infrastructurilor strategice și dezvoltarea ecosistemului național de inteligență artificială, inclusiv inițiativele dedicate consolidării capacităților AI la nivel național.

A doua zi este dedicată impactului transformator al inteligenței artificiale asupra societății, economiei și administrației publice. Sesiunile vor analiza reziliența media în era deepfake și generative AI, guvernanța locală inteligentă, aplicarea AI în agricultură și securitate alimentară, precum și poziționarea națională în ecosistemul european și global al inteligenței artificiale.

Totodată, va avea loc lansarea ediției 2026 a Women’s Entrepreneurship and Leadership Index, moment dedicat evaluării și susținerii leadershipului feminin în contextul noii economii digitale.

Ultima zi a summitului integrează ediția a V-a a International Conference on Cyber Diplomacy (ICCD), cu dezbateri privind diplomația științifică, cooperarea internațională și gestionarea conflictelor regionale în spațiul digital, ediția a II-a a Blockchain Intelligence Forum, cu sesiuni dedicate transparenței fiscale, investigațiilor financiare și implementării cadrului european MiCA, precum și ediția a XXI-a a International Conference on Virtual Learning (ICVL) și ediția a XXIV-a a Conferinței Naționale de Învățământ Virtual (CNIV), desfășurate online, dedicate inovației în educația digitală.

„Trăim o perioadă în care tehnologia redefinește arhitectura economică și de securitate a statelor. Digital Innovation Summit Bucharest 2026 aduce la aceeași masă lideri instituționali și experți internaționali pentru a construi un răspuns comun la aceste transformări. România are capacitatea și responsabilitatea de a contribui activ la această agendă.” a declarat dr. ing. Adrian-Victor Vevera, Director General, ICI București.

Prin structura sa multidisciplinară și participarea unor reprezentanți la nivel înalt din România și din străinătate, Digital Innovation Summit Bucharest 2026 își propune să faciliteze schimbul de experiență și bune practici între specialiști și factori de decizie, contribuind la consolidarea ecosistemului digital din România și la conectarea acestuia la inițiativele europene și internaționale.

Agenda completă și informațiile privind participarea sunt disponibile pe www.disb.ro.