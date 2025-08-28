ROMÂNIA DIGITALĂ
ICI București, partener în proiectul european DC4Eu pentru testarea diplomelor digitale prin portofelul european pentru identitate digitală
ICI București a participat, alături de certSIGN, UEFISCDI, Universitatea Politehnica Timisoara și Universitatea Titu Maiorescu – grad de încredere ridicat, la finalizarea cu succes a unui proiect pilot privind utilizarea diplomelor de studii și a acreditărilor profesionale prin portofelul european pentru identitate digitală (EUDIW).
Inițiativa face parte din proiectul european DC4EU – Digital Credentials for Europe, derulat la nivelul Uniunii Europene și încheiat la finalul lunii iulie 2025.
Portofelul electronic pentru identitate (EUDIW) este o aplicație mobilă care permite autentificarea și partajarea sigură a datelor de identitate la nivel european. În cadrul proiectului pilot, a fost testată emiterea și utilizarea diplomelor și calificărilor profesionale, oferind studenților și profesioniștilor posibilitatea de a-și dovedi studiile sau acreditările direct de pe telefon, fără dosare fizice și fără deplasări. O caracteristică fundamentală a noului wallet este integrarea principiului Self-Sovereign Identity (SSI), prin care utilizatorul deține control deplin asupra propriilor date digitale.
ICI București a participat activ la definirea cerințelor tehnice pentru emiterea, semnarea și verificarea credențialelor educaționale, precum și la testarea funcționalităților portofelului european pentru identitate digitală (EUDIW) în scenariile pilot. De asemenea, institutul a sprijinit elaborarea cadrului de interoperabilitate și a fluxurilor de date în conformitate cu regulamentul eIDAS revizuit, contribuind la consolidarea arhitecturii digitale europene bazate pe suveranitatea datelor și încredere reciprocă între statele membre.
„Implicarea ICI București în proiectul DC4EU subliniază preocuparea noastră constantă pentru dezvoltarea unor soluții digitale de încredere, centrate pe cetățean. Testarea emiterii și utilizării diplomelor digitale în cadrul portofelului european pentru identitate marchează un pas important către interoperabilitate și securitate la nivel european. Demonstrăm astfel potențialul tehnologiilor emergente în sprijinul educației, mobilității și transformării digitale.” Adrian-Victor Vevera, Director General ICI București.
Proiectul DC4EU reunește aproape 100 de instituții și companii private din 25 de țări europene și testează aplicabilitatea portofelului de identitate digitală în domeniul educației și al asigurărilor sociale. Proiectul sprijină tranziția către o identitate digitală sigură, recunoscută la nivel transfrontalier, oferind cetățenilor control deplin asupra datelor personale și facilitând accesul la servicii educaționale și profesionale într-un mediu digital de încredere.
AGRICULTURĂ
Ministerul Agriculturii investește în digitalizare: Portal unic pentru fermieri, cu peste 70 mil. lei din fonduri europene
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale continuă demersurile pentru modernizarea administrației agricole prin digitalizare. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a lansat oficial proiectul „Portal unic al solicitanților de sprijin în agricultură”, o inițiativă menită să faciliteze accesul fermierilor la serviciile publice.
Noul portal digital vine în sprijinul agricultorilor, oferindu-le posibilitatea de a depune cereri, de a accesa documentele necesare de a comunica mai eficient cu instituția. De asemenea, platforma acoperă o gamă largă de servicii, printre care plățile directe, renta viageră agricolă, precum și gestionarea lecențelor de export și import.
Unul dintre obiectivele principale ale proiectului este creșterea accesibilității, inclusiv pentru fermierii cu competențe digitale reduse. În acest sens, APIA va organiza sesiuni de formare pentru angajați, pentru a asigura sprijin adecvat utilizatorilor și funcționarea optimă a sistemului. Portalul va fi conectat cu alte sisteme informatice publice, controbuin astfel la eficientizarea proceselor administrative și la reducerea birocrației.
Valoarea totală a proiectului depășește 93 de milioane de lei, dintre care peste 70 de milioane provin din fonduri nerambursabile oferite prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).
Ministrul Florin-Ionuț Barbu a afirmat că digitalizarea rămâne o prioritate în mandatul său și a subliniat că noul portal va reduce birocrația și va aduce servicii publice moderne, orientate către cetățean.
Pentru mai multe informații, echipa APIA poate fi contactată la info.portal.fermieri@apia.org.ro.
ROMÂNIA
CNA, pas decisiv spre viitor. A fost semnat primul mare proiect de digitalizare, finanțat cu peste 100 de mil. lei din fonduri europene
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a intrat oficial într-o nouă etapă de modernizare, odată cu semnarea celui mai amplu proiect de digitalizare din istoria activității sale. Proiectul „Digitalizare pentru Eficientizarea și o mai bună Comunicare în domeniul Audiovizualului (DECA)” va beneficia de o finanțare europeană în valoare de 102.446.484 lei, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021–2027.
Contractul de finanțare a fost semnat ieri, 22 iulie, în cadrul unui eveniment organizat la sediul Autorității pentru Digitalizarea României.
„Semnarea acestui contract nu este doar un gest administrativ. Este începutul unei transformări reale: CNA devine o autoritate digitală de prim rang, pregătită să servească publicul cu promptitudine, transparență și profesionalism. Mulțumim echipei de profesioniști de la Autoritatea pentru Digitalizarea României pentru sprijinul acordat în elaborarea acestui proiect complex”, a transmis Valentin-Alexandru Jucan, vicepreședinte CNA.
- Digitalizarea serviciilor publice: Prin implementarea unei soluții informatice de tip ERP, CNA va oferi servicii online moderne pentru public și pentru industria media. Aceasta înseamnă acces mai ușor la formulare, cereri, licențe sau sesizări – direct de acasă, fără drumuri inutile și fără birocrație.
- Timp câștigat, costuri reduse: Prin automatizarea proceselor interne și externe, instituția va reduce semnificativ timpii de răspuns și va putea soluționa rapid cererile venite din partea cetățenilor sau a companiilor media. Asta înseamnă reacții prompte în fața conținutului nociv sau ilegal.
- O relație reală și directă cu publicul: Interacțiunea CNA – public – industrie va deveni rapidă și eficientă. Cetățenii vor putea transmite sesizări, accesa informații și primi răspunsuri în timp real. CNA va deveni cu adevărat prezent în viața celor pe care îi apără.
- Transparență totală în luarea deciziilor și predictibilitate: Deciziile nu vor mai fi percepute ca „închise” sau „greu de înțeles”. Toate procesele interne vor fi digitalizate și transparente, iar publicul va putea urmări traseul deciziilor, înțelegând pe ce bază sunt luate și ce efecte au.
- Date clare pentru politici eficiente: Instituția va dispune de instrumente moderne de colectare și analiză a datelor, esențiale pentru combaterea dezinformării, protecția minorilor și monitorizarea pluralismului. Politicile CNA vor fi construite pe baze concrete, nu pe presupuneri.
ICI București își reafirmă angajamentul de a susține dezvoltarea unor soluții care să contribuie la protejarea cetățenilor și a infrastructurilor critice
ICI București își reafirmă reafirmă angajamentul de a susține dezvoltarea unor soluții care să contribuie la protejarea cetățenilor și a infrastructurilor critice. Acesta a fost mesajul transmis de către Directorul General al ICI București, Adrian-Victor Vevera, în cadrul întrevederii cu Vicepreședintele Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților a României, Andrei Baciu.
Discuțiile celor doi oficiali, avute ieri, 8 iulie, la sediul ICI București, au vizat consolidarea colaborării dintre mediul de cercetare și instituțiile statului în domeniul securității cibernetice și al protecției infrastructurilor critice.
Adrian-Victor Vevera, Directorul General al ICI București a subliniat importanța colaborării dintre mediul de cercetare și instituțiile statului pentru creșterea rezilienței cibernetice a României: „Suntem într-un moment în care cooperarea și schimbul de expertiză între instituții sunt esențiale pentru a răspunde eficient provocărilor complexe ale securității naționale. ICI București își reafirmă angajamentul de a susține dezvoltarea unor soluții care să contribuie la protejarea cetățenilor și a infrastructurilor critice.”
Discuțiile s-au concentrat pe identificarea provocărilor actuale din domeniul securității informatice, schimbul de bune practici privind protecția datelor și prevenirea amenințărilor cibernetice. De asemenea, a fost subliniată importanța promovării educației și formării continue în domeniul securității cibernetice, pentru creșterea nivelului de pregătire a specialiștilor din România.
