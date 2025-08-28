ICI București, partener în proiectul european DC4Eu pentru testarea diplomelor digitale prin portofelul european pentru identitate digitală

ICI București a participat, alături de certSIGN, UEFISCDI, Universitatea Politehnica Timisoara și Universitatea Titu Maiorescu – grad de încredere ridicat, la finalizarea cu succes a unui proiect pilot privind utilizarea diplomelor de studii și a acreditărilor profesionale prin portofelul european pentru identitate digitală (EUDIW).

Inițiativa face parte din proiectul european DC4EU – Digital Credentials for Europe, derulat la nivelul Uniunii Europene și încheiat la finalul lunii iulie 2025.

Portofelul electronic pentru identitate (EUDIW) este o aplicație mobilă care permite autentificarea și partajarea sigură a datelor de identitate la nivel european. În cadrul proiectului pilot, a fost testată emiterea și utilizarea diplomelor și calificărilor profesionale, oferind studenților și profesioniștilor posibilitatea de a-și dovedi studiile sau acreditările direct de pe telefon, fără dosare fizice și fără deplasări. O caracteristică fundamentală a noului wallet este integrarea principiului Self-Sovereign Identity (SSI), prin care utilizatorul deține control deplin asupra propriilor date digitale.

ICI București a participat activ la definirea cerințelor tehnice pentru emiterea, semnarea și verificarea credențialelor educaționale, precum și la testarea funcționalităților portofelului european pentru identitate digitală (EUDIW) în scenariile pilot. De asemenea, institutul a sprijinit elaborarea cadrului de interoperabilitate și a fluxurilor de date în conformitate cu regulamentul eIDAS revizuit, contribuind la consolidarea arhitecturii digitale europene bazate pe suveranitatea datelor și încredere reciprocă între statele membre.

„Implicarea ICI București în proiectul DC4EU subliniază preocuparea noastră constantă pentru dezvoltarea unor soluții digitale de încredere, centrate pe cetățean. Testarea emiterii și utilizării diplomelor digitale în cadrul portofelului european pentru identitate marchează un pas important către interoperabilitate și securitate la nivel european. Demonstrăm astfel potențialul tehnologiilor emergente în sprijinul educației, mobilității și transformării digitale.” Adrian-Victor Vevera, Director General ICI București.

Proiectul DC4EU reunește aproape 100 de instituții și companii private din 25 de țări europene și testează aplicabilitatea portofelului de identitate digitală în domeniul educației și al asigurărilor sociale. Proiectul sprijină tranziția către o identitate digitală sigură, recunoscută la nivel transfrontalier, oferind cetățenilor control deplin asupra datelor personale și facilitând accesul la servicii educaționale și profesionale într-un mediu digital de încredere.