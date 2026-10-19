ICI București organizează pe 17 noiembrie un workshop online despre demonstrarea conformității sistemelor de IA cu Regulamentul privind Inteligența Artificială

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București organizează marți, 17 noiembrie 2026, între orele 10:00 și 12:00, workshopul online „From AI Governance to Evidence: Demonstrating EU AI Act Compliance”, dedicat modului în care organizațiile pot demonstra că sistemele lor de inteligență artificială respectă cerințele Regulamentului privind Inteligența Artificială.

Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului european BSC AI Factory și va aborda documentele și dovezile necesare pentru demonstrarea conformității, precum și modalitățile prin care poate fi explicat procesul care a condus un sistem de inteligență artificială la o anumită decizie.

Programul urmărește legătura dintre guvernanța inteligenței artificiale, procesele de luare a deciziilor și documentația necesară pentru demonstrarea respectării cerințelor europene. Participanții vor putea urmări și o demonstrație practică privind documentarea și explicarea deciziilor unui sistem de inteligență artificială.

Workshopul va include, de asemenea, o prezentare a BSC AI Factory și a inițiativelor conexe, urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri privind aplicarea cerințelor Regulamentului privind Inteligența Artificială.

BSC AI Factory este un proiect coordonat de Barcelona Supercomputing Center și sprijinit de întreprinderea comună europeană pentru calcul de înaltă performanță EuroHPC, care facilitează accesul la infrastructură de calcul avansată și expertiză pentru dezvoltarea, antrenarea și testarea soluțiilor de inteligență artificială. În cadrul inițiativei, ICI București sprijină accesul IMM-urilor, instituțiilor publice, universităților și cercetătorilor din România la aceste resurse, contribuind la adoptarea inteligenței artificiale în economie, cercetare și administrație.

Evenimentul se va desfășura online, în limba engleză, iar participarea necesită înscriere prealabilă prin formularul disponibil aici.