ICI București participă la aniversarea a 35 de ani a Universității Româno-Americane, susținând consolidarea relației dintre cercetare, educație și mediul instituțional

Autor: Alexandra Loy
ICI București participă, în perioada 16–18 aprilie 2026, la evenimentele organizate de Universitatea Româno-Americană cu ocazia împlinirii a 35 de ani de activitate. Prezența institutului reflectă preocuparea constantă pentru consolidarea relației dintre cercetare, educație și mediul instituțional, precum și deschiderea către colaborări care sprijină dezvoltarea competențelor, inovarea și schimbul de bune practici.

Universitatea Româno-Americană marchează, în acest an, 35 de ani de la înființare, perioadă în care și-a construit un profil academic orientat către deschidere internațională, spirit antreprenorial și conectare la cerințele pieței muncii. Programul aniversar include festivitatea aniversară, Festivalul Educației și o serie de activități sportive, reunind reprezentanți ai mediului academic, ai instituțiilor publice, ai mediului de afaceri, precum și studenți, absolvenți și parteneri ai universității.

ICI București rămâne un partener activ în susținerea inițiativelor care încurajează colaborarea, schimbul de expertiză și dezvoltarea unor proiecte cu impact în domenii de interes pentru transformarea digitală și societatea bazată pe cunoaștere.

Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

